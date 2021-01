UTBRENT: Hytta, som ligger langt fra nærmeste nabo, var helt utbrent da nødetatene omsider kom frem til stedet. Foto: Politiet

Løp flere kilometer for å varsle om brann: − En voldsomt traumatisk opplevelse

ANDØY/OSLO (VG) Den overlevende mannen måtte løpe flere kilometer i minusgrader og vind for å varsle om at det brant i hytta. Da nødetatene kom frem, var den brent ned.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Han måtte springe stort sett i det han lå og sov i, sier Nordland-politiets innsatsleder Jørn Karlsen.

Fem personer fryktes omkommet etter den voldsomme hyttebrannen i Andøy kommune natt til lørdag. Fire av dem er barn under 16 år.







Politiet fikk melding om brannen klokken 04.30 natt til lørdag. Før dette har mannen, som klarte å ta seg ut av den brennende hytta, løpt flere kilometer uten klær og sko for å få varslet.

les også Fem savnet etter brann: Fire er barn under 16 år

Han skal ha forsøkt å redde ut de andre personene i hytta, men skal raskt ha forstått at det var umulig.

Hytta, som ligger i en dal, er omgitt av store områder skog og vann. Det er ingen mobildekning i området, og den ligger langt unna allfarvei. Nærmeste nabo er langt unna.

Det skal være nærmere fire kilometer fra hytta til huset som mannen til slutt klarte å ta seg frem til. Ifølge Yr var det minusgrader og kraftig vind i området natt til lørdag.

– Han ble fraktet til sykehus, og fysisk er han ikke kritisk skadet, men han har vært utsatt for en voldsomt traumatisk opplevelse, forteller innsatsleder Karlsen.

Ingen spor ut av hytta

Karlsen betegner arbeidet som svært krevende nettopp fordi hytta ligger så langt unna allfarvei. Da nødetatene omsider kom frem til stedet, var det allerede for sent.

– Det var ikke mulig å gjøre noe med brannen, hytta var helt utbrent, sier han.

Politiet har gjort søk fra både luften og bakken for å se om det finnes spor ut fra branntomten, men det har de ikke funnet.

– Vi frykter at de fem savnede er i brannruinene, sier han.

Han sier at politiet vil foreta taktisk og teknisk etterforskning, og at det ikke er noe som tyder på at det er snakk om noe annet enn en tragisk ulykke.

– Enda mer tragisk

Alle de seks involverte er hjemmehørende i Vågan kommune i Lofoten. Der har de nå satt krisestab, åpnet skolene og opprettet pårørendesenter.

Rektor ved Svolvær skole, Ronnie Maas Pedersen, er sterkt preget av brannen.

Klikk for å aktivere kartet

– Vi er i sorg. Det er mange som er involvert og berørt av denne hendelsen, sier han.

Både ansatte, lege og prest tok i ettermiddag imot elever som ønsket en trygg voksen å snakke med.

les også Ordfører i Vågan: – Veldig preget

– Det er det mange som har hatt behov for i dag.

Også Vågan-ordfører Frank Johnsen synes det er veldig tungt.

– Det at det er fire personer under 16 år, gjør at det som tilsynelatende er en tragisk hendelse blir enda mer tragisk. Det er en helt fortvilt situasjon for mange, sier Johnsen og legger til:

– Det er ganske tungt, sier han.

Han sier de nå vil åpne kirken både i Svolvær og Henningsvær.