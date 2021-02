SISTE STRÅLER: Helgens skitur kan bli den siste i sol på en stund. Fra mandag trekker skyene inn over Sør-Norge. Foto: Sven Arne Buggeland

Siste helg med sol og ski: Nå kommer væromslaget

Kanskje går vi mot siste helgen for sol fra knallblå himmel, knirkende snø og gnistrende skiføre i Sør-Norge. For nå snur været og blir mer ustabilt.

Et lavtrykk fra sørvest bringer litt nedbør og økende vind mot Vestlandet og Agder mandag. Utover uken skyer det til også over Østlandet, som kan få snø fra onsdag.

– Vi får et væromslag i starten av neste uke. Det blir litt mindre kaldt, sier vakthavende ved Meteorologisk institutt Rannveig Eikill.

Hennes tvitrende kolleger spør optimistisk om det er våren vi ser i det fjerne, etter en iskald start på året.

Stigende temperatur

– Det er kanskje å ta litt i. Men temperaturen stiger gradvis gjennom hele uken. Kysten i vest og sør får plussgrader, mens innlandet nok vil holde seg på minussiden, sier Eikill.

Høytrykket som lenge har gitt stabil vinter i Sør-Norge, blir liggende litt lenger. Det gir kaldt og fint oppholdsvær i helgen.

– Så kommer mildere luftmasser fra sørvest og litt mer ustabilt vær, sier Eikill.

ISKALDT: Kong Vinter tok kuldegrep om Sør-Norge på nyåret. Her fra fjordisen utenfor Sandvika i Bærum. Foto: Odin Jæger

Lenger nord er det omvendt.

– Et lavtrykk gir kraftige snøbyger og mye vind i nord. Bygene fortsetter i helgen, men avtar. Også Nord-Trøndelag får en del snø gjennom helgen, sier statsmeteorologen.

Stor skredfare i nord

Neste uke blir tørrere i den nordlige landsdelen.

– Pålandsvind fører det at det ikke er unormalt kaldt her. I Tromsø, hvor jeg sitter, er det rundt null grader, sier Rannveig Eikill fredag ettermiddag.

Hun anbefaler alle som vil ut på ski, om å sjekke skredvarsler på varsom.no. Skredfaren er stor fra Nord-Trøndelag til Nord-Troms.

Utsiktene for vinterferien kan ikke Rannveig Eikill si så mye om, så langt strekker ikke tidagersvarselet.

– Vi får håpe snøen holder seg. Og lysere er det jo blitt de fleste steder, sier meteorologen.

Kald og tørr januar

Forrige måned var den kaldeste og tørreste januarmåneden siden 2010.

Her er Meteorologisk institutts oversikt over den kaldeste to ukers perioden noen gang målt. Vi snakker om gjennomsnittlig minimumstemperatur: