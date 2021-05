STRENGERE REGLER: Monica Mæland mener at flere voldsutøvere bør ilegges forbud til evig tid mot å kontakte ofrene sine etter at de har sonet sin dom. Foto: Helge Mikalsen, VG

Mæland vil gi voldsdømte evig kontaktforbud

Monica Mæland vil gi folk dømt for mishandling og kriminelle med alvorlige voldsdommer evig forbud mot å kontakte sine ofre.

Justisministeren mener at ofrene for kriminalitet for ofte har blitt glemt når man diskuterer kriminalitet.

Hun vil at hovedregelen blir evig kontaktforbud for flere voldskriminelle enn i dag, og vil løfte ofrenes perspektiv på Høyres landsmøte.

– Jeg vil at domstolene i mye større grad skal gi evigvarende kontaktforbud. Det er en hjemmel i dag, men den brukes nesten ikke, sier Mæland til VG.

– Det er et veldig tydelig signal til den som har begått et overgrep om at ofrene lider selv etter at dommen er sonet og man har gjort opp med samfunnet. Da skal man rett og slett forbys å treffe vedkommende.

Mælands endringsforslag Monica Mæland vil jobbe for at denne teksten blir en del av partiprogrammet på Høyres landsmøte, som avholdes til helgen. «Ofrenes stilling Høyre vil styrke ofrenes stilling. Ofrene blir for ofte glemt på veien. Ikke av vond vilje, men fordi samfunnet lett legger mest ressurser inn i etterforskning, domfellelse og oppfølging av lovbryteren. Mange ofre for kriminalitet opplever utrygghet og dårligere livskvalitet etter å ha blitt utsatt for lovbrudd. Ofre for kriminalitet er ulike og reagerer forskjellig på det de opplever. Det viktigste samfunnet kan gjøre, er å sikre at politi og rettsapparat håndterer forskjellige typer kriminalitet raskt og godt. Høyre mener ofrene for kriminalitet fortjener mer oppmerksomhet og oppfølging enn i dag. Høyre vil: Ha en raskere og tøffere reaksjon overfor unge lovbrytere enn i dag.

At brudd på vilkårene i en ungdomsoppfølging skal føre til reaksjoner overfor den unge lovbryteren.

Utvide den maksimale lengden for oppholdsforbud fra seks til tolv måneder. [Eksisterende forslag, flyttet fra linje 2134]

Utvide bruken av «fotlenke» som straff for unge som begår kriminalitet. [Eksisterende forslag, flyttet fra linje 2135]

At personer dømt for mishandling i nære relasjoner og andre alvorlige voldshandlinger som hovedregel skal ilegges evig kontaktforbud mot voldsoffer og relevante pårørende.

At bruken av omvendt voldsalarm skal økes merkbart – det er gjerningspersonen som i større grad enn i dag skal ta belastningen, ikke offeret.

At politiet skal kunne bruke omvendt voldsalarm som et straffeprosessuelt virkemiddel uten å gå via domstolen.

At ofre for voldskriminalitet og deres pårørende alltid skal varsles når det foreligger risiko for å møte på domfelte utenfor fengsel.» Vis mer

– Senke terskelen

Mæland vil også at politiet skal kunne ilegge omvendt voldsalarm, uten å gå til domstolen først som i dag.

– Jeg mener terskelen bør senkes, fordi vi bør sende et signal om at det er mer alvorlig å pålegge offeret ansvar for sin sikkerhet, enn å pålegge en påstått gjerningsperson ansvaret for sikkerheten, sier han.

Hvis hun får gjennomslag, så kan voldsdømte prøve et vedtak fra politiet i domstolen etter at det er ilagt.

Hun vil også at kriminalomsorgen skal gi ofre mer informasjon enn i dag.

– Jeg vil at ofre og etterlatte får opplysninger om når og hvor den dømte soner, om den overflyttes, dersom en voldsdømt får permisjon, og ikke minst når personen slipper ut.

LANDSMØTE: Høyre må avholde landsmøtet sitt digitalt i 2021. I fjor fikk Erna Solberg avhold landsmøtet fysisk på Gardermoen. Foto: Vidar Ruud

– Varer evig

– Er du ikke bekymret for at det er for inngripende for noen som allerede har sonet en dom?

– Nei, har man sonet så har man gjort opp med samfunnet. Men for den som har vært utsatt for alvorlig vold og overgrep så går disse sakene aldri over. Det er ikke noen menneskerett å få lov til å treffe en person som du har begått en alvorlig ugjerning mot, sier Mæland.

Hun sier at sakene som rulles opp på nett med overgrep mot mange barn har gitt sterkt inntrykk.

– Jeg har i forbindelse med handlingsplanen mot vold i nære relasjoner også møtt en kvinne som har vært på flukt i tyve år og bodd på hemmelig adresse. Slik kan vi rett og slett ikke ha det i en rettsstat.

– Må vise handling

Stine Sofies Stiftelse jobber for å styrke rettssikkerheten til voldsutsatte barn og deres pårørende og forhindre nye overgrep.

Juridisk rådgiver Malin Albrechtsen van der Hagen er glad for at justisministeren nå løfter offerperspektivet.

– Spesielt ser vi i Stine Sofies Stiftelse positivt på den økte oppmerksomheten på offerperspektivet. Vi har etterlyst endringer i kontakt- og besøksforbud i flere år. Volds- og trusselutsatte barn har ikke tilstrekkelig beskyttelse i dag, sier hun til VG.

Hun håper Mæland får landsmøtet og andre politikere med seg.

POSITIV: Juridisk rådgiver Malin Albrechtsen van der Hagen er glad for signalene fra justisministeren, men mener at det også krever handling. Foto: Eva Kvelland/Stine Sofies Stiftelse

– Kan dette være for inngripende for dem som har sonet en dom og gjort opp med samfunnet?

– Nei, jeg forstår at det kan oppleves inngripende for den som har sonet ferdig. Men vi er opptatt av trygghet for ofrene, også i etterkant av at dommen er sonet. Fortsatt er det mange voksne og barn som har store vansker i sin egen hverdag fordi de frykter voldsutøveren, sier hun.

– Hva er din oppfordring til Høyres landsmøte og andre politikere?

– Jeg tenker at ambisjonene som nå er lagt for å heve beskyttelsen av voldsutsatte og sårbare barn og unge er ambisiøse og gode. Vi krever nå handling, ikke bare ord, sier hun.