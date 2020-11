ALLE MÅTTE GÅ: Her er fire av de 36 som har mistet jobben ved Nyrstar-fabrikken i Høyanger. Fra venstre: Trond Andersen (54), Trude Marlen Julseth (41), Joachim Sæternes (30) og Terje Ljotebø (46). Foto: Hallgeir Vågenes

Bedriften tjente millioner. Så ble alle oppsagt.

HØYANGER (VG) Det er sen fredagskveld når Trude Marlen Julseth (41) får en e-post fra arbeidsgiveren. I meldingen står det at driften ved industribedriften skal opphøre – og at hun vil bli oppsagt .

Samtidig får hun beskjed om at den kommende mandagen er siste frist for å svare på om hun vil stille på et drøftelsesmøte med ledelsen.

– Jeg tenkte at er dette takken, etter alle disse årene. Man føler seg jo null verdt, sier hun.

Tobarnsmoren fra Høyanger var ikke alene om å få sjokkmeldingen 4. september i år. Denne kvelden, og dagen etter, fikk alle de 36 ansatte ved industribedriften Nyrstar melding om at de var uten jobb fra 1. oktober.

Fabrikken i Høyanger har siden 2005 gjenvunnet sink fra avfallsprodukt i stålproduksjon. Råstoffet har blitt transportert med skip fra Belgia til Høyanger. I fjor omsatte fabrikken for 103 millioner kroner. Overskuddet i 2019 var på 27 millioner, viser årsregnskapet.

Ifølge klubbleder Terje Ljotebø (46) legges bedriften ned fordi den utenlandske eieren har bestemt seg for å frakte råstoffet til Australia, i stedet for til det vesle industrisamfunnet ved Sognefjorden.

BLE OPPSAGT: Klubbleder Terje Ljotebø (46). Samboer. Har jobbet ved Nyrstar i 15 år. Foto: Hallgeir Vågenes

– Forklaringen vi har fått fra den lokale ledelsen er at coronakrisen har ført til en kollaps i ratene for skipstransport, og at det derfor er mer lønnsomt for eieren å frakte råstoffet til et annet anlegg, sier Ljotebø, som fikk sitt oppsigelsesvarsel klokken 19.26 fredag kveld.

Han sier flere av de som nå er oppsagt var blant de som mistet jobben da felgfabrikken Fundo ble nedlagt i 2009.

– Det er ikke noe moro å oppleve dette en gang til. Det er trist.

Trond Andersen (54) legger ikke skjul på at han er fortvilet etter at bedriften han har jobbet ved i ni år, nå har stoppet produksjonen. Også Andersens 30 år gamle sønn jobbet i bedriften.

– Det er utenfor min fatteevne at de kan gjøre noe sånt. Fabrikken gikk bedre enn noen gang. Vi tjente gode penger, og satte stadig nye produksjonsrekorder. Alle pilene pekte oppover.

Andersen sier han var sikker på at han ville ha jobb ved anlegget til han ble pensjonist. Slik gikk det ikke.

– Jeg ser på mulighetene til å få ny jobb som veldig små. Når man er over 50 år, og ikke har formell utdannelse, så er det vanskelig. Jeg ser egentlig veldig mørkt på det.

BLE OPPSAGT: Trude Marlen Julseth (41). Samboer. To barn på 8 og 10 år. Har jobbet 15 år ved Nyrstar. Foto: Hallgeir Vågenes

Joachim Sæternes (30) og samboeren har tre barn. Den eldste er seks år, den yngte ti måneder. Samboeren er hjemmeværende, og for to og et halvt år siden kjøpte de seg nytt hus i Høyanger. Nedleggelsen kunne ikke kommet på et verre tidspunkt.

– Her i Høyanger er det ikke jobb å få. Enten må vi flytte, eller så regner jeg med at jeg havner på Nav. Situasjonen er fortvilende, sier 30-åringen, som har jobbet ved Nyrstar-fabrikken i syv år.

