MASTERSKRIVING: Studentene på lærerutdanningen, Eskil Uggen (30) og Johannes Habbestad Stokkenes (26), sitter i en lesesal i kjelleren på OsloMet og skriver ferdig masteren sin. Til sommeren er de ferdigutdannet lærere.

Lærerstudent om fremtiden: − Klart jeg begynner å bli nervøs

Pedagogstudentene kaller de lave søkertallene til lærerutdanningen dramatiske. Sisteårsstudent Eskil Uggen er spent på fremtiden sin i yrket.

Publisert: Nå nettopp

– Vi kaller det «bunkeren», sier Eskil Uggen (30).

Lesesalen er nede i en kjeller på OsloMet. Rundt ham sitter det bare lærerstudenter.

Trønderen er med i det første kullet som går ut som lærer som en fem års utdanning. Masterstudenten håper at fremtiden hans i læreryrket blir lang og god.

– Men det er klart jeg begynner å bli nervøs. Det er mange rykter man får høre om hvordan det er i «lærerverden», sier han.

I en studie fra KS (kommunesektorens organisasjon) i 2015 kom det frem at én av tre nyutdannede lærere slutter i løpet av de fem første årene i yrket.

En undersøkelse fra 2020 viste også at 53 prosent av landets lærere har søkt eller har vurdert å søke annen jobb siste to år, ifølge Aftenposten.

FERDIG: Eskil Uggen gleder seg til å bli ferdig med masteren.

Uggen har selv blitt kjent med lærere som har sluttet. Han synes situasjonen er synd.

– Det må jo gi et bilde av hvordan det er å være i yrket, sier han, og legger til at mange på hans kull har begynt å se på andre alternativer.

– Og det er jo litt merkelig, sier han.

Lærermangel og færre søkere

Søkertallene til lærerutdanningene har gått ned de siste årene. Samtidig som SSB i 2018 varslet om en økende lærermangel, har færre studenter søkt seg til lærerutdanningen, viser denne ukens tall fra Samordna Opptak.

I år er det litt over 10.600 søkere som har en skole- og barnehagerettet lærerutdanning som sitt førstevalg.

Det er en samlet nedgang på 10,4 prosent som er litt lavere enn den nasjonale nedgangen i søkertallene på 12,4 prosent.

Størst er nedgangen til barnehagelærerutdanningene, mens søkertallene til grunnskolelærerutdanningen for trinn 1. til 7. går opp.

– Dramatisk

Leder i Pedagogstudentene, Elise Håkull Klungtveit, er skuffet over søkertallene.

– Dette er skuffende, men ikke overraskende, og det er kjempedramatisk at det er både nedgang på grunnskolelærer og på barnehagelærerutdanningen. Det er dramatiske tall, sier hun til VG.

Selv om det er en økning på seks prosent på grunnskolelærerutdanningen for trinn 1-7, er hun ikke fornøyd.

– Det er jo ikke en stor økning. Det er ikke mange søkere til 1. til 7. heller, og vi ønsker en verden der unge søker seg aller helst til lærerutdanningen. Det er ikke dét tallene viser, og da må vi gjøre noe.

Klungtveit sier det gir et visst håp at de har endret kravene til lærerutdanningene, men at det ikke er godt nok.

IKKE FORNØYD: Leder i pedagogstudentene, Elise Håkull Klungtveit, er skuffet over søkertallene til lærerutdanningene.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) er ikke enig med Klungtveit om at tallene er dårlige.

– Jeg er egentlig fornøyd. 1. til 7. trinn er en av få utdanninger som på tross av en generell nedgang har en absolutt oppgang i søkere, sier han, og legger til at man ennå ikke vet hvor mange av disse som er kvalifiserte.

På 5.–10. trinn er det en nedgang på 3,7 prosent, som er langt lavere enn den totale nedgangen i søkere.

Nye krav

I vinter endret regjeringen opptakskravet til lærerutdanningen. Til nå har det vært krav om minimum 35 skolepoeng, karakter 3 eller bedre i norsk og 4 i fellesfaget matematikk.

UENIG: Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) er fornøyd med tallene.

De nye kravene er:

Minst 40 skolepoeng og karakter 3 i matematikk og norsk, eller

Minst 35 skolepoeng og karakter 3 i norsk og 4 i matematikk, altså dagens krav.

– Det gjør jo at det statistisk sett skal være ganske mange flere som er kvalifisert til opptak, og det har jo vært hele intensjonen med å gjøre endringen. Vi vil få fasit til høsten, sier utdanningsministeren.

Han påpeker at det fremdeles er flere søkere enn plasser, men at mye kan skje mellom nå og studiestart.

– Pedagogstudentene mener det trengs mer penger for å øke kvaliteten på utdanningene. Vil dere gi dem det?

– Det er gode utdanninger allerede, svarer Borten Moe.

– Mener dere lærerkrisen er løst nå da?

– Nei, vi kommer til å trenge flere lærere, så dette er «work in progress». Det er på ingen måte sånn at alle utfordringene er løst nå, men dette er en god start.

– Kommer dere til å gjøre noe annet for å bøte på lærermangelen?

– Jobben min er å utdanne nok lærere, så er det andre som må ta vare på de som allerede er der.

Drømmejobben

Avgangsstudenten Eskil Uggen fant ut at han ville bli lærer da han hadde jobbet i barnehage i ett år.

GRUGLEDER SEG: Avgangsstudenten Eskil Uggen ønsker seg en jobb på skole, men han er spent.

Nå er drømmen hans å jobbe på en skole i Oslo-området. Men han er forberedt på at de første årene som lærer blir tøffe.

– Det er lærer jeg har lyst til å bli da, men jeg kjenner jeg gruer meg litt mer enn jeg gleder meg til hvordan hverdagen er, sier han.