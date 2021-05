DREPT: Thea Halvorsen Braavold ble 31 år gammel. Foto: Per Skov

Mener klesfunn viser at kjæresten besøkte Thea (31) på drapsdagen

VESTFOLD TINGRETT (VG) Den drapstiltalte kjæresten til Thea Braavold fastholder at han ikke har noe med drapet å gjøre. Han mener et kriminelt miljø må stå bak.

Da rettssaken mot ham startet mandag nektet den tiltalte 46-åringen for at han dro hjem til kjæresten Thea Braavold tidlig om morgenen 2. februar i fjor.

Samme natt hadde han blitt pågrepet i Larvik og han ble kjørt til Sandefjord av politiet, som satte ham av like i nærheten av 31-åringens bolig.

Tiltalte mener han ikke kom seg inn hos Braavold fordi døren var låst, og at han gikk og la seg til å sove i en bil.

Politiet mener dette ikke stemmer. I retten tirsdag viste aktor Anne M. Katteland til at klærne han hadde på seg under pågripelsen senere ble funnet igjen hjemme hos Braavold.

ÅSTEDET: Thea Braavold ble funnet brutalt drept i sitt eget hjem i Sandefjord i februar i fjor. Foto: Helge Mikalsen

– Tror ikke det stemmer

Tiltalte har gjentatte ganger blitt spurt om han kan ha byttet klær etter at politiet satt ham av, men dette har han ikke klart å svare på.

–Jeg er opptatt av dette fordi hjemme hos Thea så er det funnet klær som ligner på de klærne du hadde på deg da du ble pågrepet av politiet i Larvik, sier aktor Katteland i retten.

– Er det? Da får vi se om det er det da, sier tiltalte først.

– Men hva tenker du om det?

– Jeg tror det ikke stemmer.

Når aktor viser frem bilder at tiltalte etter pågripelsen i Larvik og klesfunnet hjemme hos avdøde, mener tiltalte at det ikke er snakk om samme genser.

Tiltalte mener han sist så Braavold kvelden i forveien, og at det må ha vært noen andre som har drept henne.

Avbrutt forklaring

Mandag ble tiltaltes forklaring avbrutt etter to timer. 46-åringen viste til at han var sliten og ikke hadde sovet og ba om å få fortsette tirsdag.

Han insisterte også på å få fortelle det han mener er «hele historien» og reagerte på at det ikke var lagt opp til at han skulle få avgi en fri forklaring uten å få spørsmål fra retten eller partene.

Tirsdag fikk han anledning til å forklare seg fritt fra start av. Han innledet da med å snakke om et kriminelt miljø han var en del av for godt over 20 år siden.

Han nevnte blant annet flere av sine meddømte fra en drapssak i 2003, men klarte ikke å svare konkret på hvordan han mener disse personene skal ha tilknytning til drapet på Braavold.

– Hvem er det da du mener har drept Thea? ville aktor vite.

– Hvordan jeg skal vite det? Jeg var ikke der. Det er nærliggende å tro at disse har noe med det å gjøre, svarte 46-åringen.

Tiltalte var en av flere som ble dømt for å ha mishandlet en mann til døde. Retten mente han hadde en sentral rolle i drapet, og av de tiltalte ble han idømt den strengeste straffen.

Han ble i 2018 løslatt etter å ha sonet 15 års fengsel for drapet.

46-åringen sonet drapsdommen fullt ut uten prøveløslatelse, og ble sluppet ut av fengsel i september 2018. Dette på tross av at Kriminalomsorgen mente at det ikke var sikkerhetsmessig forsvarlig å ha ham ute i samfunnet. Loven åpner derimot ikke opp for videre oppfølging fra deres side etter soningen er over.