Må konkurrere mot to coronakull: − Urettferdig

Årets skriftlige eksamener på ungdomsskolen og videregående er avlyst. Det betyr av Thea (20) og tusenvis av andre må konkurrere mot to coronakull når de skal søke studier.

Mandag kom regjeringen beskjeden flere har ventet på. Skriftlig eksamen og mange muntlige eksamener er avlyst på grunn av coronapandemien.

– Nå under pandemien må vi leve med at vi ikke får løsninger som er optimale for alle, sier kunnskapsminister Guri Melby.

De eneste eksamener som gjennomføres er muntlig eksamen for avgangselevene i 10. klasse og VG3. Privatister får gjennomføre alle eksamener, fordi de ikke har annet vurderingsgrunnlag.

To coronakull

Da Thea Sund Jacobsen (20) bestemte seg for å ta et friår etter videregående i 2019, forutså hun ikke at en pandemi kunne ødelegge sjansene hennes til å komme inn på drømmestudiet. Men ett år senere hadde snittet på rettsvitenskap ved UiO gått så mye opp at Jacobsen ikke ville kommet inn hvis hun søkte.

SØKER: Thea Sund Jacobsen (20) frykter det blir for vanskelig å komme inn på drømmestudiet. Foto: Privat

Hennes kull måtte nemlig konkurrere mot et kull med søkere uten eksamenskarakterer. Det første coronakullet hadde rekordhøyt karaktersnitt etter avlyst eksamen, og ved mange studier ble det mye vanskeligere å komme inn.

Forrige uke skrev Jacobsen et innlegg i Aftenposten hvor hun etterlyste en rettferdig kamp om studieplassene.

Nesten halvparten av elevene i videregående opplæring får lavere karakter til skriftlig eksamen enn til standpunkt, viser analyser av karakterstatistikken for de siste åtte årene.

I år må Jacobsen og tusenvis av andre konkurrere mot to kull uten eksamenskarakterer.

– Urettferdig

– Avgjørelsen om å avlyse eksamen rammer langt flere enn coronakullet. Jeg mener at det er ekstremt urettferdig hvis det ikke kommer noen tiltak for å kompensere for dette for oss som skal konkurrere om de samme studieplassene, sier Jacobsen.

Hun presiserer at hun ikke er mot at eksamen avlyses, og at hun forstår at det har vært et krevende år for elevene.

– Dette er en prinsipiell problemstilling. Vi må konkurrere om de samme studieplassene på likt grunnlag.

Jacobsen mener en mer rettferdig løsning i år ville vært å fjerne eksamenskarakterene for alle som konkurrerer i om studieplasser i førstegangskvoten.

Halvparten av alle studieplasser gis i førstegangskvoten, og frem til det året man fyller 21 år kan alle som har fullført videregående på normal tid søke i denne kvoten, hvor snittet ofte er lavere enn i ordinær kvote.

– For noen vil det sikkert være en ulempe hvis eksamenskarakterene fjernes. Tenker du likevel at dette er en rettferdig løsning?

– Det er selvfølgelig unntak, men statistisk sett går en klar majoritet ned i karakter. Når 2020- og 2021-kullene søker uten eksamenskarakterer, så er det mest rettferdige å stryke alles eksamenskarakterer, slik at det er likt for alle. Jeg tenker det er mest rettferdig, for da søker alle tre kullene med samme grunnlag.

Jacobsen kommer til å forsøke å komme inn på jusstudiet i år. Hun håper hun slipper å ta opp fag for å komme inn.

– Det er kjipt å bli så hardt rammet av dette.

LØSNING: Kunnskapsminister Guri Melby (V) er glad for at regjeringen endelig har funnet en løsning for eksamen, flere har lenge etterlyst klarhet. Foto: Lise Åserud, NTB

– Vi ser at det er ulemper ved å avlyse, sier kunnskapsminister Guri Melby.

Hva tenker du om situasjonene til de som må konkurrere om studieplasser med de uten eksamenskarakter?

– Det har vært en av de faktorene vi har vurdert. Mange av årets elever har hatt en krevende situasjon og de ville kanskje ha opplevd det som urettferdig om de ble vurdert til eksamen. Vi har funnet den løsning som er mest rettferdig for flest mulig. Det er ikke helt sikkert at årets «coronakull» får høyere snitt. De kan få lavere på grunn av en annerledes opplæringssituasjon, sier Melby.

Kunnskapsministeren sier det var viktig å ikke haste beslutningen om å avlyse eksamen siden det er en beslutning som berører svært mange.

– Det var viktig at vi vurderer alle alternativer og så på alle løsninger. Når vi avlyser nå så er det fortsatt tidlig nok til at lærere og elever får god tid til å få det meste ut av resten av semesteret, sier hun.

– Kan det bli aktuelt å fjerne eksamenskarakterene til de som søker om studieplass med «coronakullene»?

– Det er ikke noe vi har vurdert. Litt av problemet er at det oppstår nye urettferdigheter om vi gjør det. Dersom vi skal vurdere det må det være en grundige faglige vurdering bak.

Melby har hele tiden ønsket at de eksamenen som kan gjennomføres skal gjennomføres. Det faglige rådet regjeringen har fått er at muntlig eksamen er lettest å gjennomføre.

– På skriftlig så sitter mange sitter i samme rom, det er ikke smittesikkert. Under muntlig er det bare to sensorer og en elev. Oppgavene er også tilpasset elevenes opplæring, sier Melby.

Hun mener det er gjennomførbart med muntlig eksamen i dagens smittesituasjon, men også om det blir mer smitte.

– Muntlig er også mulig å gjennomføre digitalt.