MYE VANN: Redningsmannskapet måtte ta seg frem både ved hjelp av ski og truger. Foto: Suldal/Sauda Røde Kors Hjelpeko

Frivillig svømte over frådende elv med mat og klær til to kvinner

To kvinner ble tirsdag kveld sittende værfast i Ryfylkeheiene. Etter en 19 timer lang og krevende redningsaksjon ble kvinnene hentet ut.

Av Synne Nielsen Solbakken

I striregn og tåke startet redningsmannskapet og politiet i mørket jakten etter de to kvinnene som hadde sendt ut nødmelding fra en nødpeilesender tirsdag kveld. De to kvinnene skulle ta seg inn til Bleskestadmoen i Suldal i Rogaland, og måtte til slutt søke ly. Været var så dårlig at selv redningshelikopteret måtte snu, men etter 19 timer ble kvinnene reddet.

– Myrene var bløte, det blåste og trugene sank 20–30 centimeter ned i snøen for hvert skritt, sier Geir Brustveit i Røde Kors, som var aksjonsleder de siste timene før damene ble hentet ut.

Han beskriver oppdraget som utrolig krevende.

Svømte over med klær og mat

Brustveit ønsker å berømme mannskapet som jobbet gjennom hele natten i dårlig vær for å finne frem til turgåerne. Natt til onsdag kl. 01.37 fant de dem, men det var for vanskelig å få dem ut. Derfor svømte en av de frivillige over med mat og klær. Klokken 13.00 onsdag formiddag ble de hentet ut med helikopter.

– Vi besluttet at en av de frivillige, som hadde redningsutstyr til elveredning tok seg over elven slik at de kunne klare seg gjennom natten, sier Brustveit.

TOK SEG OVER: En av de frivillige tok seg over elven for å gi de to kvinnene mat og varme klær. Foto: Suldal/Sauda Røde Kors Hjelpeko

Personen som gjennomførte oppdraget hadde mye erfaring, men beskriver det likevel som krevende.

– Det er ikke ofte vi må kjøre gjennom en elveredningscase i fjellet på denne tiden. Vi holdt på lenge, og mannskapet ble etter hvert slitne. De sov derfor litt innimellom på en turisthytte, sier aksjonslederen.

– Hvordan reagerte turgåerne da dere kom da?

– Det var jo en grunn til at de sendte nødsignal, og de hadde vært ute lenge, så det var nok en trygghet da de fikk se redningsmannskap på andre siden av elven, sier Brustveit.

De to turgåerne skulle ta seg inn på Bleskestadmoen turisthytte, men havnet på feil side av elven. Røde Kors sine mannskaper tok seg inn på hytta, og hadde jevnlig radiokontakt med de som satt på den andre siden gjennom hele natten.

DÅRLIG VÆR: Tåke, regn og snø gjorde forholdene krevende for redningsmannskapet. Foto: Suldal/Sauda Røde Kors Hjelpeko

– De to turgåerne ble til slutt hentet ut av et redningshelikopter, mens en lokal aktør, Fonnafly, tok på seg oppdraget med å hente mannskapet på egen regning, sier Brustveit, som takker Fonnafly for hjelpen.

To turvante damer

De to kvinnene var vant til å gå på tur, og hadde med seg både utstyr og klær. Likevel hadde de sittet lenge, og politiet meldte tidlig onsdag morgen at kvinnene begynte å bli veldig kalde. Da var det fortsatt for dårlige forhold til å ta seg inn med helikopter.

– De var kalde, men de klarte seg noenlunde greit. Da de ble reddet ut hadde de ikke behov for legetilsyn, opplyser Operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt, Olaug Bjørnsen.

Geir Brustveit understreker viktigheten av å ha med seg nødsender.

– Denne er det viktig å bruke før ting går virkelig galt. De var utrolig tålmodige, og i dag har vi fått oppdatering om at de er vel hjemme og i god behold, sier Brustveit.