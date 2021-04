FIKK VAKSINE: To kommunetopper i Ås kommune beklager at de takket ja til vaksine i starten av mars. Foto: KAI PFAFFENBACH / X00446

Kommunetopper beklager at de takket ja til vaksine

Ordføreren og kommunedirektøren i Ås kommune tar selvkritikk for at de takket ja til vaksine i starten av mars.

Av Eirik Røsvik

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Ordfører Ola Nordal (Ap) takket ja til en AstraZeneca-vaksine 2. mars, men angrer nå.

«Jeg ser i ettertid at det hadde vært bedre om jeg hadde takket nei til dette, og beklager at jeg ikke gjorde det. Det ville vært bedre om vaksinedosen jeg fikk 2. mars kunne gått til mer smitteutsatte personer.», skriver han på Facebook.

Han sier at han trodde kommunen var ferdig med å vaksinere helsepersonell og at dette var overskytende doser.

VG har spurt Nordal om en kommentar. Han henviser til uttalelsen på Facebook.

Ås Avis meldte først om saken.

Ble oppringt

Kommuneoverlege Sidsel Storhaug forklarer til VG at ordføreren og kommunedirektøren (ny tittel på rådmann) sto på en ringeliste for kritisk personell.

– Vi har en ringeliste med kritisk personell. Der skriver vi opp personell som kan møte opp på fem minutter, slik at vi slipper å kaste doser hvis vi har noen til overs eller noen ikke møter opp til vaksinering. De var på listen og fikk doser som var til overs, sier Storhaug til VG.

– Jeg vil si det er bedre at han fikk den enn at den gikk i søppelet, sier hun.

AstraZeneca-vaksinen er nå satt på pause i Norge, men var i starten av mars kun godkjent for folk under 65 år. Vaksinene ble derfor brukt til å vaksinere helsepersonell.

Storhaug sier at det var de som kontaktet ordføreren og kommunedirektøren.

Hun sier at er ferdige med vaksinering av helsepersonell på sykehjem, fysioterapeuter og tannleger allerede. På ringelisten står det også blant annet brannfolk, som kan møte sårbare mennesker på utrykning.

– Er ordføreren og kommunedirektøren kritisk personell?

– Jeg tenker at de er kritiske og at det er viktig med både ordfører og rådmann på plass i administrasjonen, særlig i denne tiden, sier hun.

LANDBRUKSKOMMUNE: Ås kommune er kjent for landbruket og universitetet. Her rundballer fra kommunen tatt bilde av i august 2014. Foto: Audun Braastad / NTB

– Beklager

Kommunedirektør Trine Christensen fikk vaksine samme dag som ordføreren og tar også selvkritikk.

– Vi evaluerte dette etterpå og ser at vi burde takket nei, sier Christensen til VG.

Hun sier at de forsikret seg om at dette var vaksiner som ikke kunne gis til eldre eller at de konkurrerte med helsepersonell. Hun mener likevel hun burde takket nei, fordi andre kunne trengt vaksinen mer.

Hun sier at de som sto for vaksineringen i kommunen hadde fått ut mer vaksiner av glasset enn det sto på pakningen.

– Ordføreren beklager at han takket ja. Gjør du?

– Ja, sånn sett i ettertid. Hadde vi hatt mer tid på oss hadde vi gått gjennom hvem som hadde vært ført opp på ringelisten, sier hun.