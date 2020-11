NEKTER: Tom Hagen bestrider alle anklager om konedrap som politiet retter mot ham og er tydelig på at han ikke har noe med forsvinning til Anne-Elisabeth Hagen. Foto: Privat

Vitner: Anne-Elisabeth Hagen virket fortvilet før forsvinningen

Tre uker før Anne-Elisabeth Hagen forsvant skal hun ha åpnet seg om ektepakten med Tom Hagen. Politiet mener dette styrker deres hypotese om motivet for at hun forsvant.

Nå nettopp

Politiet mener at Anne-Elisabeth Hagen 9. oktober i 2018 deltok på et møte i Lørenskog med flere personer. 68-åringen gråt og ga uttrykk for å ha det vanskelig i ekteskapet med Tom Hagen, ifølge personer som selv deltok og har vært i politiavhør i forbindelse med forsvinningssaken.

Vitner har forklart at de la merke til oppførselen, spesielt fordi hun ofte hadde fremstått som reservert og privat.

22 dager senere forsvant Anne-Elisabeth Hagen fra huset i Sloraveien i Lørenskog. Ingen har sett henne siden.

Personer som deltok har til politiet fortalt at de i ettertid satt igjen med flere spørsmål: Hvorfor var hun ikke med lenger? Hvorfor forsvant hun plutselig?

Ingen hadde hørt noe fra henne, har noen av dem forklart i avhør.

Stemmene til disse vitnene har vært viktige for etterforskningen, og politiet brukte avhørene av dem senest i juni i år – da de ba Nedre Romerike tingrett om tillatelse til å ransake familiens hytter på nytt.

ÅSTEDET: Ekteparet Hagens enebolig ved Langvannet i Lørenskog er sentral for politiet i drapssaken, siden de mener Anne-Elisabeth Hagen ble tatt av dage der og fordi boligen er en omstridt og årsak til konflikt i ektepakten mellom henne og drapssiktede Tom Hagen. Foto: JØRGEN BRAASTAD

Politiet argumenterte da for at det er skjellig grunn til å mistenke Tom Hagen for drap eller medvirkning til drap, og fikk medhold.

Nedre Romerike tingrett hadde forut for arrestasjonen gitt politiet grønt lys flere ganger for å drive hemmelig etterforskning mot ham.

Etter pågripelsen 28. april ble Tom Hagen fengslet av den samme domstolen, men hans forsvarer Svein Holden brakte avgjørelsen inn for Eidsivating lagmannsrett. Flertallet der mente at mistankegrunnlaget var for svakt, og Tom Hagen ble løslatt.

Til tross for denne avgjørelsen, slo altså tingretten i juni – blant annet på bakgrunn av flere nye dokumenter – fast at det igjen forelå skjellig grunn til mistanke. Svein Holden anket aldri denne avgjørelsen – og dermed står den som den hittil siste rettslige bevisvurderingen.

Forsvareren har ikke besvart VGs gjentatte spørsmål om hvorfor ikke også denne avgjørelsen ble anket til lagmannsretten.

Politiet står fast ved at Tom Hagen har en rolle i konas forsvinning, og at avhørene av møtedeltagerne støtter opp om deres teori om at ekteskapsproblemene kan være et motiv.

Selv nekter han straffskyld og bestrider at han har noe med konas forsvinning å gjøre.

Da Tom Hagen stilte til et lengre intervju med NRK for noen uker siden omtalte han kona som «et fantastisk fint menneske». Han beskrev ekteskapet som godt, selv om «vi har hatt humper i veien, som alle andre».

VG har også tidligere skrevet at Tom Hagen i avhør har avvist at de på noe tidspunkt hadde satt seg ned for å diskutere skilsmisse seriøst. Han har også avfeid hevn, sjalusi og penger som motiver han kunne ha hatt.

Også de tre voksne barna har i koordinerte avhør sommeren 2019 fortalt at de ikke kjenner seg igjen i vitnebeskrivelser av et turbulent ekteskap, blant annet fra vitner som er omtalt i denne saken.

Personer som møtte ekteparet før forsvinningen, blant annet Glenn Hartmann-Hansen og venneparet som var med på teater dagen før Anne-Elisabeth Hagen forsvant, har også fortalt at alt virket normalt.

Minst to av deltagerne på det nevnte møtet i starten av oktober 2018, har i avhør forklart at de gjennom mange år var blitt kjent med Anne-Elisabeth Hagen, og slik fått et visst innblikk i privatlivet og ekteskapet.

