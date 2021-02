Nordseter skole i Oslo Foto: Kimsaka, Wikimedia/CC-BY-SA-4.0

Smitteutbrudd ved en av Oslos største skoler: Frykter sørafrikansk mutant

Tre klassetrinn ved ungdomsskolen på Nordseter skole i Oslo er i karantene. Smittesporerne frykter at det er snakk om smitte med den sørafrikanske varianten av coronaviruset.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Det var Nordstrands Blad som først meldte om saken.

Skolen har flere enn 100 ansatte, og rundt 1000 elever. Rundt to tredjedeler av disse går på ungdomstrinnet, og har nå hjemmeundervisning.

Bydelsoverlege Tanja Karoline Tomasevic skriver til VG at det er snakk om under ti smittede ved skolen og at utbruddet ikke har noen kjente forgreninger.

– Over 300 nærkontakter/familiemedlemmer er i karantene, opplyser bydelsoverlegen.

Rektor Gjermund Jørgensen bekrefter overfor VG at det er ungdomstrinnet ved 1-10-klasseskolen som er satt i karantene.

– Karanteneuttaket er større enn det normalt ville vært, for sikkerhets skyld, på grunn av bekymring for det muterte viruset, sier han.

les også Norges neste vaksine kan bli godkjent i mars: – Virker mot den sørafrikanske mutasjonen

– Har vist mulig mutert virus

Bydelsoverlege Tanja Karoline Tomasevic bekrefter at utbruddet knyttes til den sørafrikanske corona-mutasjonen. Det kommer frem i et brev til alle ansatte, foresatte og elever tirsdag.

Prøvene fra det pågående smitteutbruddet på Nordseter er sendt til sekvensering for endelig avklaring.

– Screening har vist mulig mutert virus på noen av prøvene knyttet til utbruddet, av typen sørafrikansk variant. Sekvenseringen tar noen dager å gjennomføre.

Utbruddet ble kjent i slutten av forrige uke.

I brevet pekes det også på at det er lite sannsynlig at det er en kobling mellom et mindre utbrudd av det britiske coronaviruset ved skolen i januar og det pågående utbruddet.

– Men dette vurderes fortløpende, opplyser bydelsoverlegen.

Lærere i smittevernutstyr hjem til elever

Rektoren Gjermund Jørgensen forteller at de fra første time etter at utbruddet ble avdekket, etablerte et fysisk tilbud for de mest sårbare.

– Vi har lærere som har stilt frivillig på jobb og som har testet seg ut av karantene for å komme til skolen og bistå elevene som har størst utfordring med hjemmeskole, sier rektoren.

Han sier at enkelte av lærere har iført seg fullt smittevernutstyr og dratt hjem til de mest sårbare og utsatte elevene, som ikke kan komme til skolen og som trenger et tilbud.

– Det er en utfordrende situasjon for en skole å få et slikt utbrudd, og jeg er utrolig stolt av de ansatte på skolen for måte de har håndtert dette i en utfordrende skolehverdag, sier rektor ved Nordseter skole, Gjermund Jørgensen.

Bydelsoverlege i bydel Nordstrand Tanja Karoline Tomasevic. Foto: Heiko Junge, NTB

Vurderinger for neste ukes vinterferie

Bydelsoverlege Tanja Karoline Tomasevic skriver til VG at det første smittetilfellet kom i begynnelsen av forrige uke.

– Vi tok tidlig ut ganske mange klasser for å være sikre på at vi fikk satt alle nærkontaktene i karantene. Vi har allerede fra start av oppfordret alle til å ta en tidlig test og at husstandsmedlemmer er i avklaringskarantene i påvente av prøvesvarene. Dette er i tråd med forsterket smittevern, skriver hun.

Det har ikke vært noen stor utvikling i antall smittede, men mange er berørt som nærkontakter.

– Hva har utbruddet å si for avvikling av vinterferie?

– Karantene er ut denne uken og enn så lenge berører ikke dette vinterferieuken. Om ny informasjon skulle tilkomme vil vi gjøre nye vurderinger, skriver hun.

Smittevernteamet har oversikt over situasjonen, står det i informasjonsbrevet.