DREPT: Thea Halvorsen Braavold ble 31 år gammel. Foto: Per Skov

Tiltalte knytter drapet på kjæresten til tidligere drapsdom: − Det er et bakteppe her

VESTFOLD TINGRETT (VG) Mannen som er tiltalt for drap på kjæresten Thea Braavold (31) mener han er uskyldig. Han mener drapet har sammenheng med et annet drap han ble dømt for i 2003.

Publisert: Nå nettopp

Natten før Thea Braavold ble funnet drept ble den tiltalte 46-åringen pågrepet av politiet i Larvik. Han ble senere kjørt til Sandefjord og satt av ved en butikk i nærheten av der Braavold bodde.

– Så var jeg innom, jeg gikk forbi Thea, men kom ikke inn. Døren var låst. Jeg fikk ikke ringt, sier tiltalte i retten.

– Men du vet jo at den kjellerdøren ofte var åpen, det sa du jo i sted? spør aktor Anne M. Katteland.

– Jeg kom på det nå, svarer tiltalte.

– Så du så ikke Thea den morgenen?

– Nei.

les også Tre venner fant Thea (31) brutalt drept

Thea Braavold (31) ble funnet brutalt drept i sitt hjem i Sandefjord om ettermiddagen 2. februar i fjor. Den tiltalte kjæresten ble samme ettermiddag pågrepet i en garasje, etter at en mann hadde ringt inn til politiet og fortalt at det satt en fremmed mann i bilen hans.

Han sier i retten at han sist så Braavold kvelden i forveien.

Forklarer seg på inn- og utpust

46-åringen reagerte innledningsvis på spørsmålene han fikk fra rettens administrator, sorenskriver Jørn Holme.

Han avbrøt flere ganger og reagerte på at han ikke fikk begynne med å avgi en fri forklaring. Tiltalte forklarte at han mener han har blitt «trenert» i en årrekke og at han ikke har fått anledning til å gi sin versjon av saken. Han mener det må være en annen som har drept kjæresten og setter det i sammenheng med et brutalt drap han ble dømt for i 2003.

DREPT: Thea Braavold ble funnet brutalt drept i sitt hjem søndag 2. februar 2020. Foto: Helge Mikalsen, VG

Han nevnte flere av dem som ble dømt sammen med ham og politifolk som har vært involvert ved navn. Han lanserte også et av vitnene i saken som en mulig mistenkt. 46-åringen snakker usammenhengende og har problemer å svare på spørsmål.

– Det er et bakteppe her. Det er masse ting som har foregått her. Det er masse ting jeg har lyst til å fortelle om, sier tiltalte.

– Hvis du mener det er et kriminelt nettverk som står bak dette, hvorfor skulle de drepe? spør Holme.

– For vinning. Og for å forhindre at sannheten kom frem, som de har nytt godt av over lengre tid, sier tiltalte.

Tiltalte forklarte seg på inn- og utpust, og både rettens administrator og aktor slet med å slippe til med spørsmål. Flere ganger reiste han seg opp i tiltaleboksen og han gikk delvis også rundt i salen for å vise frem papirer han hentet frem fra en medbrakt bærepose.

46-åringen nektet straffskyld da saken mot ham startet mandag morgen. I sitt innledningsforedrag viste aktor Anne M. Katteland til at tiltalt kun i svært begrenset grad har forklart seg for politiet.

– Han er forsøkt avhørt en rekke ganger. Han har gitt uttrykk for at han ønsker å forklare seg, men det er for komplekst, han er for sliten har han sagt, sa Katteland.

Tidligere drapsdømt

46-åringen er domfelt ni ganger tidligere, og ble så sent som i 2018 løslatt etter å ha sonet en dom på 15 års fengsel for drap.

Som en av flere, ble han dømt for å ha mishandlet en mann til døde. Retten mente han hadde en sentral rolle i drapet, og av de tiltalte ble han idømt den strengeste straffen.

les også Drapsdømt mann tiltalt for drap på Thea (31)

46-åringen sonet drapsdommen fullt ut uten prøveløslatelse, og ble sluppet ut av fengsel i september 2018. Dette på tross av at Kriminalomsorgen mente at det ikke var sikkerhetsmessig forsvarlig å ha ham ute i samfunnet. Loven åpner derimot ikke opp for videre oppfølging fra deres side etter soningen er over.

Ifølge tiltalen tas det forbehold om at det kan bli lagt ned påstand om forvaring med en tidsramme på 21 år, subsidiært dom på overføring til tvungen psykisk helsevern.