BEKJENT: Arild Gjuvsland er rystet over hendelsen på hjemstedet. Foto: Frank Haugsbø

Bekjent av drapssiktet: − Det er helt uforståelig

VARALDSØY (VG) Arild Gjuvsland (67) har kjent den drapssiktede mannen i et par år. Han sier han er i sjokk etter det som har skjedd.

Av Frank Haugsbø , Paul Sigve Amundsen (foto) og Jostein Matre

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Det er helt uforståelig at han er siktet for drap. Alle her er i sjokk, sier Gjuvsland til VG.

Ifølge Bergens Tidende opplyser mannens advokat, Jørgen Riple, at den siktede ikke erkjenner straffskyld. Avhør av ham startet fredag formiddag.

Arild Gjuvsland er oppvokst på Varaldsøy, og driver eget transportfirma.

Han sier at mannen som nå er siktet for drap på en kvinne, begge i 40-årene, har bodd i en leid bolig på Varaldsøy i fem-seks år. Den døde kvinnen bodde i et annet hus på øya, sier han.

SPERREBÅND: Politiet er på plass på Varaldsøy. Foto: Paul S. Amundsen

– De kjente hverandre, men hadde ikke noe forhold. Han pleide å passe hunden og katten hennes da hun var borte fra øya. Henne kjente jeg ikke, sier han.

Var hos han i går

Gjuvsland sier han flere ganger har hogget ved sammen med den drapssiktede mannen.

– Jeg var hos han torsdag ettermiddag i 14-tiden for å levere vedkubber som han skulle kløyve. Da var han hos tannlegen i Husnes.

Bare timer senere ble kvinnen funnet død. Den siktede mannen skal da ha vært i umiddelbar nærhet. Det var øyenvitner som ringte nødsentralen.

Gjuvsland forteller at han har møtt siktede flere ganger i sosiale sammenhenger.

– Vi har vært på julebord sammen, og i 60-års lag. Det var aldri noen problemer med ham, sier 67-åringen.

Lite samfunn

Varaldsøy er en liten øy i Kvinnherad kommune i Hardangerfjorden med rundt 250 fastboende. Et samfunn der alle kjenner alle.

OVERRASKET: Håkon Tangerås har fritidsbolig på Varaldsøy. Han betegner situasjonen som uvirkelig. Foto: Frank Haugsbø, VG

– Det er et samfunn som er opptatt av å ta vare på hverandre. Da blir det ekstra sårbart. I en liten bygd blir dette veldig nært, sier ordfører Hans Inge Myrvold.

Også Håkong Tangerås (83), som har fritidsbolig like ved samfunnshuset der bygdefolk samlet seg fredag formiddag sier han er sjokkert over det som har skjedd.

– Det er helt uvirkelig. Varaldsøy er en stille og fredelig plass der det ikke er mye kriminalitet. At det har skjedd et drap her er veldig overraskende, sier han til VG.