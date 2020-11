SMITTEUTBRUDD: 59 personer har testet positivt etter et smitteutbrudd ved asylmottaket på Vinstra. Det knyttes til flytting av beboere fra andre mottak. Foto: Geir Olsen, VG

Flytting mellom asylmottak under corona: − Stusser over at det skjer

Det er planlagt flytting mellom asylmottak i Vestland fylke neste uke. Etter å ha sett hva som skjedde ved mottaket på Vinstra, er diakon for flyktninger i Bergen bekymret.

– Vi har jo sett hva som skjedde på Vinstra asylmottak. Da oppsto et coronautbrudd, mest trolig fordi det har foregått flytting. Jeg synes det ville vært veldig synd om noe av det samme skulle skje ved denne flyttingen, sier Marit Bjørsvik, diakon for flyktninger i Ytre Arna/Bergen.

Lørdag har 59 av 110 beboere testet positivt etter smitteutbruddet ved asylmottaket på Vinstra. UDI stanset midlertidig alle flyttinger på asylmottak denne uken, men skriver på sine sider fredag at det likevel vil gjennomføres flytting ved to mottak.

«UDI har i nært samarbeid med Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet vurdert at flyttingen av beboerne ved to mottak i desember kan skje på en trygg måte.», skriver UDI.

Neste uke er det dermed planlagt flytting av beboere fra Arna mottak til Florø og Stord. Kontrakten med driftsoperatøren ved Arna mottak utløper 31. desember, og innen da må alle beboere ha blitt flyttet.

– Det gir et useriøst signal. Beboerne ble først glade da de fikk beskjed om at det var midlertidig stans, så får de beskjed dagen etter at de skal flyttes likevel. Beboerne er forvirret, og det er en ustabil situasjon for dem.

Stor påkjenning

Østre Toten kommune meldte fredag kveld at tre personer har fått påvist smitte ved et asylmottak i kommunen, etter at en person fra Vinstra mottak har vært på besøk.

Alle ved mottaket, cirka 70 personer, blir satt i karantene og testet. Det gjøres unntak for små barn ved mottaket.

Bjørsvik forklarer at hun er ekstra bekymret for coronautbrudd ved asylmottak, siden det ofte er trangboddhet og dermed høy smitterisiko der.

– UDI har selv sagt at asylmottak kan være et episenter for smitte.

– Jeg er også bekymret for beboerne fordi mange har så vanskelige liv fra før av. Det siste de trenger er å få corona og i tillegg måtte flytte mot sin egen vilje, sier hun.

Beboerne kan heller ikke bli kjent med lokalbefolkningen eller delta på aktiviteter på samme måte som de kan når det ikke er pandemi. Bjørsvik mener summen blir så stor at det er høyst bekymringsverdig.

BEKYMRET: Diakon for flyktninger i Ytre Arna/Bergen, Marit Bjørsvik, er urolig for flyttingen som skal skje mellom asylmottak i Vestland fylke denne uken. Foto: Privat

– Det jeg stusser litt over er at denne flyttingen i det hele tatt skjer. Vi har jo en pandemi gående. Å si at det ikke finnes alternativer i en sånn situasjon, selv om det er snakk om at et mottak skal tømmes og stenges – den tankegangen er jeg ikke med på, sier Bjørsvik.

– Det må kunne gå an å huse beboere, siden vi rett og slett bare er nødt til det på grunn av en pandemi.

– Godt samarbeid

Regiondirektør i UDI Belen V. Birkenes sier til VG at de har hatt dialog med FHI og kommunale helsemyndigheter i de aktuelle kommunene for å sikre at nødvendige tiltak for en forsvarlig flytteprosess er på plass.

– Vi har veldig godt samarbeid med kommunene både i forbindelse med flytting mellom mottak og for bosettingsformål, sier Birkenes.

Flyttingen vil skje gruppevis, og beboerne skal testes i forbindelse med reisen, skriver UDI på sine sider.

– Det er også med i vurderingen at det skal være nok plass ved de mottakene de flytter til, slik at vi unngår at beboerne bor for tett, sier hun.

– Prinsippsak

Petter Elstrøm i FHI sier at de er enige i at det er utfordrende å flytte asylsøkere mellom mottak slik smittesituasjonen er nå.

På spørsmål om hvorvidt de anbefaler karantene for beboere som flyttes fra kommuner med høyere smittetrykk, svarer Elstrøm at man heller bør teste alle som flyttes på forhånd.

– Generelt bør man være sikker på smittestatus før man flytter til en annen plass i landet, og særlig dersom man under eller etter flytting kommer i kontakt med mange personer, skriver Elstrøm i en e-post til VG.

ANBEFALER TESTING FØR FLYTTING: Petter Elstrøm ved Folkehelseinstituttet. Foto: FHI

Bjørsvik sier at det godt kan hende at flyttingen i seg selv kan gå fint, men at det også handler om prinsipp.

– Det handler om hvilke signal UDI gir og hvordan man taklet den situasjonen på Vinstra. Jeg sitter igjen med inntrykk av at flyttingen er så viktig for UDI, at det går foran alt.

Hun mener smitteverntiltakene under flytting på mottak tilpasses flyttingen, og ikke omvendt.

– Vi har sett under pandemien at ulike instanser har tatt sterke og inngripende grep i en krisesituasjon, men her oppleves det som om UDI tilpasser situasjonen. Det oppleves litt som om det er to smittevernkulturer i Norge.

