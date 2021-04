VENTETID: Mer enn seks måneder (26 uker) er uforsvarlig ventetid, ifølge Psykologforeningen. Foto: Shutterstock

Psykolog har 30 ukers ventetid: − Etterspørselen mangedoblet

I løpet av avtalepsykolog Henrik Riekeles Viks tre første måneder i jobben, økte ventetiden for behandling til et halvt år.

Av Kari Spets

Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

– Man trenger ikke besitte dyp innsikt for å forstå ut hvorfor det er lang ventetid: Behandlingskapasiteten er uendret og etterspørselen mangedoblet.

Det sier avtalespesialist Henrik Riekeles Vik. Han har psykologpraksis i Oslo og en ventetid på 30 uker.

Fakta: Avtalespesialister innen psykisk helse Private psykologer og psykiatere som får refusjon fra staten.

Det finnes cirka 600 av dem i Norge.

Hos disse betaler pasienten kun 375 kroner per konsultasjon frem til egenandelstaket på 2460 kroner er nådd. Da får de frikort.

Det offentlige tar resten av regningen for året.

I hovedsak er det fastleger som skriver henvisningen, men de kan også henvises fra psykisk helsevern, for eksempel distriktspsykiatriske sentre (DPS).

Avtalespesialister må forholde seg til prioriteringsveilederen , og listene deres består i praksis av henviste pasienter som er vurdert å ha rett til helsehjelp.

Det er altså ikke slik at alle pasienter som blir henvist havner på venteliste. Kilde: Psykologforeningen/Helsedirektoratet Vis mer

MÅ PRØVE SÅ GODT MAN KAN: Psykolog Henrik Riekeles Viks har valgt et yrke som går ut på å hjelpe folk. Om å avvise mange, sier han: – Man må akseptere at man ikke kan hjelpe alle og prøve så godt man kan. Foto: Privat

Mer enn seks måneder (26 uker) er uforsvarlig ventetid, ifølge Psykologforeningen. De anbefaler da sine medlemmer å avvise henvisningene.

– Når hadde du sist under et halvt år?

Riekeles Vik må tenke seg om. Lenge.

– Jeg startet opp i september 2018, og så det dro det seg vel opp i løpet av tre måneder. Siden da har ventetiden stort sett ligget på et halvt år.

Psykologforeningen: Antallet må dobles

Psykologforeningen er tydelig: Veldig få avtalespesialister landet over har ventetid på under seks måneder.

Det er ikke nasjonal rapportering for avtalespesialister, opplyser statssekretær Anne Grethe Erlandsen i Helsedepartementet på spørsmål om de har oversikt.

FRA IRRITERT TIL SKUFFET TIL OPPGITT: Visepresident Rune Frøyland i Psykologforeningen forteller at de er oppgitt over regjeringen. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

– Vi mener antallet må dobles, sier visepresident Rune Frøyland til VG.

– Til tross for at de er så få, gir de 25 prosent av den totale samtalebehandlingen i Norge.

– Hvorfor blir det kø? Er det fordi pasientene går i årevis og ofte?

– Snittallet per år per pasient er elleve timer. Det er ikke større tall enn hva det offentlige har.

– Jeg avslår dessverre mange

Den store majoriteten av avtalespesialist Riekeles Viks pasienter går i korte eller mellomlange behandlingsløp.

I snitt har han 25 pasienter i uken – og får i tillegg inn to-tre henvisninger ukentlig.

Her kan du få råd og veiledning om det offentlige tilbudet På siden Velg behandlingssted kan du sammenligne ventetider og antall utførte undersøkelser og behandlinger. I veiviseren får du forklaring på hvordan du går frem når du skal velge og/eller bytte behandlingssted. For spørsmål: Ring 23 32 70 00. For råd og veiledning: Ring 800 41 004. Pasientrådgiverne er sykepleiere med erfaring fra spesialisthelsetjenesten og har taushetsplikt. De kan gi informasjon om spesialisthelsetjenestens tilbud: Ventetider og behandlingstilbud ved: offentlige sykehus.

private behandlingssteder med avtale med et regionalt helseforetak.

private behandlingssteder med godkjenning av Helfo.

avtalespesialister (psykolog eller legespesialist.) Ordningen Helse og arbeid. Hvordan du går frem for å bytte sykehus. Dine rettigheter i spesialisthelsetjenesten Telefonen er åpen alle hverdager klokken 08:00–15:30. Kilde: Helse-Norge/Helsedirektoratet Vis mer

Hans 30 uker lange kø består ikke av alle som får en henvisning, men de av dem som er vurdert å ha rett til helsehjelp.

– Jeg avslår dessverre mange. Da opplyser jeg om at de for eksempel bør kontakte alternative samtaletjenester i egen bydel.

