Politiet fikk flere anmeldelser av seksuelle overgrep mot barn

VG har spurt samtlige barnehus om hvor mange tilrettelagte avhør av barn de gjennomførte i mars og april 2019 og 2020. Til sammen gjennomførte barnehusene 340 færre avhør, det utgjør en nedgang på 37 prosent.

De to første ukene av pandemien ble det bare gjennomført 50 tilrettelagte avhør ved barnehusene. Anslag fra barnehusene viser at det burde det vært mellom 150–300 avhør i samme periode.

I snitt ble det gjennomført 391 tilrettelagte avhør i måneden i 2019.

Samtlige barnehus har en nedgang denne våren. I løpet av sommeren har alle tatt igjen etterslepet og det er per 1. desember gjennomført flere tilrettelagte avhør enn i fjor.

VG har bedt Politidirektoratet om innsyn i tall fra politiets straffesaksregister som viser hvilke anmeldelser politiet har fått. I perioden skoler og barnehager var stengt (uke 11-18) var det en kraftig nedgang i alle typer seksuallovbrudd mot barn.

Anmeldelser av seksuell omgang og voldtekt av barn under 14 år ble halvert. Fra 137 anmeldelser i 2019 til 72 anmeldelser i år.

For hele pandemi-perioden var det derimot en økning i seksuallovbrudd mot barn. VG har bedt om innsyn i anmeldelser av alle typer seksuelle overgrep mot barn under 16 år, uke for uke.

VGs analyser viser at den største økningen anmeldelser ble levert i begynnelsen av september, noen uker etter skolestart.

POD opplyser at endringen kan skyldes normalvariasjoner, reduserte muligheter for å avdekke overgrep og redusert etterforskningsaktivitet som følge av politiets arbeidssituasjon under pandemien.