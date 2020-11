NÆRMER SEG: Det er under et år til stortingsvalget, men partilederne Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og Audun Lysbakken (SV) har ikke funnet hverandre. Foto: Vidar Ruud / NTB

Lysbakken: Utelukker Vedum som statsminister

SV-leder Audun Lysbakken utelukket å støtte Trygve Slagsvold Vedum (Sp) som statsminister i en tale til partiets landsstyre i dag, så lenge Vedum ikke vil ha med SV i regjering.

Senterpartiet har lenge vært klare på at de ønsker seg et regjeringssamarbeid med Arbeiderpartiet. Forholdet til SV er kjøligere. Nå får de svar fra Lysbakken, som i sin tale kaller en Ap/Sp-regjering for «en sentrumsregjering».

– En regjering med kun Sp og Ap vil ikke være det rødgrønne forandringsprosjektet Norge nå trenger. Det vil bare være en sentrumsregjering som kan søke støtte på høyresiden når det passer, sier Lysbakken.

Lysbakken vil derfor ikke peke på Sp–lederen som statsministerkandidat foran neste års stortingsvalg.

– Jeg er enig med Trygve Slagsvold Vedum i mye, men: Så lenge Trygve peker på en sentrumsregjering, og SV vil ha en rødgrønn regjering, kan jo ikke SV peke på Trygve Slagsvold Vedum, sier SV-leder Audun Lysbakken til landsstyret.

Rødgrønne leder klart

På VGs siste måling i oktober leder den rødgrønne blokken betydelig klart:

Ap, Sp og SV holdt et knappest mulig flertall med 85 mandater til sammen, På toppen av dette ga målingen ni stortingsplasser til MDG og syv til Rødt.

Regjeringspartiene og Frp fikk til sammen 68 plasser på Stortinget. Det er langt unna det rene flertallet de fikk av velgerne i 2017.

Dermed knytter det seg stor spenning til hvilke partier på venstresiden som vil finne hverandre før valget og eventuelt forsøke å danne regjering.

Den siste måneden har Sp og Ap vært jevnstore på flere målinger. Slagsvold Vedum har også blitt et populært alternativ som statsminister blant rødgrønne velgere.

– Vi vil ganske enkelt peke på den som i september 2021 står klar til å lede en rødgrønn regjering, og som vil velge det framfor en sentrumsregjering. Vi skal ha forskjellene og utslippene ned, en virkelig ny kurs for folk i Norge. Vi skal ha en regjering trygt forankret på venstresiden, en regjering med minst ett sterkt miljøparti, sier Lysbakken.

Lysbakken tok også opp partiets forslag til alternativt statsbudsjett med større klimakutt og initiativet til et løft for minstepensjonistene som ble lansert sammen med Frp og Pensjonistpartiet.

Frir til Sp på nytt

– SV mener at ingen partier på sentrum-venstresiden burde stenge hverandre ute. Politikken bør avgjøre hvem som kan samarbeide med hvem. Hvis resultatene for våre velgere er gode nok, så kan SV inngå samarbeid med både Ap, Sp, MDG og Rødt, sånn som landsstyret vårt vedtok allerede for et år siden, sier Lysbakken.

Foran landsstyret kom Lysbakken med et nytt frieri til Sp:

– Det er fordi vi har mye til felles. Et ønske om å stoppe sentralisering, om å stoppe utarming av kystfiskere og småbønder, om å stoppe privatisering av våre felles ressurser, om å stoppe uhemmet frihandel og EU-tilpasning.

Kan likevel velge Sp

Lysbakkens avvisning av Sp er ikke nødvendigvis evig. Om partiet åpner for regjeringssamarbeid med SV og kommer partiet i møte politisk kan ting endre seg.

- Med den formuleringen åpner dere vel også for at Senterpartiet kan få statsministerposten, dersom de legger om kursen?

- Vil vi ha en rødgrønn regjering. Nå er det Støre som ønsker det. Om situasjonen endrer seg, så får vi gjøre den vurderingen på nytt.

– Dette handler om det politiske prosjektet, ikke personer, understreker Lysbakken og poengterer at det bare er Støre som snakker varmt om et bredt regjeringssamarbeid der SV inngår.

- Dersom Senterpartiet enten går til valg på en bred rødgrønn regjering der SV inngår, eller åpner for det etter valget, så er det greit for dere om Slagsvold Vedum blir statsminister?

- Jeg vil ikke gå inn i spekulasjoner om hva vi gjør hvis de sier noe annet. Og jeg vet ikke hvor aktuelt det blir. Jeg tror Arbeiderpartiet blir det største partiet ved neste valg. Men jeg vil ikke konkludere nå om det som kan skje i fremtiden. Hvis Senterpartiet endrer kurs, så får vi ta den diskusjonen da, sier Lysbakken.

Nytt sentrum

Begrepet sentrumsregjering er tidligere brukt om Bondevik I-regjeringen bestående av KrF, Senterpartiet og Venstre. Nå bruker Lysbakken det samme navnet om et regjeringsalternativ der Arbeiderpartiet inngår.

- Er det enkelt for velgerne å forholde seg til så mange navn på alternativene?

- Jeg er ikke så bekymret for at partier på vår side går til valg på ulike regjeringsløsninger. Jeg tror det viktigste er å svare ærlig og tydelig, og da kan vi ikke feie under teppet at det vil være stor forskjell på en Sp/Ap-regjering og en rødgrønn regjering.

