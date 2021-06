Tilsyn etter Villa Skaar-utbruddet: Sykehjemmet brøt loven flere steder

KOMMUNEOVERLEGE: Kommuneoverlege Carl Magnus Jensen utenfor Villa Skaar-sykehjemmet i november. I rapporten til Statsforvalteren påpekes det, til tross for mye kritikk, at sykehjemmet også hadde et fungerende styringssystem som iverksatte flere tiltak for å håndtere pandemien generelt. Foto: Terje Bringedal