SKJØRT PAPIR: Her er papiret som lå inne i den lille kapselen som sees i forgrunnen. I godt over 100 år har den ligget ute før den endelig ble funnet. Foto: SEBASTIEN BOZON / AFP

Fant 100 år gammelt brev på rusletur: − Eksepsjonelt

Den lille ubetydelige kapselen lå delvis gjemt i gresset på en åker øst i Frankrike. Inni lå en eldgammel beskjed.

Nå nettopp

Beskjeden stammer etter alt å dømme fra tiden rundt første verdenskrig, men det er litt uklart om den er fra 1910 eller 1916, melder New York Times som baserer seg på den franske lokalvisen Les Dernières Nouvelles d’Alsace.

Jade Halaoui var ute og gikk tur sammen med partneren sin i september da han oppdaget sylinderen i gresset.

– Jeg gravde den opp og skar den åpen for å se hva som var inni, sier han til lokalavisen.

IKKE LETT Å TYDE: Men ekspertene mener beskjeden som antageligvis ble mistet av en brevdue, handler om militære øvelser. Foto: SEBASTIEN BOZON / AFP

Brevdue

Men det var vanskelig å tyde hva som sto på det gamle papiret.

– Vi lurte på hva beskjeden kunne være. En hemmelighet? En militæroperasjon?

Paret bestemte seg for å ta sylinderen med til Linge Memorial Museum som ligger i nærheten slik at eksperter kunne analysere innholdet.

De kom frem til at beskjeden, som omhandler militære øvelser og manøvre rundt byen Ingersheim, var skrevet av en prøyssisk offiserer i infanteriet og at den sannsynligvis var fraktet med en brevdue.

– Eksepsjonelt

Brevet er datert 16. juli, men det er vanskelig å avgjøre om året er 1910 eller 1916. Alsass var på det tidspunktet under tysk kontroll, skriver New York Times.

Dominique Jardy, kurator ved Linge-museet, kaller funnet «eksepsjonelt» og at beskjeden er «upåklagelig» bevart.

– Jeg har aldri sett noe lignende, sier han til New York Times. Han holder en knapp på at beskjeden er skrevet i 1910, fire år før første verdenskrig brøt ut, siden den refererer til et øvelsesområde og en motpart, ikke en fiende.

– Det er en liten rapport om en kampsimulering, sier han, deriblant informasjon om tropper som kommer under ild og tilbaketrekning.

Lingemuseet er etablert til minne om et av de verste slagene under første verdenskrig. Her mistet rundt 17000 soldater livet da tyske tropper forsøkte å stå imot den franske hærens marsj mot byen Colmar.

Publisert: 11.11.20 kl. 13:03

Mer om Frankrike Første verdenskrig