Ifølge disse fortalte hun at bakgrunnen for at hun var lei seg skyldtes den mye omtalte ektepakten med Tom Hagen og tillegget fra 1993. Her overføres Sloraveien 4 til Tom Hagens særeie.

Også i en samtale med en av deltagerne på sensommeren eller tidlig på høsten i 2018 skal dette ha vært tema:

I avhøret kommer det frem at Anne-Elisabeth Hagen da skal ha fortalt at Tom Hagen fikk henne til å skrive under på et papir for drøyt 20 år siden – og at dette papiret ville gjøre henne arveløs om hun forlot ham.

Politiet mener det aktuelle papiret er tillegget til ektepakten, som flere eksperter har omtalt som svært skjevt. Anne-Elisabeth Hagen ville ha sittet igjen med en bil, 200.000 kroner og en hyttetomt på Biri.

SAVNET OG SIKTET: Anne-Elisabeth og Tom Hagen. Foto: Privat

I politiavhør har Tom Hagen forklart at han fikk panikk etter konflikt i ekteskapet i 1993, siden huset tilhørte konas såkalte rådighetsdel i felleseie. Hagen skal ha vært redd for å bli kastet ut og fikk derfor overført huset på seg selv, forklarte han.

Han har også forklart til politiet at ektefellen hadde full forståelse for overføringen og at det ikke hadde vært noen «vonde diskusjoner» om emnet, men at hun ved en anledning nevnte at det ikke burde være slik.

Politiet mener på sin side at samlivskonflikten fra 1993 aldri har tatt slutt, og at de kan dokumentere at Tom Hagen har omtalt problemene i sine private notater. Politiet har også bekreftet at ektepakten er en del av etterforskningen.

Ifølge Romerikes Blad argumenterte politiet overfor retten i juni med at «siktede har et økonomisk, emosjonelt og sosialt motiv».

FORSVARER: Advokat Svein Holden. Foto: Frode Hansen, VG

VG har stilt forsvarer Svein Holden flere spørsmål. I en e-post skriver han at han syns det er frustrerende å bli bedt om å besvare lekkasjer fra etterforskningen, og at han på grunn av sin taushetsplikt er avskåret fra å svare på spørsmålene.

– Jeg tillater meg likevel å konstatere at det er mye informasjon i etterforskningsmaterialet som gir uttrykk for et helt annet syn enn det som kommer fram her. Disse kildene beskriver en god relasjon mellom Anne Elisabeth Hagen og Tom Hagen i 2018, og det er forstemmende at denne type informasjon ikke når VGs spalter.

Forsvareren skriver videre at hovedinteressen bør være å finne ut hva som har skjedd med Anne-Elisabeth Hagen.

– Det har vært Tom Hagens mål i mer enn to år. Han stilte fra første stund alt han kunne til politiets disposisjon, bøker, permer, hus, og samme holdning har han hatt fram til denne dag. Hus og hytter kunne politiet få lete igjennom gang etter gang, helt til beslagenes varighet ble så urimelig store at vi måtte gå rettens vei, og da ga lagmannsretten oss medhold i at beslagstiden måtte begrenses.

– Etter rundt 10 000 artikler om saken er det vår bekymring at det som kan fremstå som systematisert «svartmaling» av Tom Hagen fra VG ikke bringer saken nærmere en løsning.

Politiinspektør Agnes Beate Hemiø i Øst politidistrikt opplyser til VG at politiet av hensyn til etterforskningen ikke kan kommentere «opplysninger som er gitt i avhør, eller politiets vurderinger av dette».

BISTANDSADVOKAT: Ståle Kihle representerer de tre voksne Hagen-barna. Foto: Frode Hansen

Hagen-barnas bistandsadvokat reagerer på lekkasjer fra etterforskningen, og mener opplysningene ikke har offentlig interesse. Han viser til at han som følge av taushetsplikten er «avskåret fra å gi et helhetlig bilde av saken».

– Jeg minner om at mine klienter er ofre i denne saken, med de enorme belastninger dette medfører. VGs redaksjon tar tydeligvis ikke den slags hensyn, i tillegg til de ovennevnte, i sin redaksjonelle virksomhet, sier bistandsadvokat Ståle Kihle.

Anne-Elisabeth Hagens bistandsadvokat Gard Lier sier følgende:

– Det antas å være svært belastende for Anne-Elisabeth Hagens nærmeste, at detaljer fra ekteskapet – og som de kanskje ikke selv kjenner til – blir publisert i media. Utover det vil jeg ikke kommentere detaljer i saken.

Publisert: 19.11.20 kl. 20:20