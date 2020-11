STOPPET: På oppdrag fra Tolletaten er flere av medisinene som kom inn over grensen i mars sendt til analyse. Nå er resultatene klare. Foto: Tolletaten

Advarer mot falske «coronamedisiner»: − Kan være livsfarlig

I mars eksploderte importen av ulovlige medisiner til Norge. Nå har Tolletaten funnet narkotika i flere av medikamentene. Noen av legemidlene er falske og uten effekt.

– Det er høyst bekymringsverdig, og vi advarer folk på det sterkeste mot å bestille legemidler på nett fra utlandet. Det er både ulovlig, og utgjør en stor risiko for egen helse, sier tolldirektør Øystein Børmer til VG.

I mars eksploderte importen av ulovlige medisiner til Norge. Tollvesenet tror det har sammenheng med at mange var bekymret for coronaviruset.

– Mange er urolige over situasjonen og velger å bestille medikamenter som påstås å ha effekt mot coronaviruset på nett, sier Børmer.

ADVARER: Tolldirektør Øystein Børmer minner om at det er ulovlig å importere medisin fra utlandet. Hensikten med regelverket er å hindre feil bruk og beskytte forbrukere mot falske og ulovlige legemidler. Foto: Frode Hansen

Alvorlige funn

Blant preparatene ble det funnet antivirale midler (legemidler som virker mot virus), malariamedisin, tradisjonell kinesisk medisin og antibiotika.

Nå er 13 av legemidlene analysert på Tollaboratoriet.

Undersøkelsene viser at:

Flere av medisinene inneholder ulovlige narkotiske stoffer.

Enkelte medisiner har ikke virkestoff i seg. Det vil si at medisinen ikke har effekt.

Noen av preparatene har dårlig kvalitet

– Analysene bekrefter våre mistanker. I beste fall kjøper de seg falsk trygghet. I verste fall kan de få i seg narkotika og andre virkestoffer med helseskadelig virkning, sier Børmer.

Narkotika i kinesisk medisin

Det mest alvorlige er at det ble funnet narkotiske stoffer i tradisjonell kinesisk medisin, opplyser lederen for Tollaboratoriet, Arnvid Gunnar Lie til VG.

Konklusjonen av analysene viser at ingen kan være sikre på hva de får i seg når de bestiller medisiner fra utlandet på nett:

– Det kan være livsfarlig å selvmedisinere seg med legemidler som ikke er det de utgir seg for å være, advarer Lie.

Nå advarer Tolletaten mot å bestille «coronamedisin» på nett.

I vår ble blant annet malariamedisin løftet frem som effektive mot coronaviruset. Dette har i løpet av 2020 blitt tilbakevist flere ganger.

– Til å begynne med gikk det sterke rykter, som også ble fremmet av Trump, om at malariamedisin skulle være et vidundermiddel mot corona. Alle vitenskapelige studier viser at det ikke har noen effekt, sier Steinar Madsen, medisinsk fagdirektør i Legemiddelverket, til VG.

– Det gikk også rykter om at man fikk gode resultater ved bruk av en bestemt type HIV-midler og at det kunne undertrykke virus. Det har vist seg ikke å være riktig. Disse HIV-medisinene har ikke effekt, fortsetter Madsen.

FAGDIREKTØR: Steinar Madsen i Legemiddelverket. Foto: Kyrre Lien

Advarer

Han er ikke overrasket over funnene Tollvesenet nå rapporterer om:

– Når fremtredende personer roser slike legemidler, vil noen bli fristet til å prøve.

Madsen understreker at det er ulovlig å importere legemidler av en grunn:

– Legemidlene du bestiller fra utlandet kan være falske, de kan ha mer, mindre eller ingen av virkestoffene det står at de skal ha i seg, eller helt andre eller forurensede stoffer. Det er i mange land registrert alvorlige sykdomstilfeller på grunn av bruk av falske legemidler.

Ung mann døde

Også i Norge har falske legemidler ført til sykdom og død.

– Det var en ung mann som døde etter at han hadde bestilt et slankemiddel fra Tyskland, som inneholdt et livsfarlig stoff, sier Madsen i Legemiddelverket.

– Hva vil du si til dem som vurderer å bestille legemidler fra utlandet på nett?

– Ikke gjør det. Virkelig: Ikke bestill legemidler til behandling av covid-19 på nettet. Det er veldig mange legemidler og stoffer som hevdes å virke, men der må man forholde seg til den forskningen som finnes. Behandling må gis i samråd med lege.

La deg ikke lure av profesjonelle hjemmesider og vitenskapelig sjargong, understreker Madsen:

– Som oftest er det bare lureri. Vidundermedisiner finnes ikke.

Legemidlene som ble stoppet på grensen skal nå destrueres, opplyser Tolletaten.

