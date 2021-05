Brakk ryggen i russetradisjon Rita Milennia Engen Throndsen (21) brakk ryggen i voldsom russelek. Ivar Brandvol Av Publisert 16. mai, kl. 16:18 Privat Neste side (2) Forrige side (0) VG-Peil-Logo

Moshpit oppsto på punk- og metallkonserter på 80-tallet. De siste årene har russen overtatt og tatt skikken inn i russebussene.

Det som skjer her er helt lovlig. Men noen angrer etterpå.

Fikk brudd i ryggen i russetradisjon

Rita Millennia Engen Throndsen Foto: Privat

De siste årene er moshpit blitt en hit inne i russebussene. Russen elsker det, men noen går på en smell.

Rita Millennia Engen Throndsen (21) har en oppfordring til årets russ. For henne fikk moshpiten i 2018 store konsekvenser.

– Jeg var med kullet over meg på rulling. Moshpiten i russebussen ble veldig voldsom, og på et tidspunkt ble jeg slengt ned og traff en trappekant midt i korsryggen. Jeg kom meg til legevakten og ble sendt i ambulanse til Ullevål. Det ble det fastslått brudd i ryggen. Jeg slet med smerter i halvannet år etterpå. Jeg merker det det fortsatt ved belastning under trening, sier hun.

Moshpit er en samling av folk, ofte på konserter, hvor publikum dytter hverandre rundt og kaster seg på hverandre.

Foto: Privat

Engen Throndsen ber russen være varsomme med moshpits.

– Vær forsiktige inne i bussene og være hensynsfulle og oppmerksomme. Jeg var edru da det skjedde og klarte å komme meg ut av situasjonen. Legene sa at bruddet var millimeter unna å gjøre skadene varige. I verste fall ville skaden gjort meg lam i bena, sier hun.

Etter halvannet år slapp smertene taket, men Rita Millennia Engen Throndsen kjenner det fortsatt noen ganger. Foto: Privat

Russen som var innblandet i hendelsen har i ettertid kontaktet henne og bedt om unnskyldning, og Engen Throndsen sier hun er ferdig med saken formelt sett.

– Jeg vil gjerne si at jeg ikke deler dette for å skremme eller være moralens pekefinger. Jeg ønsker bare å gjøre russen mer oppmerksomme på konsekvensene moshpit kan ha. Russetiden skal være gøy og er et minne for livet. Jeg ønsker russen en fin feiring, sier hun.

Foto: Privat

Hun får støtte av Felicia Broch (20), som ble tråkket ned i en moshpit foran scenen på russetreff. Senere skjedde det samme inne i en russebil. Resultatet ble brukket håndledd og hjernerystelse.

– Vær forsiktige, sier Brock.

Gikk på en smell første kvelden

Foto: Privat

Petter Magnus Sundt (19) var russ i Bergen i fjor. På vorspielet før den første rullingen gikk det galt.

– Jeg har et råd til russen, det er lurt å bestemme seg for noen ting man ikke skal gjøre når man drikker, sier Sundt.

Han forteller at flere av vennene skadet seg i moshpits inne i bussene.

Foto: Privat

– Det er trappetrinnene inne i bussen som er farlige. Når du blir dyttet eller kastet mot dem, kan ting gå veldig galt. Selv skadet jeg meg før jeg rakk å kaste meg inn i moshpiten, sier han.

På vorspielet oppdaget han noen som gjorde turnøvelser - og dette ville han gjøre også.

– Jeg landet på bena med et brak, men hørte en ekkel lyd fra ankelen. Etter et par timer var det så vondt at jeg ble sendt i ambulanse til Haukeland. De fant de brudd og skade på leddbånd. Jeg fikk syv bolter og noen plater i foten, sier Sundt.

Foto: Lien, Kyrre / Scanpix

– Utrolig gøy

– Moshpits er en tradisjon som har vært del av russekulturen i lang tid og som mange er glad i. Vi synes derfor moshpits er utrolig gøy, bare man passer på å ikke skade seg selv eller andre rundt seg, sier sikkerhetssjef i Russens hovedstyre Karoline Ristvedt.

Karoline Ristvedt Foto: Privat

Hun ber russen ha det gøy og hive seg med i leken, men ber også om at den enkelte bruker vett:

– Om du velger å kaste deg inn i moshpiten ha i bakhodet hvor hardt du gjør det og pass på at ingen blir liggende nederst eller under andre. Det er også viktig å huske på at vi fortsatt er i en pandemi, å kaste seg inn i en klynge med mennesker er ikke nødvendigvis det lureste i henhold til smittevern, sier Ristvedt.

Tradisjonen med moshpits er populært i russebussene. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

Polstrer bussen innvendig

– Vi samler oss gjerne bak i loungen i russebussen. Når droppet i musikken kommer, kaster alle seg med, sier Celine Børresen. Hun er bussjef på «The Revellers Room» på Hamar.

Celine Børresen (19) er bussjef. Foto: Privat

Hun sier at de har innredet bussen med polstringer for at det skal være så trygt som mulig. Etter planen skal Hamar-russen for alvor sette i gang natt til 17. mai.