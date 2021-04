RIKSADVOKAT: Jørn Maurud. Foto: Tore Kristiansen

Riksadvokaten: Politiet skal ikke ransake mobiler eller bolig for narkotika til eget bruk

I et brev til norske politidistrikter slår riksadvokat Jørn Maurud at politiet ikke kan ransake hjemmene eller gå gjennom mobiltelefonene til personer som blir tatt med små mengder narkotika til eget bruk.

Hvis politiet skal gjøre dette, må de ha skjellig grunn til å mistenke narkotikasalg, for eksempel på bakgrunn av mengde, innpakning eller «narkotikaregnskap». Nå vil riksadvokaten ha en gjennomgang av praksisen.

– Diskusjonen om rusreformen viser etter vårt syn at det, også innen politiet og påtalemyndigheten, kan synes å herske ulike synspunkter og en viss usikkerhet om anvendelsen av særlig ransakingsreglene i saker om bruk av narkotika, skriver riksadvokat Jørn Maurud i en pressemelding.

SV: – Systematisk maktmisbruk

Nicholas Wilkinson, helsepolitisk talsperson i SV, har kalt inn justisminister Monica Mæland (H) til Stortinget for å svare i denne saken.

HELSEPOLITISK TALSPERSON: Nicholas Wilkinson (SV). Foto: Fredrik Hagen

– Det har vært systematisk maktmisbruk mot brukere av ulovlige rusmidler. Endelig må det bli slutt på nå. Jeg forventer at alle politienhetene følger opp hva riksadvokaten sier.

– Denne saken viser hvor farlig det er når utsatte grupper ikke lyttes til over tid. Denne utsatte gruppen har sagt at det har vært maktmisbruk i mange år, men ingen har lyttet. Endelig må alle lytte, også regjeringen, fortsetter Wilkinson.

– Grelt eksempel

Kenneth Arctander Johansen er leder for brukerorganisasjonen RIO og var medlem i Rusreformutvalget.

UTVALGSMEDLEM: Kenneth Arctander Johansen satt i Rusreformutvalget, som la frem det første forslaget til ny rusreform i Norge. Foto: Tore Kristiansen

– Politiet har kjempet for å stanse rusreformen fordi de mener at den vil føre til at de mister tvangsmidler til etterforsking. Klargjøringen fra Riksadvokaten viser at politiet ikke har mulighet til å bruke de inngripende tvangsmidlene jeg mener de har brukt systematisk i alle år, sier han til VG.

– Jeg mener dette er et grelt eksempel på hvordan stigmatisering og straff virker.

Han mener myndighetene nå bør sette i gang en uavhengig granskning av politiets behandling av rusbrukere.

– Straffepraksisen og krigen mot narkotika, har ført til at vi har normalisert diskriminering av rusbrukere. De har vært utsatt for uforholdsmessig maktbruk og ingen har reagert før nå, sier Johansen.

POLITIDIREKTØR: Benedicte Bjørnland, her med justitsminister Monica Mæland. Foto: Tore Kristiansen

Politidirektøren: – Ikke systematisk

VG har kontaktet Politidirektoratet for en kommentar fra politidirektør Benedicte Bjørnland. De viser til en pressemelding på politiets nettsider.

– Jeg er glad for at Riksadvokaten mener det ikke er grunn til å konkludere med at det har vært en systematisk eller omfattende feilpraktisering på dette området i politi og påtalemyndighet, sier Bjørnland i pressemeldingen.

– Politiets bruk av tvangsmidler skal selvfølgelig gjennomføres i samsvar med straffeprosesslovens regler. Vi skal også følge opp og lære av enkelttilfeller der det er gjort feil. Jeg er fornøyd med at Riksadvokaten ønsker å følge opp fagledelsen tettere i disse sakene, gjennom blant annet statsadvokatenes inspeksjoner.