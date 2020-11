FOLKETOMT: Julelysene er tent i Oslo sentrum, men på grunn av pandemien er det få folk ute i gatene. Illustrasjonsfoto. Foto: Fredrik Hagen / NTB

To uker etter sosial nedstenging: Oslo har fortsatt ikke klart å snu trenden

Smittepilen i hovedstaden peker fortsatt oppover, men veksten er markant lavere enn i ukene før tiltakene ble satt til verks. Et klapp på skulderen til Oslos innbyggere, mener helsebyråden.

Tirsdag for to uker siden innførte Oslo en sosial nedstenging, med kraftige innstramminger for å få kontroll på smittespredningen.

Siden da har det blitt registrert:

1195 nye smittetilfeller i uke 46 (medregnet mandagen før tiltakene trådte i kraft)

1266 nye smittetilfeller i uke 47, altså forrige uke

Mens den prosentvise smitteøkningen i uke 46 var på 31 prosent mot uken før, falt den til 6 prosent i uke 47.

Trenden er altså fortsatt stigende, men veksten i antall nye smittetilfeller har avtatt betraktelig.

Obs! Husk at det kan ta mellom syv og elleve dager fra noen blir smittet til de blir registrert smittet. Dermed tar det også tid før man ser effekten av tiltak.

Fredag i forrige uke anslo helsebyråd Robert Steen (Ap) overfor VG at smittetallene for uken ville havne på mellom 30 og 40 prosent høyere enn uken før.

Nå viser det seg at anslaget til Steen var altfor pessimistisk.

– Det er hyggelig å kunne bomme den veien, sier helsebyråden og ler.

– Jeg håper dette kan være et signal om at det kan være at vi har en smittevernmessig atferd som er god. Oslos innbyggere skal se på det som et klapp på skulderen og en anerkjennelse av at «det betyr noe hva jeg gjør».

– Men den er fortsatt ikke god nok?

– Nei, og det er veldig tidlig, vi vet at vi kan få en rekord igjen i morgen.

– Drar statistikken oppover

– Dersom smitteøkningen fortsetter å avta i samme tempo, kan man håpe på at tiltakene blir lettet på til julen?

– Jeg håper jo i hvert fall at vi kan ha noen hyggelige juleselskaper med besteforeldre i julen. Hvis tallene fortsetter i denne retningen er det enda sterkere grunn til å tro det. Oslo er en i stor utstrekning en studentby, det er mange som har tenkt seg hjem til jul. Da er det dumt å sette seg i en situasjon hvor man blir smittet eller havner i karantene før man reiser hjem.

Steen sier at de per i dag ikke har noen sterke planer om innstramminger på bordet, men understreker at de følger situasjonen dag for dag. Han viser til at smitteøkningen har vært størst blant de eldste ungdommene, i aldersgruppen 13–19 år.

– Derfor var nettopp det hovedfokuset da vi gikk til rødt nivå i ungdomsskolen forrige uke. I tillegg ser vi en del av de kjedelige utbruddene; ved Musikkteaterhøyskolen, utestedet Gamla, Årvoll omsorgssenter og Krigshøyskolen. Dette er utbrudd som gir typisk 40–50 smittede på et sted, som drar statistikken oppover.

Nakstad: Avhengige av at tallene i Oslo går nedover

Det er ikke nok at smittetrenden i hovedstaden flater ut, mener assisterende helsedirektør Espen Nakstad.

– Vi vil også at det skal begynne å gå nedover, for nå ligger det på et veldig høyt nivå, sier han.

Nakstad peker på at det i Oslo er store variasjoner mellom bydelene, og minner som Steen om at noen smitteutbrudd trekker tallene opp.

– Det er et ganske sammensatt bilde. Det blir spennende å se utover i uken om summen av tiltakene som er satt til verks gjør at smittetallene i Oslo også kan begynne å gå nedover. For det er vi veldig avhengige av at de gjør, sier han.

– Ser man en effekt av tiltakene som har blitt innført?

– Det er et godt spørsmål, for man hadde jo tiltak som kom rundt høstferien, for to uker siden og forrige uke. Vi vet at de har hatt effekt, for smittestigningen i Norge er ikke like rask som i alle andre land. Det at stigningen har bremset og flatet ut er et tegn på effekt.

– Men det vi ønsker er at den skal gå ned, og der har vi ikke kommet ennå, selv om det er færre kommuner denne uken som har hatt en smittestigning den siste tiden. Nå er det cirka 45 kommuner som gjennom 14 dager har hatt stigende smittetall, men mange er i realiteten på vei nedover fordi utbrudd allerede er håndtert.

