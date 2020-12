NYVAKSINERT: Kari Brit Skjærseth (i forgrunnen) og Grethe Rynning-Nielsen syntes begge det var stort å bli vaksinert tidlig. Til sammen har 81 beboere ved Vinderen bo- og servicesenter blitt vaksinert siden mandag. Foto: Tomm W. Christiansen

Håper vaksine gir flere sykehjemsaktiviteter

På to dager har 81 beboere ved Vinderen bo- og servicesenter blitt vaksinert. – Et fantastisk lite stikk, sier Kari Brit Skjærseth. Nå håper beboerne at vaksinen fører til en åpning av aktiviteter på sykehjemmet.

Publisert: Nå nettopp

– Det har vært veldig lite samvær, sier Kari Brit Skjærseth (86).

Hun sitter sammen med Grethe Rynning-Nielsen (95) i en liten bålhytte med utsikt mot Gaustadbekken. Den mangekantede, røde hytta er plassert i hagen til Vinderen bo- og servicesenter i Oslo, hvor Skjærseth og Rynning-Nielsen er beboere.

Sykehjemmet på Vinderen er blant de fem første som fikk sette i gang coronavaksineringen i Oslo. Søndag ble den første vaksinen satt på Ellingsrudhjemmet, og tirsdag har alle beboere ved Vinderen bo- og servicesenter som har samtykket til det – 81 av 85 personer – blitt vaksinert.

Nå er håpet at vaksineringen vil gjøre det mulig for beboerne å omgås hverandre som før.

les også Svein (67) ved Ellingsrudhjemmet fikk vaksinen først i Norge

I BÅLHYTTA: Kari Brit Skjærseth (f.v.) og Grethe Rynning-Nielsen (f.h) bor i hver sin etasje i Vinderen bo- og servicesenter, og møtes for første gang under intervjuet med VG. Foto: Tomm W. Christiansen

Etasjevis sosialisering

– Jeg synes jo at det er stort at de har kommet videre, og at det ikke står stille, sier Rynning-Nielsen, som ble vaksinert av en sykepleier ved hjemmet mandag.

Beboerne ved Vinderen bo- og servicesenter fikk vaksinen over to dager, og Skjærseth er blant dem som ble vaksinert tirsdag formiddag.

– Det var et fantastisk lite stikk. Jeg synes jeg er heldig, og var bare kjempeglad for å få vaksinen.

Møtet i bålhytta er også Skjærseth og Rynning-Nielsens første møte med hverandre. Under pandemien har aktiviteter ved sykehjemmet foregått etasjevis, noe som gjør at mange av beboerne ikke treffer hverandre.

– Vanligvis kan vi jo også introdusere på beboere for hverandre på tvers av avdelinger, sier Cecilie Gundersen.

Hun jobber som én av to miljøterapeuter ved sykehjemmet, og har hjulpet Skjærseth og Rynning-Nielsen over den glatte treplattingen som fører ut i bålhytta.

– Vi som jobber her har jo noen tanker om hvilke beboere som kan passe sammen, og forsøker å gjøre det mulig for dem å bli kjent uavhengig av hvilken avdeling de bor i. Det kan vi ikke nå, sier Gundersen.

HAGE: Det siste året har sykehjemshagen blitt hyppig brukt til besøk og aktiviteter som ikke har kunnet bli gjennomført innendørs. Fra venstre: beboer Kari Brit Skjærseth, miljøterapeut Cecilie Gundersen, beboer Grethe Rynning-Nielsen og institusjonssjef Lena Sand. Foto: Tomm W. Christiansen

En stor endring for beboerne har også vært at familie og venner ikke lenger kan komme på besøk som de vil, noe de kunne tidligere. Nå er det påmeldinger og tidsavgrensede besøk som gjelder. Skjærseth fikk ha ektemannen, som fortsatt bor hjemme, på besøk på julaften.

– Det var en gledelig overraskelse. Det hadde jeg ikke trodd var mulig, sier hun.

Til tross for de strenge restriksjonene forteller Skjærseth og Rynning-Nielsen at de synes de har fått mye besøk.

– Jeg har vært veldig heldig, for familien har vært masse på besøk, sier Rynning-Nielsen.

Selve coronavaksinen har hun ikke snakket så mye med familien om, forteller hun.

– Den kom så plutselig på, så det har ikke vært så mye snakk om den.

HYTTEBESØK: Grethe Rynning-Nielsen geleides ut av bålhytta av institusjonssjef Lena Sand. Foto: Tomm W. Christiansen

Spente på åpning

På sykehjemmet er det ansatt to miljøterapeuter, som vanligvis arrangerer både konserter, foredrag og andre arrangementer for beboerne. Under pandemien har tilbudet krympet inn.

– Det merkes, sier Rynning-Nielsen, som har vært beboer ved sykehjemmet siden 2019.

Noen kulturtilbud har det likevel vært – så lenge de kunne arrangeres utendørs. Rynning-Nielsen var blant de heldige som fikk være med på en uteforestilling med Nasjonalballetten på frigjøringsdagen 8. mai i år.

– Det var rett ute i hagen her. Det var en stor opplevelse, sier hun.

Lena Sand, institusjonssjef ved Vinderen bo- og servicesenter forteller at vaksineringen gir håp om at noen av aktivitetene snart kan komme i gang igjen.

– Når det har gått en måned kan vi kanskje åpne opp og ha et mer normalt liv igjen her, sier Sand.

– Ja det er jeg veldig spent på, sier Rynning-Nielsen.

Skjærseth har kun bodd på sykehjemmet siden i sommer. Til tross for at det har vært sterkt begrenset som følge av pandemien, er hun fornøyd med aktivitetstilbudet.

– Jeg vet jo ikke om annet.