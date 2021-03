NY LØSNING: Slik så det ut det Monica Mæland åpnet de nye fengselet i Agder i sommer. Dette høyteknologiske fengselet står i sterk kontrast til Oslo fengsel, hvor deler av bygningsmassen som brukes er fra 1934. Foto: Naina Helén Jåma, VG

Slik vil hun at et nytt Oslo fengsel skal se ut

214 plasser for menn og 50 plasser for kvinner på tomten hvor Bredtveit kvinnefengsel ligger i dag. Det er planen som justisminister Monica Mæland forsøker å få Oslo kommune å bli med på.

Publisert: Nå nettopp

I tillegg til et nedskalert, nytt alternativ på Bredtvet i Oslo ønsker justisministeren at Ullersmo fengsel i Ullensaker kommune skal rustes opp med 76 plasser.

Det er det foretrukne alternativet som Monica Mæland torsdag skisserte for Oslo kommune og byrådsleder Raymond Johansen. På dette møtet ble det presentert to ulike alternativer til et nytt Oslo fengsel.

– Situasjonen i Oslo fengsel er alvorlig og derfor har vi jobbet mye med dette prosjektet. Vi har fått penger i statsbudsjettet til et forprosjekt, men vi må kjempe om arealet. I alle andre kommuner står man klar for å huse statlige arbeidsplasser. I Oslo er det annerledes. Det har jeg full forståelse for oss, sier justisminister Monica Mæland (H) til VG.

Fra før er det beregnet at det gamle Bredtvet-alternativer ville koste 1730 millioner uten brukerutstyr. Det nye alternativet med en deling mellom Bredtvet og Ullersmo er ikke kostnadsberegnet ennå.

– Kostnadskrevende

Alternativ nummer to - som regjeringen ikke foretrekker - er en restaurering av Oslo fengsel på Grønland øst i Oslo sentrum samt nye plasser på Ullersmo fengsel.

– Det vil være svært kostnadskrevende og vanskelig siden deler av Oslo fengsel er vernet, sier Mæland.

VG har i en rekke artikler belyst hvordan isolasjon brukes i norske fengsler. I den første tiden av pandemien var det en markant isolasjonsboom i fengslene. Men i en rekke fengsler er det ikke coronaviruset som er årsaken til at fengslene isolerer de innsatte for mye - det er gammel bygningsmasse og manglende fellesarealer hvor de innsatte kan være i.

GAMMELT: Enkelte av cellene i Oslo fengsel er gamle. Noen mangler oppvarming på vinteren, mens andre mangler ventilasjon på sommeren. Enkelte somre må brannvesenet spyle ned cellene for å kjøle dem ned. Foto: Odin Jæger

I Oslo fengsel, som delvis er fra 1934, brøt det like før jul nesten ut et opprør fordi de innsatte var så frustrerte med all isolasjonen - samtidig som fengselet stod midt i et coronautbrudd. En innsatt tente på cellen og fengselslederen fryktet det hele skulle eksplodere.

– Lite realistisk

Også byrådsleder Raymond Johansen er enig at det er et stort behov for et nytt eller fornyet Oslo fengsel.

– Det er et skrikende behov for å ruste opp kriminalomsorgen i Oslo, og et utvidet og oppgradert fengsel er en nødvendig del av denne opprustingen. Byrådet har hatt dialog med ulike justisministere om Oslo fengsel over flere år, og Monica Mæland la i dagens møte frem nye alternativer, skriver han i en e-post til VG.

– Byrådet vil bruke den neste tiden til å vurdere dem. Generelt mener vi Bredtvet-alternativet er lite realistisk, samtidig er løsningen som foreslås der den eneste muligheten til å ruste opp dagens kvinnefengsel på Bredtvet, ifølge Mæland. Dette er en komplisert sak, men vi skal gjøre det vi kan for å komme frem til en god løsning, fortsetter han.

OSLO-SJEFEN: Byrådsleder Raymond Johansen utenfor Oslo fengsel i 2019. Han mener Bredtvet-alternativet er lite realistisk. Foto: Trond Solberg, VG

Byrådet i Oslo står i et dilemma siden naboene på Bredtvedt har uttrykt sterk misnøye med en utvidelse av fengselet på den tomten.

– Jeg har stor respekt for at de ikke vil, men vi trenger nå engang et fengsel og det må ligge et sted. Slik er det med alt fra ballbinger til psykiatriske institusjoner, sier Mæland.

Østkantfengsel

Samtidig er det pekt på at det fra regjeringens side ikke lanseres alternativer på vestkanten.

– Hvorfor blir ikke et fengsel på vestkanten ansett som aktuelt?

– Det har vært gjort omfattende tomtesøk. Også på vestkanten. Men basert på krav, risiko og eierforhold har vi endt opp med de to alternativene som vi nå har. Det er et poeng å være tett på tingretten i Oslo og da må man ha en logistikk som er fornuftig så vi bruker minst mulig til og krefter til å frakte mennesker til og fra.

Justisministeren understreker at hun ønsker å få på plass en løsning så snart som mulig.

– Det haster med å få tatt en avgjørelse. Vi har gjort et omfattende søk, men nå må vi komme i gang med å bygge, sier hun.