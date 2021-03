KOMPLISERT: Folk ønsker likhet for loven, sier Espen Nakstad etter at Solberg brøt smittevernrådene i vinterferien. Foto: Andrea Gjestvang

Nakstad om Solbergs smittevernbrudd: − Folk ønsker likhet for loven

Mye tyder på at Erna Solberg ikke selv brøt en forskrift under vinterferien på Geilo, men at hun brøt et råd dagen etterpå, mener assisterende Helsedirektør Espen Nakstad.

– Jeg skal innrømme at det er veldig komplisert dette her og særlig dette med hvor mange som kan samles og hva som defineres som et privat arrangement. Det er råd og regler og det er blitt endret mange ganger, sier Espen Nakstad til VG fredag morgen.

– Uten at man skal unnskylde noe som helst: Man kan være uheldig å bryte reglene og det er komplisert, legger han til.

Torsdag kveld ble det kjent at Statsminister Erna Solberg brøt smittevernrådene sammen med 13 familiemedlemmer da de spiste sushi i leiligheten på Geilo i vinterferien.

Mener Erna har brutt et råd, ikke en forskrift

Han sier at han ikke kjenner alle detaljene, men mener Erna ikke har brutt en forskrift, men et råd.

– Erna Solberg, som ikke var til stede på den middagen, har nok ikke selv brutt en forskrift. Men hun brøt kanskje et råd dagen etterpå da man var samlet et privat sted, sier han.

– Hun samlet flere på et privat sted enn det anbefalte rådet, sier han.

Han sier at det er mange gode grunner til at regelverket er komplisert, men da blir det dessverre komplisert å følge.

– Nå vet i hvert fall alle i Norge at det er 10 personer som gjelder på privat arrangement. Når vi planlegger ting må vi bare lese siste oppdaterte versjon og sette oss inn i det alle sammen, sier Nakstad.

– Folk ønsker likhet for loven

– Bør vi forvente at landets statsminister klarer å holde seg innenfor rådene og regelverket likevel?

– Jeg har fått mange spørsmål om fotballspillere, lokalpolitikere og kjendiser som har brutt smittevernreglene i Norge. Og da pleier jeg å si det samme: Det er dumt at det blir brutt, men det er viktig å ta lærdom av det. Det viktigste er at alle gjør sitt beste og prøver å følge det i størst mulig grad, sier Nakstad.

Han mener at politikeres etterlevelse ikke nødvendigvis oppfordrer til å bryte reglene.

– Men folk ønsker likhet for loven.

Nakstad forteller at han selv har brutt smittevernrådene, fordi avstandsregelene på to meter kan være vanskelig å holde når man går forbi folk på gaten.

– Jeg tror vi alle skal si at vi har brutt smittevernråd i løpet av pandemien, legger han til.

