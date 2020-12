BEKYMRET: Mari Trommald er direktør i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Foto: Frode Hansen, VG

Bufdir: Ikke mulig å avdekke omsorgssvikt over video

Ved nye smitteutbrudd, kutter flere kommuner i tilbudet til barn og unge. Bufdir-direktør Mari Trommald frykter at det skaper flere barn barnevernet ikke får høre om.

– Barnevernet er avhengig av å få bekymringsmeldinger for å vite hvilke barn som skal følges opp. Dersom kommunen ikke får høre om sakene får de ikke hjulpet dem som trenger det, sier Trommald.

VG har analysert over 18.000 bekymringsmeldinger i nye saker. Det viser at barnevernet fikk færre meldinger da samfunnet stengte ned i mars – særlig gjelder det meldinger fra skole, barnehager og helsesykepleiere.

– Mitt inntrykk er at barnevernstjenestene har fulgt opp barna og sakene de kjente fra før, men at man ikke fikk like mange meldinger om nye barn, sier Trommald.

– Vi vet at mange foreldre ble utsatt for mer press med permisjoner og bekymringer som kan komme til uttrykk med mer sinne – og i noen tilfeller vold. Når det likevel er en nedgang i meldinger tyder det på at det er barn som ikke fanges opp.

Skjer på nytt i høst

En rekke kommuner opplever lokale corona-utbrudd i høst. Det påvirker på nytt tilbudet til barn og unge: Skoler stenger, helsesykepleiere blir satt til smittesporing og ansatte som jobber med barn og unge sendes på hjemmekontor.

– Dette advarer vi sterkt imot, det kan få alvorlige konsekvenser på sikt, sier Mari Trommald.

VG har skrevet at flere kommuner setter helsesykepleiere til å drive smittesporing i høst – til tross for at både helseministeren og barneministeren har sagt at det ikke bør skje.

– Når tjenestene ikke er tilgjengelige for barn, er det behov som ikke blir dekket. Vårt viktigste budskap til regjeringen og andre direktorater er at tjenestene som er tett på barna må holdes åpne, sier Trommald.

Bufdir-direktøren sier barn trenger tillit om de skal åpne seg for noen og fortelle om det som er vanskelig.

– Det er ikke alt som kan erstattes av videoer og chattetjenester. Det er ikke mulig å avdekke omsorgssvikt over video. Vi må være tett på de barna som har det vanskelig, sier Trommald.

Hun peker på at veldig mange ble sendt på hjemmekontor i mars, selv om de jobber i samfunnskritiske funksjoner som barnevernstjenesten.

– Det er dessverre en erfaring at når man først har stengt ned og satt seg på hjemmekontor så kan det ta lang tid man kommer tilbake på jobb.

– Skjer dette på nytt i høst?

– Ja, vi ser også i høst at når det blir nye smitteutbrudd så sier rådmannen at «alle som jobber på rådhuset skal jobbe hjemmefra». Men selv om barnevernstjenesten har kontorer på rådhuset, så skal ikke de på hjemmekontor, sier Trommald.

Færre akuttplasseringer

VG har tidligere avslørt at barnevernets akuttjeneste var den eneste offentlige tjenesten som fikk flere bekymringsmeldinger da samfunnet stengte ned.

Jusprofessor Kirsten Sandberg mener det kan tyde på flere akutte situasjoner:

– Det er et svært bekymringsfullt funn at det har vært en økning i meldinger til barnevernsvakt. Det kan bety at flere barn har opplevd situasjoner som har utsatt dem for alvorlig risiko, sier Sandberg til VG.

Bufdir sier at deres tall ikke viser noen økning i de mest akutte situasjonene.

– Tvert imot var det en bekymringsfull nedgang i akuttplasseringer i denne perioden, sier Trommald.

– Vi er mer bekymret for de alvorlige hendelsene som ikke ble fanget opp, enn at det var en økning i akuttsaker.

