Mann i 60-årene død med corona - var en del av konspirasjonsmiljø

En mann i 60-årene døde etter å ha vært coronasmittet i Gran kommune. Kommunen vurderer å anmelde et arrangement han avholdt i slutten av mars, og beskriver smittesporingsabeidet som krevende.

Ida Lyngstad Wernø

– Vi vet at han var en del av et miljø som regnes som konspiratorisk, sier kommuneoverlege Are Løken i Gran kommune om mannen.

VG er kjent med mannens identitet. Kommuneoverlegen beskriver et krevende smittesporingsarbeid de siste dagene.

– Vi kjenner til at miljøet han er en del av har benektet at covid-19 er en reell sykdom og at corona utgjør en trussel for samfunnet, forteller Løken til VG.

Fikk påvist corona

Ifølge kommuneoverlegen døde mannen i hjemmet sitt tirsdag 6. april.

– Dette var en lei beskjed å få og våre tanker går nå til de pårørende. Vi blir igjen minnet om hvor farlig viruset kan være og hvor viktig det er at vi holder ut med de strenge tiltakene en stund til, sa kommuneoverlege Are Løken i en pressemelding onsdag.

Da dødsfallet ble varslet, ble det tatt en rutinemessig coronatest. Testen viste at mannen hadde corona.

– Vi fikk vite av nærstående at mannen hadde hatt symptomer i en til to uker, og var til dels dårlig dagen før han døde, sier kommuneoverlegen.

Mannen hadde ikke blitt testet for corona før han døde, og skal ikke ha oppsøkt legehjelp, forteller Løken.

– Nærstående har fortalt at de oppfordret mannen til å oppsøke helsevesenet, men det skal han ikke ha ønsket.

Den positive coronatesten har senere blitt bekreftet to ganger ved to uavhengige laboratorier, forteller kommuneoverlegen.

Hadde arrangement hjemme

Ifølge kommuneoverlegen avholdt mannen et arrangement hjemme på eiendommen sin fredag 26. mars. Det skal ha kommet frem bant annet gjennom publiseringer i sosiale medier, forteller Løken.

– Sannsynlig har det vært et tyvetalls personer tilstede, men det er fortsatt usikkert. Det kan også ha vært flere tilstede, sier han.

– Vi står ganske fast. Det er ingen som har meldt seg eller som har bekreftet at de var tilstede på arrangementet.

– Krevende og frustrerende

Kommunen frykter nå villsmitte, og Løken forteller at de står overfor en krevende smittesporingssituasjon.

– Det er krevende og frustrerende når vi ikke får korrekte opplysninger. Det er avgjørende for bekjempelsen av viruset at vi får satt nærkontakter i karantene og isolert smitte.

Deltakerne som var tilstede på møtet kommer mest sannsynligvis fra ulike steder på Østlandet, forteller Løken.

– Den eneste kommunen vi har en klar lenke til er Jevnaker. Det fikk vi gjennom familie om sannsynlige nærkontakter til familiene, sier han.

Løken forteller at kommunen har vært i kontakt med politiet, men sier de ikke har besluttet hvorvidt de vil anmelde arrangementet enda.