Gran rådhus. Foto: Tore Kristiansen

Kjent coronafornekter døde med coronasmitte

Hans Gaarder, som var kjent som konspirasjonsteoretiker og coronafornekter, døde tirsdag. Han fikk påvist corona etter at han døde.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Gaarder var bosatt i Gran kommune, og var et kjent navn innenfor konspirasjonsmiljøet.

– Han var en åpen og trivelig person som fortalte de mest spinnville ting, sier forfatter John Færseth, forfatter av boken KonspiraNorge.

I slutten av mars avholdt Gaarder et arrangement på eiendommen sin i Gran, og nå driver flere kommuner med smittesporing etter at han testet positivt for viruset etter sin død.

Fikk påvist corona

Kommuneoverlege Are Løken i Gran kommune beskriver smittesporingsarbeidet som krevende.

– Vi kjenner til at miljøet han er en del av har benektet at covid-19 er en reell sykdom og at corona utgjør en trussel for samfunnet, forteller Løken til VG.

Ifølge kommuneoverlegen døde mannen i hjemmet sitt tirsdag 6. april.

– Dette var en lei beskjed å få og våre tanker går nå til de pårørende. Vi blir igjen minnet om hvor farlig viruset kan være og hvor viktig det er at vi holder ut med de strenge tiltakene en stund til, sa Løken i en pressemelding onsdag.

Da dødsfallet ble varslet, ble det tatt en rutinemessig coronatest. Testen viste at mannen hadde corona.

Kommuneoverlege Are Løken i Gran kommune. Han beskriver et krevende smittesporingsarbeid de siste dagene. Foto: Gran kommune

– Vi fikk vite av nærstående at mannen hadde hatt symptomer i en til to uker, og var til dels dårlig dagen før han døde, sier kommuneoverlegen.

Mannen hadde ikke blitt testet for corona før han døde, og skal ikke ha oppsøkt legehjelp, forteller Løken.

– Nærstående har fortalt at de oppfordret mannen til å oppsøke helsevesenet, men det skal han ikke ha ønsket.

Den positive coronatesten har senere blitt bekreftet to ganger ved to uavhengige laboratorier, forteller kommuneoverlegen.

Løken opplyser om at de pårørende ble varslet om dødsfallet på tirsdag. De er også varslet om at mannen testet positivt for corona etter sin død.

– Fortalte de mest spinnville ting

John Færseth møtte Gaarder for første gang da han skulle intervjue ham til boken KonspiraNorge, som ble utgitt i 2013.

– Jeg husker særlig han fortalte hvordan diverse pop- og rocekartister gjennom tidene hadde vært en del av illuminati og deltatt i menneskeofringer, sier han.

– Samtidig var han vaksineskeptiker og trodde at coronaviruset var oppdiktet. Det gjorde nok også mange av de andre som deltok på samlingene hans, og da begynner det å bli litt farligere.

De møttes noen få ganger etter bokintervjuet – en av gangene var det på programmet Trygdekontoret, der de begge ble intervjuet i en episode om konspirasjonsteorier.

FORFATTER: John Færseth intervjuet Hans Gaarder til boken KonspiraNorge, som ble utgitt i 2013. Foto: Emilie Hesselberg / Humanist Forlag

Grunnlegger og skribent

Gaarder var både grunnlegger av og en av en aktiv skribent på nettstedet Nyhetsspeilet, som ble grunnlagt i 2009.

– Da det kom var nettstedet den første store plattformen for konspirasjonsteorier i Norge. Det ble et samlingspunkt og de slapp til veldig mye rart - alt fra UFO-er, teorier om den katolske kirker og new age-teorier til holocaustbenektelse, sier Færseth.

– Selv om han var en artig og hyggelig fyr, tilrettela han samtidig for langt verre budskap på nettsiden sin, ved å slippe til holocaustbenektere og antisemitter, sier Færseth, som samtidig understreker at han ikke har noe inntrykk av at Gaarder selv var antisemitt.

Hadde arrangement hjemme

Ifølge kommuneoverlegen avholdt mannen et arrangement hjemme på eiendommen sin fredag 26. mars. Det skal ha kommet frem blant annet gjennom publiseringer i sosiale medier, forteller Løken.

– Sannsynligvis har det vært et tyvetalls personer til stede, men det er fortsatt usikkert. Det kan også ha vært flere til stede, sier han.

– Vi står ganske fast. Det er ingen som har meldt seg eller som har bekreftet at de var til stede på arrangementet.

På tidspunktet arrangementet ble avholdt var det forbudt med arrangementer i Gran kommune, som fra 16. mars har vært på tiltaksnivå 5A.

Løken forteller at kommunen har vært i kontakt med politiet, men Gran kommune har foreløpig ikke anmeldt arrangementet. Ifølge kommuneoverlegen vil forholdet sannsynligvis bli anmeldt.

– Rådmannen vil trolig anmelde forholdet over helgen, sier Løken.

– Krevende og frustrerende

Kommunen frykter nå villsmitte, og Løken forteller at de står overfor en krevende smittesporingssituasjon.

– Det er krevende og frustrerende når vi ikke får korrekte opplysninger. Det er avgjørende for bekjempelsen av viruset at vi får satt nærkontakter i karantene og isolert smitte.

Deltagerne som var til stede på møtet kommer mest sannsynlig fra ulike steder på Østlandet, forteller Løken.

– Den eneste kommunen vi har en klar lenke til er Jevnaker. Det fikk vi gjennom familie om sannsynlige nærkontakter til familiene, sier han.

Det har ikke lyktes VG å få intervju med kommuneoverlegen i Jevnaker, Marthe Bergli, fredag. I en e-post skriver Bergli følgende:

– Vi ønsker ikke å komme med noen detaljer om nærkontaktene, men det vi kan si er at smittesporingsarbeidet i denne saken, for vår del, er avsluttet.

I forbindelse med arbeidet med smittesporingen av nærkontaktene i Jevnaker har kommunen avdekket et mulig brudd på karantenebestemmelsene, ifølge kommuneoverlegen.

– Dette ble anmeldt til politiet i går. Det er viktig for oss å poengtere at dette mulige karantenebruddet ikke er opphavet til smitten som er omtalt på Gran. Hva som skjer videre med anmeldelsen er opp til politiet og påtalemyndigheten, skriver Bergli.

Har opprettet undersøkelsessak

Lensmann på Hadeland, Geir Hermansen, opplyser at de har opprettet rutinemessig undersøkelsessak i forbindelse med dødsfallet.

– Vi ble varslet om en mulig død person, og vi fikk tips om at han kunne være smittet med corona. Dette ble først bekreftet med hurtigtest på stedet, sier han.

UNDERSØKER: Lensmann på Hadeland, Geir Hermansen. Foto: Terje Pedersen

Hermansen sier at de nå etterforsker om det er noe kriminelt knyttet til dødsfallet, men at det foreløpig ikke er noe som tilsier det. Mannen i 60-årene er sendt til obduksjon.

– Når det gjelder eventuelle arrangementer som har blitt avholdt, så er det kommuneoverlegen og kommunen som foreløpig sitter med informasjonen der. Vi har vært i dialog med dem, men har ikke mottatt noen formell anmeldelse. Gjør vi det, vil vi vurdere hvilke skritt vi tar videre. Arrangøren her er jo i så tilfelle død, sier han.