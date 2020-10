UTRYKNING: Bevæpnet politi har rykket ut til det som blir omtalt som en alvorlig hendelse i Sveio. Foto: Jostein Viestad

Alvorlig hendelse i Sveio: Har kontroll på to personer - ytterligere tre involvert

Store politistyrker har i flere timer vært på en adresse i Sveio i Vestland fylke etter meldinger om en alvorlig hendelse.

– Vi har kontroll på to personer, men situasjonen er fortsatt uavklart, sier operasjonsleder Jøran Solheim i Sør-Vest politidistrikt i en pressemelding rundt 12.30 torsdag.

Ytterligere tre personer skal være innenfor det avsperrede området, og politiet jobber nå med å få kontroll på disse samt å få oversikt over situasjonen.







Politiet melder klokken 12.51 at de foreløpig ikke har registrert skadede personer på stedet.

De opplyser at situasjonen fremdeles er uavklart.

– Politiet ber om forståelse for at vi ikke kan si mer om hendelsen nå, understreker

Solheim.

Da VG snakket med Solheim like før klokken 13.30, opplyste han at han ikke kan komme med mer informasjon på nåværende tidspunkt, men at politiet trolig vil komme ut med mer om kort tid.

Skal ikke være fare for andre

Politiet fikk meldingen om den alvorlige hendelsen klokken 10.30 torsdag formiddag, og rykket til stedet med store styrker.

VG har snakket med et vitne som forteller at det er et stort område som er stengt av. Bevæpnet politi og ambulanser er på stedet. På bilder fra stedet kan man se flere bevæpnede politifolk.

Operasjonsleder Solheim understreker at det ikke er fare for utenforstående som følge av hendelsen, men de ber likevel folk om å holde seg unna området inntil videre.

