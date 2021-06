FORTSETTER FARTING: Grensehandelen er så vidt i gang igjen etter at coronarestriksjoner knyttet til innreise er lettet for vaksinerte. Dette bildet er fra juli 2020. Foto: Fredrik Solstad, VG

Grensemat-giganter: Vil ikke kutte brus-prisen

Det er flere varer enn sukkerfri brus som lokker den norske kunden til grensehandel, tror svenske kjøpmenn.

Av Andrea Rognstrand

Publisert: Nå nettopp

– Brus er en attraktiv vare. Det har vært stor prisforskjell, nå krymper jo den, sier butikkansvarlig Heidi Fouganthin ved Nordby supermarket noen kilometer inn i Sverige fra Svinesund.

Mandag skrev VG om at norske matvarebutikker dumper prisene på sukkerfri brus i et forsøk på å motvirke grensehandelen. Kiwi startet priskrigen ved å sette ned prisen på en 4-pakke med 1,5 liter Coca Cola uten sukker fra 69,90 til 39,90. Coop og Rema 1000 fulgte hakk i hæl.

SELGER BRUS: Butikkansvarlig Heidi Fouganthin ved Nordby supermarket sier at prisforskjellen på sukkerfri brus krymper, men at de tror kundene kommer for mer enn brusen. Dette bildet er fra 2019. Foto: Nina Andersen, VG

Butikkansvarlig Fougantin tror ikke grepet får særlig stor påvirkning på grensehandelen.

– Sånn vi ser det er det jo en helhet av utvalg, kvalitet og priser i hele butikken som er gjeldende for kunden når den kommer til oss og handler, sier hun.

– Det er ikke en enkelt vare som gjør dette, sånn vi ser det.

les også Avgiftsforskjeller skaper grensehandel

– Gjelder mer enn ett produkt

Butikksjef Ole Lind ved MaxiMat Nordby har fått med seg nyheten om priskrigen hos norske kjeder. I saken mandag argumenterte Kiwi-sjef Jan Paul Bjørkøy for at den sukkerfrie brusen var «lokkevare nummer en».

– Hvordan tolker dere dette?

– Det er vel ikke så mye å tolke. Det går klart og tydelig frem at de vil ta opp priskrig mot grensehandelen, sier Lind i MaxiMat.

– Vi ser de har trukket fram ett produkt og vi tenker jo med all respekt å melde i forhold til våre norske kolleger i bransjen, at dette gjelder mer enn ett produkt, sier Lind til VG.

– Lar dere dere skremme?

– Nei, vi gjør ikke det, men vi har stor respekt for konkurransen og vi ser at det er et enormt fokus på grensehandelen.

UTVALG: De norske kundene benytter seg av utvalget i de svenske butikkene, mener butikksjef Ole Lind på MaxiMat på Nordby kjøpesenter. Dette bildet er fra 2018. Foto: Nina Andersen, VG

I likhet med sin konkurrent i Nordby supermarket, peker Lind på det brede utvalget i de svenske butikkene som en årsak til at nordmenn gjerne tar turen over grensen.

– Vi har for eksempel mer enn 550 artikler innenfor ost, og vi ser at den norske kunden er glad i å handle innenfor det sortimentet, sier han.

les også Russere unngår sanksjonene - drar på «harrytur» til Norge

Mer enn brus og godteri

Også matvarekjeden Eurocash mener at kundene fristes over grensen av mer enn sukkerfri brus og godteri. Markedssjef Marielle Lysén skriver i en e-post til VG at ferskvarer og det glutenfrie sortimentet verdsettes av de norske kundene.

– Konkurranse i alle dens former gagner til slutt alltid kunden, som er positivt, skriver hun.

– Tror dere dumping av prisene på sukkerfri brus vil påvirke handelen hos dere?

– Kanskje kan det påvirke på kort sikt. Vi tror at det er mer enn prisene på drikke som gjør at kundene velger å grensehandel og vi ser virkelig frem mot å kunne ønske våre norske kunder velkomne igjen.

Se køen på svenskegrensa da noen av restriksjonene lettet for to uker siden i videoen under:

Kamp om «image»

Høyskolelektor Robert Ingvaldsen ved BI er ekspert på prisstrategi. Han tror ikke at den norske offensiven på sukkerfri brus kommer til å ha noen nevneverdig effekt på grensehandelen.

– Men at de norske kan vinne et slag, det er mulig. At de får litt positiv oppmerksomhet.

Motivene for kundene til å ta turen over grensen er imidlertid mer sammensatte, tror Ingvaldsen. Det kan være andre varer på handlelisten som lokker, og noen kan syns det er fint med litt avveksling.

– Det er godt mulig de norske prisene er positivt, men jeg tror ikke det har en stor og langvarig effekt, sier han.

– Kundene er ikke dumme. De kan ta brustilbudet i Norge og handle resten i Sverige. «Ja takk, begge deler».

Ingvaldsen kaller det «kampen om image» og viser til at butikkene promoterer julemat til jul, påskegodt til påske og grillmat på sommeren.

– Det handler om å fremstå som billig. Da må du være på banen når toget går.

Klokken 15 fredag 11. juni ble det åpnet for at fullvaksinerte nordmenn kunne vende hjem fra Sverige uten å gå i karantene. Det ble et forsiktig startskudd for grensehandelen.

Både Fouganthin og Lind sier det er gledelig å se at de norske kundene begynner å vende tilbake.