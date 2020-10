DREPT: Daisy Maï Tran (28) ble funnet død på en skogsbilvei 2. juni 2019. Nå må en 22-åring fra Lister møte i retten tiltalt for blant annet uaktsomt drap. Foto: Privat

Bildrapet på Snartemo: Vil bruke helseapp som bevis mot 22-åring

Politiet mener 22-åringen var ruspåvirket da han meide ned Daisy Maï Tran (28) og hennes venninne på Snartemo en juninatt i fjor. Nå kan mannens egen mobilaktivitet bli et av de viktigste bevisene mot ham.

Franske Daisy Maï Tran døde på stedet etter å ha blitt påkjørt av en bil på en skogsvei på Snartemo vest i Agder natt til 2. juni i fjor. Hennes litauiske venninne overlevde, men ble alvorlig skadet.

I fire måneder pågikk det en intens jakt på hvem som hadde kjørt på og forlatt de to venninnene i veikanten. Til slutt ble en 22 år gammel lokal mann pågrepet i saken.

Nå kan 22-åringens egen mobil bli det beviset han må kjempe mest mot i saken som starter mot ham i Lister tingrett mandag.

Der er han blant annet tiltalt for uaktsomt bildrap mens han var påvirket av alkohol. Mannen nektet straffskyld.

– Vi har hentet ut mye informasjon fra telefonen hans, og sammen med utskrifter fra basestasjoner og trafikkdata, mener vi at vi har rett gjerningsmann, sier politiadvokat Hellek Rue i Agder-politiet til VG.

Helseapp, Google og posisjonsdata

De digitale sporene 22-åringen har etterlatt seg, vil bli spesielt viktige for påtalemyndigheten når saken starter i retten.

ÅSTEDET: Daisy Maï Tran ble funnet død i dette krysset. Like ved lå hennes litauiske venninne hardt skadet. Foto: Helge Mikalsen, VG

22-åringen var i starten av etterforskningen inne hos politiet som vitne, men politiet fant etter hvert at opplysningene han kom med ikke samsvarte med øvrige opplysninger i saken.

Rue forteller at de har gjort en omfattende etterforskning, og at de da de hentet ut utskrifter fra basestasjoner i området blant annet fant ut at mobilen til mannen var i området da påkjørselen skjedde.

– Deretter gjorde vi ytterligere undersøkelser, blant annet av telefonen hans.

Rue opplyser at den såkalte helseappen er en del av bevismaterialet som de mener underbygger at han er gjerningspersonen.

AKTOR: Politiadvokat Hellek Rue skal føre saken som starter i Lister tingrett mandag. Foto: Tor Erik Schrøder, NTB

Helseappen, som er en forhåndsinstallert app på iPhone-telefoner, har den siste tiden også blitt brukt i andre straffesaker. Deriblant rettssaken mot Laila Bertheussen, som er tiltalt for en rekke trusler mot blant annet sin egen samboer, tidligere justisminister Tor Mikkel Wara.

– Vi mener at han har hatt telefonen sin med seg, og vi mener basert på digitale undersøkelser å vite hvor telefonen hans har vært. Helseappen er en del av det, sammen med informasjon om posisjonsdata fra Google og basestasjoner.

Mener han hadde promille

Ifølge tiltalen skal mannen ha vært påvirket av alkohol når han kjørte på de to kvinnene.

Det er ukjent for politiet hvor høy promille 22-åringen skal ha hatt, og Rue forklarer at man normalt i promillesaker får tak i vedkommende, som tas til blodprøve hvor promillenivået blir påvist.

MISTENKTE FORT STRAFFBART FORHOLD: Politiet mistenkte fort et straffbart forhold da de to kvinnene ble funnet. Kripos har bistått Agder-politiet i saken. Foto: Vidar Ruud / NTB

– Han ble tatt såpass lang tid i etterkant at dette ikke var mulig, og vi har tiltalt ham promillekjøring basert på opplysninger han selv har kommet med i saken, sier Rue.

Forsvarer Berit Therese Knutsen sier at hennes klient ser frem til å få en avklaring på saken.

– Han ser frem til å få behandlet saken i retten. Han erkjenner ikke straffskyld, og det ligger i det at vi kommer til å påstå frifinnelse, sier hun til VG.

Knutsen ønsker ikke å gå inn på ytterligere detaljer i saken før rettssaken starter.

Publisert: 29.10.20 kl. 20:39