– Hva sier man til barna i en slik situasjon?

– Eldstemann på seks år skjønner at jeg ikke skal på jobb mer. De to minste er for små til å forstå. Det er vanskelig, sier 30-åringen.

LEGGES NED: Nyrstar-fabrikken i Høyanger har siden 2005 gjenvunnet sink fra avfallsprodukt i stålproduksjon. Siste produksjonsdag var 28. september. Foto: Hallgeir Vågenes

Klubbleder ved Hydros anlegg i Høyanger, Lars Kjetil Skeie, har jobbet aktivt for å hjelpe de ansatte som er blitt sagt opp – og å legge til rette for at det kan bli ny drift ved anlegget.

Tidligere denne uken ble det klart at noen av de oppsagte vil få tilbud om å jobbe ved Hydros smelteverk i Husnes i Hardanger frem til mai neste år. Noen er også forespeilet at de kan få jobbe med vedlikehold på fabrikken i Høyanger, inntil det blir avklart hva som skal skje med anlegget.

– Vi ser muligheter for at det skal bli ny aktivitet i fabrikken. Men da må vi ta vare på folkene som har jobbet der. Vi må unngå at de flytter herfra, for å beholde kompetansen vi så sårt trenger, sier Skeie.

RAMMES HARDT: Høyanger-samfunnet har mistet flere hundre industriarbeidsplasser de siste 20 årene. Nå har 36 nye arbeidsplasser forsvunnet. Foto: Hallgeir Vågenes

Han bekrefter at Nyrstar-ledelsen lokalt har forklart avgjørelsen om nedleggelse med lave fraktrater på sjøtransport, og at det derfor lønner seg å sende råstoffet til andre land.

Trude Marlen Julseth sier at hun er innstilt på å ukependle til Husnes, om hun får tilbud om på jobbe der i en periode. Men hun kvier seg for å dra fra barna på åtte og ti år.

– Jobb må man ha, så pendling går for en periode. Heldigvis har jeg foreldre som bor i nærheten, og som kan hjelpe til. Men det er ikke noe jeg kan leve med i årevis. Å flytte har jeg ikke lyst til, sier hun.

BLE OPPSAGT: Trond Andersen (54). Samboer. Tre voksne barn og tre barnebarn. Har jobbet ved Nyrstar i 9 år. Foto: Hallgeir Vågenes

41-åringen forteller at hun fikk varselet om oppsigelse klokken 21.40 den første fredagen i september.

– Senest mandagen etter klokken 09.00 måtte vi gi beskjed om vi ville stille til drøftelsesmøtet, som skulle være den påfølgende onsdagen. Der måtte vi gi beskjed om vi ville aksepterte den foreslåtte sluttpakken.

Julseth har vanskelig for å forstå at eierne kan legge ned en bedrift som går med store overskudd.

– Det er som man må knipe seg i armen. Situasjonen er ganske fortvilende.

Ljotebø sier at de fikk signaler om at noe kunne skje i juli, da ledelsen informerte om at det ikke ville bli tatt inn mer råstoff til fabrikken. Likevel kom nedleggelsen som et sjokk på de ansatte, sier han.

– Det som har skjedd er uforståelig. Men slik er det vel å ha utenlandske eiere. De sitter langt unna.

FIKK HJELP: Klubbleder ved Hydros aluminiumsverk, Lars Kjetil Skeie (t.h.) har jobbet for å skaffe de oppsagte arbeiderne ved nabobedriften Nyrstar midlertidig arbeid. Noen av dem vil nå få tilbud om å jobbe seks måneder ved Hydros anlegg i Husnes i Hardanger. Foto: Hallgeir Vågenes

Nyrstar-konsernet er verdens nest største sinkprodusent, og har virksomhet på flere kontinenter. Metall- og energigiganten Trafigura er majoritetseier i det hollandske konsernet.