Blant psykologene Riekeles Vik kjenner, går det samme igjen: De har for mye å gjøre, det burde være flere hjemler – og flere bør få hjelp.

Han tror Psykologforeningen har rett i at antallet må dobles.

Prislapp på dobling: 650 millioner

Det er cirka av 600 avtalespesialister i Norge, opplyser Psykologforeningen.

De koster Staten rundt 700 millioner årlig, og en dobling av tilbudet vil ha en prislapp på 650 millioner kroner, ifølge deres regnestykke.

Statssekretær Maria Jahrmann Bjerke i Helsedepartementet svarer ikke på VGs konkrete spørsmål om Norge ikke har råd til dette.

Hun trekker frem at regjeringen har bevilget betydelige midler for å rekruttere flere psykologer i kommunene og at de jobber for å bygge ut kommunale lavterskeltilbud.

– Psykisk helse er et viktig satsingsområde for regjeringen, skriver hun i en e-post.

– Regjeringen har vært lite handlekraftige

– Vi har vel gått fra irritert til skuffet, og nå er vi mest oppgitt.

Det sier visepresident Frøyland om regjeringens innsats for å øke antallet avtalespesialister.

I Sundvolden-plattformen sto det at regjeringen ville utvide antallet hjemler for avtalespesialister [leger, psykologer, psykiatere, journ.anm.] og bruke dem mer. Sistnevnte sto også både i Jeløya-plattformen og Granavolden-plattformen.

Ifølge Psykologforeningen har Norge hatt rundt av 600 årsverk innen psykisk helse på landsbasis siden ordningen ble innført i 1998.

– Vi mener helseministeren og regjeringen har vært lite handlekraftige, sier Frøyland.

Departementet vet ikke om antallet har økt

Statssekretær Jahrmann Bjerke skriver at «Regjeringen ønsker økt bruk av avtalespesialister».

– Vil regjeringen ta ansvar for at det opprettes flere hjemler i 2021?

– Stortinget har nylig bedt regjeringen utvide bruken av avtalespesialister innen psykisk helsevern. Regjeringen vil følge opp dette på egnet måte, skriver statssekretær Erlandsen.

Helsedepartementet svarer ikke på VGs spørsmål om hvorfor de ikke har økt antallet.

De viser til Helsedirektoratet på spørsmål om de har økt antallet. Direktoratet viser til de regionale helseforetakene.

Helse vest og Helse sør-øst oppgir tall som bekrefter at lite har skjedd under Solberg-regjeringene: En økning på cirka to (ubesatte) årsverk hos førstnevnte og 12 færre hos sistnevnte.

Fastlegesjefen: Vrient å finne behandler med ledig kapasitet

For to år siden skrev Stavanger Aftenblad at fastleger i Rogaland hadde gitt opp å henvise og at det var opp mot 12 måneders ventetid.

– Det er nok en opplevelse veldig mange steder, at det er vrient å finne behandler med ledig kapasitet, sier leder for Allmennlegeforeningen, Nils Kristian Klev, til VG.

VRIENT: Leder for Allmennlegeforeningen, Nils Kristian Klev, mener at enhver økning av avtalespesialister vil kunne hjelpe, men at man også må sikre at ressursene brukes best mulig. Foto: Privat

Han forteller at det å få pasienter inn til psykolog og psykiater er noe av det vanskeligste for fastlegene.

– Fastleger bruker mye tid på henvisningsprosessen. Vi ønsker oss derfor et mer koordinert henvisningstilbud, sier han.

1 million terapi-konsultasjoner hos fastleger i 2020

– Ikke alle som opplever psykiske plager trenger nødvendigvis behandling hos psykolog. Fastlegene har også en sentral rolle, skriver statssekretær Jahrmann Bjerke.

Tall fra Helsedirektoratet viser at fastlegene gjennomførte over en million konsultasjoner med samtaleterapi i 2020.

Klev sier at det er helt naturlig med noe lettere samtaleterapi hos fastlegen.

Pasienter med alvorlige/akutte problemer får hjelp i det offentlige, og de med lettere utfordringer kan klare seg med hjelpen de får i kommunen og hos fastlegen, sier han. Problemet oppstår særlig når pasientens plager ligger mellom disse kategoriene:

– Fastlegen vil kunne bidra med «vedlikehold» mens pasienter venter på et behandlingsløp, som kanskje ikke engang er optimalt – eller finnes, sier han.

For disse «mellompasientene» er det fare for forverring, forklarer fastlegesjefen:

– En del klarer etter hvert ikke å fungere i jobb og risikerer i verste fall å ikke komme tilbake til arbeidslivet.