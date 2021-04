FÅTT TILBUD: Russiske representanter har kontaktet regjeringen for å legge til rette forhandlinger om Sputnik V-vaksinen. Foto: Helge Mikalsen, VG

Russlands ambassade: Norge har ikke vist noen interesse for Sputnik-vaksinen

Russiske representanter har ved minst to anledninger kontaktet den norske regjeringen om Sputnik-vaksinen. Helseminister Bent Høie vil ikke avsløre Norges posisjon i vaksineforhandlinger.

4. mars startet Den europeiske legemiddelmyndigheten (EMA) en løpende evaluering av den russiske coronavaksinen Sputnik V.

Dette innebærer at de første delene av datagrunnlaget for en mulig søknad om betinget godkjenning, er sendt til EMA.

Tysklands helseminister Jens Spahn sier de vil snakke med Moskva om anskaffelse av Sputnik-vaksinen, ifølge The Guardian. Han sier at landet ikke vil nøle med å handle på egenhånd, men understreker at vaksinen må bli godkjent for bruk i EU.

Ifølge Independent har Spahn uttalt at EU ikke vil anskaffe vaksinen på vegne av medlemslandene.

Den tyske delstaten Bayern har allerede inngått en foreløpig avtale om å kjøpe Sputnik-vaksinen, forutsatt at den blir godkjent for bruk i EU. I så fall vil delstaten kunne kjøpe 2,5 millioner doser av vaksinen.

Ambassaden: Fraværende interesse

– Norske myndigheter til nylig har ikke vist interesse for samarbeid med Russland om vaksineringen mot coronaviruset og har ikke kontaktet ambassaden, skriver presseattaché ved den russiske ambassaden i Norge Timur Chekanov i en e-post til VG.

Han understreker at den russiske vaksinen er etterspurt i mange land i verden og sier at de går ut fra at kampen mot pandemien er en felles sak som krever tettere samarbeid av det internasjonale samfunnet.

– Dersom det kommer en henvendelse om anskaffelse av den russiske vaksinen, så er vi parate til å vurdere den konstruktivt og bistå med å legge til rette dialogen mellom ansvarlige organisasjoner i Russland og Norge, opplyser Chekanov.

– Har ambassaden formidlet kontakt med ansvarlige russiske organisasjoner, eller tilbud om kjøp av Sputnik V til norske helsemyndigheter?

– Kontakter og tilbud ble ikke formidlet på grunn av fraværende interesse av norske myndigheter, sier Chekanov.

Han opplyser at Norges ambassade i Moskva er godt kjent med muligheter for kontakt med relevante organisasjoner og innkjøp av Sputnik V.

VG har sendt flere spørsmål til Helsedepartementet om anskaffelse av Sputnik V-vaksinen, men foreløpig har vi ikke lykkes med å få svar.

Kontaktet Norge

8. februar sendte Russlands handelsrepresentant i Norge Alexander Anikin et brev, som VG har fått innsyn i, til næringsminister Iselin Nybø.

– Med dette brevet ønsker jeg å bekrefte at vi er klare for å legge til rette for alle former for møter mellom ansvarlige norske og russiske myndigheter og Det russiske investeringsfondet (RDIF), som har lisens til å selge og produsere Sputnik V-vaksinen til utenlandske markeder, heter det i brevet.

Les hele brevet her:

Et brev med samme tittel og avsender ble sendt til Helse- og omsorgsdepartementet samme dato. VG har bedt om innsyn i brevet, men foreløpig ikke fått det.

17. mars svarte Helse- og omsorgsdepartementet i et brev til Den russiske føderasjons handelsrepresenasjon. VG har foreløpig heller ikke fått innsyn i det.

Henviser til EU

VG har imidlertid fått innsyn i Næringsdepartementets svar, som ble sendt 23. mars.

I brevet påpeker departementet at Norge er omfattet av de samme lovene og reglene som resten av EU.

– Vi oppfordrer til en formell dialog med EU-kommisjonen og European Joint Negotiating Team, som forhandler med vaksineprodusenter, heter det i svaret.

Les hele svaret her:

Høie: – Uklokt å offentliggjøre norsk posisjon

Parlamentarisk leder i Senterpartiet Marit Arnstad har senere stilt et skriftlig spørsmål til helseminster Bent Høie:

– Har regjeringen tatt initiativ til å starte forhandlinger om leveranser av Sputnik V-vaksinen i tilfelle denne blir godkjent av EMA?

Helseminister Bent Høie svarte fredag på spørsmålet.

– Det vil være uklokt å offentliggjøre norsk posisjon i forkant av eventuelle forhandlinger. Hvis vaksinen blir godkjent og tilgjengelig, vil den også kunne være aktuell for Norge, skriver han.

– En forutsetning for enhver vaksineanskaffelse er imidlertid at alle relevante data har blitt evaluert av myndighetene og at leveranser vil kunne skje i løpet av rimelig tid. Det er foreløpig for tidlig å si om dette vil være mulig med denne vaksinen, skriver han videre.

Høie trekker blant annet frem at vaksinen er i en godkjenningsprosess i EU, men påpeker at EMA ikke har mottatt hele datagrunnlaget som er nødvendig for EMAs vurdering av vaksinenes effekt, sikkerhet og kvalitet.

Videre mener Høie det fremstår som lite sannsynlig at eventuell produksjon av denne vaksinen i Europa vil kunne skje tidsnok til å ha innvirkning på fremdriften i det norske vaksinasjonsprogrammet.

5. mars spurte VG helseministeren når det kan være aktuelt for Norge å kjøpe Sputnik-vaksinen selv.

Da var det ikke aktuelt å inngå egne vaksineavtaler.

Helsedepartementet: For tidlig å si noe

VG har sendt fire spørsmål til Helse- og omsorgsdepartementet:

Den russiske handelsrepresentasjonen har sendt brev til Helse- og omsorgsdepartementet og næringsdepartementet hvor de tilbyr å legge til rette for samtaler og forhandlinger med RDIF. Hvordan har Helse- og omsorgsdepartementet svart på dette?

Er Helse- og omsorgsdepartementet i samtaler med RDIF eller ansvarlige russiske myndigheter/representanter om muligheten for å kjøpe Sputnik V?

Kan det bli aktuelt å gjøre som Bayern og inngå forhåndsavtaler (som forutsetter godkjenning av EU) om kjøp?

Til Marit Arnstad svarer Høie at det er uklokt å kommentere Norges posisjon i forkant av eventuelle forhandlinger. Betyr det at regjeringen har bestemt seg for at det kan bli aktuelt å anskaffe Sputnik V?

Statssekretær Saliba Andreas Korkunc har gitt følgende skriftlige kommentar til de fire spørsmålene:

«Det er for tidlig å si noe om dette. Norge må først ta stilling til den videre bruken av denne vaksinen».

VG har bedt om et mer utfyllende svar på de fire spørsmålene, og hva som menes med «videre bruk av vaksinen». Sputnik-vaksinen er hverken godkjent eller i bruk i Norge i dag.

Helse- og omsorgsdepartementet har foreløpig ikke besvart VGs henvendelse.