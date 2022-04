Ny rapport: Dette er dommen over pandemi-håndteringen

Kommisjonen har blant annet sett på hvem som fikk vaksiner først, en debatt som begynte å rase i januar 2021. Da gikk Oslo-regionen, som var hardt rammet, ut og krevde flere vaksiner til områder med høy smitte. Kommisjonen mener områder med høy smitte skulle fått mer vaksiner - tidligere. De mener at regjeringen med en tidligere skjevfordeling «i større grad» kunne nådd mål om å «ivareta helse og redusere forstyrrelser i samfunnet». Les mer om det her

Burde prioritert lærere tidligere: De trekker også at regjeringen burde ha, i tråd med eget mål om å skjerme barn og unge, «prioritert vaksiner til lærere og andre med yrkesansvar for barn og unge tidligere».

Sterk sentral styring: Koronakommisjonen påpeker at regjeringen har hatt «sterk styring av håndteringen av pandemien» og at «den har truffet beslutninger i så vel viktige saker, som i små og avgrensede saker». De påpeker at det «var en styrke at regjeringen viste handlekraft», men mener at det «førte det til at regjeringen drev detaljstyring og var involvert i løpende krisehåndtering, også i perioder der den etter vårt syn hadde bedre tid».