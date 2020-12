SKRED: Et av husene som raste ut i området i Gjerdrum nyttårsaften. Foto: Fredrik Hagen / NTB

Advarte kommunen i 2008 – mener forslagene ikke ble fulgt opp

Allerede i 2008 advarte hydrolog Steinar Myrabø om problemer med økt vannføring ved flom og erosjon av grunnen i rasområdet i Gjerdrum. Han mener krav om tiltak ikke ble hørt.

– Her står vi allerede overfor en betydelig erosjon og forurensning av vassdraget i et fra før utsatt område, sa hydrolog Steinar Myrabø til Romerikes Blad i 2008. Da omtalte han problemer med økt vannføringen ved flom, og erosjon i området ved Nystulia, hvor det onsdag gikk et stort leirskred.

Da var han leder for naturvernforbundets lokallag i Nannestad og Gjerdrum. Forbundet krevde tiltak, men mente de ikke ble hørt.

Nå bor Myrabø i Lillehammer, hvor han jobber med blant annet sårbarhetsvurderinger og flom- og overvannshåndtering i Norconsult. Han arbeider også med farevurderinger for vannrelaterte skred.

– Kritikken den gang gikk hovedsakelig ut på at man i utbyggingen ikke tok hensyn til fordrøyning av vann, forklarer han til VG torsdag. Ti personer er fremdeles savnet etter jordskredet som gikk på Gjerdrum dagen før.

Myrabø forteller at Naturvernforbundet kom med flere forslag til fordrøyningstiltak, som ble tatt med i kommunens reguleringsplan.

– Men de ble ikke fulgt opp senere i planfasen og ved utbygging, sier han

Med fordrøyning menes tiltak som gjør at man kan forsinke avrenning av vann, og begrense flomtoppen i et bestemt område – for å forebygge skader fra flom.

Romerikes Blad omtalte saken først.

Utvasket leire

I jobben som hydrolog vurderer Myrabø hvordan man best skal håndtere vannmasser, og hva det kan føre til om det ikke blir gjort riktig.

– Det kan føre til erosjon av grunnen, og utvasking av kvikkleire. Det kan i verste tilfelle føre til kvikkleireskred, forklarer han. I dette skredet påpeker han at det er en bekk i området hvor skredet gikk, hvor store mengder vann på generell basis kan utløse utvasking av leire.

Denne utvaskingen kan deretter ha forplantet seg videre oppover i grunnen. Dersom saltene i kvikkleiren vaskes ut, blir massen ustabil og nærmest flytende. Da blir grunnen ustabil, og store skred kan skje.

ADVARTE: Hydrolog Steinar Østensen. Foto: Privat

– Men dette er kun på generell basis. Hva som er den utløsende årsaken i dette skredet, må NVE konkludere med. Da er spørsmålet om fordrøyning av vann ett av flere som kan være interessante, mener hydrologen,

I 2008 etterlyste Myrabø blant annet fordrøynings- og rensedam, og skråning med beplantning. Vegetasjon kan også hjelpe med håndteringen av vann, da planter trekker til seg mye av nedbøren.

Ordfører: – Kommer til å snu alle steiner

VG har forsøkt å komme i kontakt med ordfører Anders Østensen (Ap) for en kommentar på saken, uten å få svar torsdag kveld. Han har kommentert saken for Romerikes Blad, hvor han sier han ikke kan ta stilling til innvendingene fra 2008 «på stående fot».

Østensen gikk selv inn i politikken lokalt i 2011.

– Vi kommer til å snu alle steiner og gå gjennom saken, eventuelt for å finne ut om noe i Nystulia burde ha vært gjort annerledes. Når det er sagt, har Gjerdrum kommune alltid vært opptatt av å følge faglige anbefalinger, sier han til avisen.

«Høyrisiko»

Norges Geotekniske Institutt (NGI) presenterte i 2005 en risikovurdering for kvikkleireskred i Gjerdrum kommune, på oppdrag for Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

To soner definert av NVE er berørt av kvikkleireskredet som gikk i kommunen onsdag morgen. I den 15 år gamle rapporten har begge sonene status som høyrisikosoner.

Én av disse sonene er Hønsisletta, som er innfatter området hvor flere hus har rast ut onsdag. Risikoen vurderes ut ifra en kombinasjon av sannsynligheten for jordskred, og hvor alvorlige konsekvenser et skred i vil gi i den gitte sonen.

Hønsisletta er definert med lav risiko for jordskred, viser NVEs oversikt. Den andre sonen, Fjelstad, har middels risiko for skred. Boligfeltet som er berørt, ligger i sonen Hønsisletta, rett over grensen til Fjelstad.

