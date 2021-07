UFLIDD: Det var lenge siden Kent Jordet (49) hadde fått klippet hekken utenfor feriehuset i Fjällbäcka, Sverige. Foto: Naina Helén Jåma, VG

Norske hytteeiere vender tilbake til Sverige: − Rart å eie et sted du ikke kan besøke

FJÄLLBACKA OG TROLLÄTTAN (VG) De ble utestengt fra fritidsboligene i månedsvis og noen har til og med saksøkt Staten. Nå er norske hytteeiere endelig tilbake i Sverige.

Da regjeringen lettet på innreiserestriksjonene, var det verken greske øyer eller den franske rivieraen Kent Jordet (49) og Liselotte (49) ville reise til.

For dem, som for mange nordmenn med hytte i Sverige, var det gjensynet med feriestedet de hadde vært utestengt fra i månedsvis som sto øverst på listen.

– Det er litt rart å eie et sted du ikke kan besøke, sier Kent da VG kommer på besøk mandag 5. juli, dagen de nye reglene trådte i kraft.

Da ble nesten hele Sverige «grønt» på smittekartet - sammen med en rekke europeiske land - og reisende over grensen til Norge slipper innreisekarantene selv om de er uvaksinerte.

I et snaut år har Kent og Liselotte bare kunnet reise over til feriehuset på dagsbesøk for vedlikehold, slik reglene har vært for dem med fritidsbolig i Sverige.

Feriehuset ligger i Fjällbäcka, en billedskjønn svensk bygd som ligger en snau time sør for Svinesund. Og selv om det bare tar et par timer å kjøre fra Oslo, er det lite de har fått gjort på én dag, forteller de.

– Dette er fjerde gangen jeg klipper gresset siden vi kom, sier Liselotte, som er svensk og har savnet familien og hjemlandet under pandemien.

fullskjerm neste SOMERIDYLL: Liselotte og Kent reiser vanligvis så ofte de kan til feriehuset i Sverige, men nå var det lenge siden sist.

Gulgrønt gress ligger i store hauger utover plenen. Inne er det skinnende rent, men Kent sier det så annerledes ut da de ankom lørdag.

I musefellene de hadde lagt ut sist de var på hytta, var det omtrent 15 mus, forteller Kent.

– Man kan si det er et luksusproblem å ikke kunne dra hit, men for oss handler det om å passe på eiendommen, sier Liselotte.

Det er omtrent 12.500 norskeide hytter i Sverige, ifølge Norges Hytteforbund. For mange av hytteeierne har det føltes bittert å bli utestengt fra eiendommen sin i flere måneder i strekk. Og mens Ken og Liselotte får ut frustrasjonen i ryddesjauen, har andre gått lenger.

Gruppen Norske Torpare, som representerer 1100 personer med hytte i Sverige, saksøkte Staten. De mener vedtaket om karanteneplikt etter hyttebesøk i Sverige er ugyldig fattet og i strid med både menneskerettighetene og EØS-avtalen.

De seks medlemmene som leder søksmålet vant første runde i retten, men tapte ankesaken. I motsetning til Oslo tingrett, så Borgarting lagmannsrett ingen grunn til å særbehandle norske hytteeiere i Sverige, og frifant Staten.

Nå vil hytteeierne ta saken til Høyesterett, skriver talsperson i Norske Torpare, Einar Rudaa, i en melding til VG.

– Dette er prinsipielt viktig for håndtering av senere pandemier og lignende situasjoner, sier Rudaa, som mener erstatning for ødeleggelser burde være en del av rettssaken.

VG har tidligere skrevet om Marius’ låve i Sverige som forfaller.

Høyesterettssaken vil de finansiere med hjelp fra gruppemedlemmene, ifølge Rudaa.

RYDDESJAU: Kent har stått på siden han og partneren ankom feriestedet for første gang på nesten et år. Foto: Naina Helén Jåma, VG

Lenger øst i Sverige, inne på bondelandet utenfor Trollhättan, rumler tordentunge skyer over låven til June Kristin (64) og Roar Andersen (54).

– Vi er så utrolig glade for å være tilbake, sier June, som også er på plass for første gang på et år.

Paret fra Fredrikstad er ikke med på hyttesøksmålet, og vil heller snakke om hvor deilig det er å være tilbake i Sverige.

– Vi føler oss så utrolig heldige, sier Roar.

For mens mange norske hytteeiere i Sverige møtte skyhøyt gress, muselik og, i ett tilfelle VG fikk høre om, grevling-innbrudd, kom June og Roar tilbake til et relativt stelt gårdstorp, takket være den svenske naboen.

fullskjerm neste GJENFORENT: Roar og June er tilbake på plass på torpet sitt utenfor Trollhättan i Sverige for første gang på mange måneder.

Fullvaksinerte hadde allerede fått unntak fra karantenereglene og June og Roar har derfor vært på plass i noen dager allerede.

Torpet har vært favorittstedet siden de kjøpte det i 2005. Året før, ble June diagnostisert med brystkreft. Torpet - en liten gård eller husmannsplass - ble et slags tilfluktssted, et positivt prosjekt midt oppe i sykdommen. Men da pandemien slo til, ble det vanskelig å reise over.

– Vi skulle så gjerne vært her tidligere, men andre har hatt det så mye verre. Og nå er vi her endelig, og gleder oss enormt over det, sier June.

– Vi får bare håpe det varer.