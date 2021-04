RUS: Flere politikere i ungdomspartiene vil at rusreformen skal vedtas så raskt som mulig. Foto: Jil Yngland/ Berit Roald/ Unge Høyres Landsforbund

Ungdomspartier krever at rusreformen vedtas

Regjeringen er avhengig av Arbeiderpartiets støtte i Stortinget for å få gjennom sitt forslag til en ny rusreform. Flere ungdomspartier ber nå partiet støtte reformen.

Av Bastian Lunde Hvitmyhr

Arbeiderpartiet skal avgjøre hva det mener om reformen på sitt landsmøte. De har åpnet opp for å utsette reformen til etter valget.

Før torsdagens landsmøte i er det uenighet knyttet til avkriminalisering, som innebærer at kjøp, bruk og besittelse av små doser narkotika til egen bruk ikke lenger skal straffes.

Ungdomspartiene til Arbeiderpartiet og Miljøpartiet De Grønne i Oslo har tidligere sagt at de forventer at oslo-politiker Raymond Johansen kjemper med nebb og klør for rusreformen.

STØTTER: Leder i Sosialistisk Ungdom Synnøve Kronen Snyen sier til VG at hun håper rusreformen blir vedtatt så raskt som mulig. Foto: Jil Yngland

– Jeg blir veldig skuffet hvis Arbeiderpartiet roter den bort. Rusreformutvalget har gått gjennom forskning og funnet ut at straff ikke forebygger rusproblemer, sier leder i Sosialistisk Ungdom Synnøve Kronen Snyen til VG.

Hun reagerer veldig på debatten om at Norge burde skille mellom tungt rusavhengige og ungdom.

– Det er mange unge som ikke har en diagnose og som heller kanskje ikke ser ut som en stereotypisk misbruker, og de må også møtes med hjelp og ikke straff.

UNGE: Formann i Fremskrittspartiets Ungdom, Andreas Simon Brännström, oppfordrer Ap til å gå for rusreformen nå. Foto: Berit Roald

– Jeg tror unge fremdeles kommer til å forstå at ulovlige rusmidler er forbudt, men jeg tror at straff kun påvirker negativt ved å dytte de enda lenger ned og i en kriminell løpebane, sier Andreas Simon Brännström formann i Fremskrittspartiets Ungdom.

Det samme mener leder i Unge Høyre Ola Svenneby.

– Vi må lytte til forskning. Straff fungerer ikke, sier Svenneby.

TILHENGER: Lederen i statsministerens ungdomsparti støtter regjeringens forslag til rusreform. Leder i Unge Høyre Ola Svenneby sier det fortsatt er mulig å komme med endringer etter at reformen er vedtatt. Foto: Unge Høyres Landsforbund

Han er sterkt tilhenger av rusreformen og mener mange unge har engasjert seg fordi de kjenner til eller vet om noen som har begynt med rusmisbruk.

– Det virker som at de vil utsette for å skille mellom unge og tungt rusmisbrukere. Men det må være likhet for loven i Norge, sier Snyen.

– Nesten alle som har rusproblemer har et underliggende problemer, å møte dem med straff er ikke riktig, sier Svenneby.

