Solberg tar selvkritikk om importsmitte - men slår tilbake mot Støre

Erna Solberg mener at karanteneordningene har vært for tillitsbaserte, men fnyser av kritikk fra Jonas Gahr Støre om at hun skylder på folk.

Statsminister Erna Solberg (H) møtte mandag Stortinget for å fortelle hvilke konklusjoner de har dratt av Koronakommisjonens rapport.

Regjeringen ble hardest kritisert for å ha sviktet på beredskap, men fikk gode skussmål for gjennomføringen av kommisjonen.







– I ettertid må vi anerkjenne at karanteneplikten for lenge var tillitsbasert, sier Erna Solberg i redegjørelsen på Stortinget.

– Kommisjonen peker særlig på ordningen om at arbeidstagere kunne begynne å jobbe etter negativ test. Min vurdering er at innreisesystemet i stort var for tillitsbasert i møte med økt smitte i Europa gjennom høsten, sier hun.

UENIGE: Ap-leder Jonas Gahr Støre kritiserte Erna Solberg for å ha sviktet på importsmitte og pekt på at det var folks feil, men fikk kontant svar fra statsministeren etter redegjørelsen. Foto: TORE KRISTIANSEN

– Folks feil

Ap-leder Jonas Gahr Støre kritiserte Solberg for importsmitten fra Stortingets talerstol.

– Statsministeren sier i dag at når det gjelder importsmitten, så var nok ordningene for tillitsbasert. At folk ikke hadde den tilliten de skulle, ikke at tiltakene som var innført manglet konsekvens, sier Støre.

Han gjentok kritikken overfor VG.

– Hun sier at vi fikk importsmitte fordi vi hadde for mye tillit til folk. Det er altså på en måte folks feil, sier Støre.

Han mener at det er regjeringen som har ansvar for å innføre ordninger på grensen som sørger for at man ikke får importsmitte.

– Skjønner ikke Jonas

Erna Solberg tar selvkritikk på at de har vært for dårlige på importsmitte, men reagerer på kritikken fra Støre.

– Skylder du på folk?

– Jeg skjønner ikke hva Jonas sier når han sier dette. Tillitsbasert betyr at vi forventer at folk gjennomfører reglene som de er. Det har vi åpenbart dokumentert at de ikke gjør. Når de ikke gjør det har det blitt litt mindre tillit. Nå blir det karantenehotell, sier Solberg til VG og legger til:

– Hvilke andre tiltak skulle vi hatt? Skulle vi hatt en som satt i stuen til folk og passet på at folk gjorde det. Eller skulle vi hatt karantenehotell tidligere? Jeg synes det er en veldig upresis kritikk fra Jonas Gahr Støre.

KRITISK: Ap-leder Jonas Gahr Støre er kritisk til regjeringen for arbeidet mot importsmitte. Erna Solberg tok selvkritikk for dette i Stortinget mandag. Foto: TORE KRISTIANSEN

Burde stengt ned Norge

Erna Solberg tar også selvkritikk for at de manglet smittevernutstyr, og at de ikke hadde fulgt opp advarslene etter Ebola-pandemien.

Hun tok også selvkritikk på hvordan Norge ble stengt ned 12. mars.

Rent formelt var det Helsedirektoratet som vedtok den historiske nedstengingen av Norge den 12. mars.

Koronakommisjonen kritiserte regjeringen for dette i sin rapport.

Statsminister Erna Solberg peker på at vedtaket ble fattet i samråd med regjeringen, men sier samtidig:

– Jeg er likevel enig i at beslutningen burde vært fattet av regjeringen i statsråd slik kommisjonen påpeker, sier Solberg.

STENGTE NORGE: Kommisjonsleder Stener Kvinnsland overleverte Koronakommisjonens konklusjoner til Erna Solberg 14 april. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Kritisert av opposisjonen

Støre sier at kommisjonen beskriver en regjering som tar beslutninger løpende, uten god nok oversikt.

Han sier at de selv aldri har bedt om stengte grenser, men om et system på grensen som duger og er troverdig.

– Jeg nevner disse manglene og svakhetene i rapporten fordi de er alvorlige, sier han fra talerstolen.

SV-leder Audun Lysbakken mente at kommisjonen burde ha sett mer blant annet på intensivkapasiteten.