Trond Andersen forstår at industrieiere tenker overskudd. Han mener imidlertid avgjørelsen burde vært utsatt, slik at man kunne forsøkt å få til ny drift ved anlegget.

– Det hele virker som en hastverksavgjørelse.

De siste årene har mange industriarbeidsplasser forsvunnet i Høyanger, som fortsatt hviler tungt på Hydros aluminiumsverk. På 90-tallet hadde Hydro over 600 ansatte, i dag er tallet 160.

TRAGISK: Karl Vadheim (87) har jobbet ved Hydros anlegg i Høyanger i 47 år. Han og kona Ingeborg (80) er sjokkert over at så mange har mistet jobben. Foto: Hallgeir Vågenes

På gata i kommunesenteret har mange problemer med å forstå at en lønnsom bedrift blir avviklet. Ekteparet Ingeborg (80) og Karl Vadheim (87) synes syns på alle som har mistet levebrødet sitt.

– Det som har skjedd er tragisk, og ikke mulig å skjønne. Det er så trist at man blir helt på gråten. Jeg får vondt i magen av å snakke om det, sier Ingeborg.

Karl har jobbet 47 år ved Hydros anlegg i kommunen der han er født og oppvokst.

– Det er pengene som rår, det er sikkert, sier han.

Ordfører i Høyanger, Petter Sortland (Ap), sier at nyheten om avvikling av driften kom som et sjokk på hele Høyanger-samfunnet.

– Det som har skjedd er veldig sårt, det er ikke til å legge skjul på. Men vi har opplevd kriser før, og vi har ikke lagt oss ned av den grunn. Nå jobber vi langs flere akser for å få ny aktivitet. Vi har en grei dialog med eierne.

ORDFØRER: Petter Sortland (Ap) er ordfører i Høyanger. Han sier nedleggelsen av fabrikken får store ringvirkninger for hele lokalsamfunnet. Foto: Hallgeir Vågenes

Ordføreren understreker at nedleggelsen handler om mer enn de 36 som har mistet jobben.

– Flere bedrifter har hatt en stor del av omsetningen sin fra Nyrstar, så dette får store ringvirkninger i hele samfunnet. Jeg antar at det reelle antallet årsverk som blir berørt er nærmere 60. Det er mange arbeidsplasser i Høyanger.

Direktøren ved Nyrstar i Høyanger, Ørjan Ølmheim, vil ikke kommentere saken overfor VG. Han bekrefter at også han er oppsagt, men henviser VG til kommunikasjonsdirektør Gytha Steenvoorden ved Nyrstars hovedkontor i Nederland.

VG har stilt flere skriftlige spørsmål til Steenvoorden. I en e-post skriver hun at overgangen til vedlikeholdsstatus for Nyrstar-anlegget i Høyanger på ingen måte er relatert til coronapandemien.

– For øyeblikket har vi fokus på å samarbeide med alle involverte parter for å oppnå vedlikeholdsstatus for Nyrstar Høyanger-anlegget på en trygg måte og med passende oppmerksomhet for alle involverte, skriver hun.

BLE OPPSAGT: Joachim Sæternes (30). Samboer. Tre barn på 6 år, 3 år og 10 måneder. Har jobbet ved Nyrstar i 7 år. Foto: Hallgeir Vågenes

Informasjonsdirektøren henviser til en pressemelding som Nyrstar sendte ut 3. september, dagen før de ansatte fikk oppsigelsesvarselet i innboksen.

I pressemeldingen skriver Nyrstar at selskapet etter en grundig gjennomgang og økonomisk analyse, har bestemt seg for å endre fabrikkens status til å operere på «stell- og vedlikeholdsbasis».

– Selskapet er dypt takknemlig for engasjementet og dedikasjonen de

ansatte har vist, og for sitt verdsatte bidrag til virksomheten i Høyanger, heter det.

Publisert: 01.11.20 kl. 13:19

