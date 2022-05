MUSIKK: Da kompisene på russebussen «Penger 2022» skulle spare til russetiden satte de av mye penger til egen musikk.

Russelåtene i endring: – «Coke» høyt på listen

Produsenter, russ og musikkekspert mener det har vært et skifte i hva russelåtene handler om de siste årene.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Det handler ikke om å ha den drøyeste låten, slik mange kanskje tror, skriver Andreas «TIX» Haukeland i en e-post til VG.

Han mener at låtene som blir mest populære er de som flest mulig ønsker å synge med på, gjerne fordi de viser et bilde av en festkultur de syns er kul og kjenner seg igjen i.

Det er syv år siden han slo gjennom med russelåten «Sjeiken 2015». Tekstlinjer som «I kveld er det lov å være hore/Vil du være med meg hjem når vi drikkes under bordet?» sjokkerte foreldre og skapte stor debatt i mediene, mens produsenten håvet inn penger.

Siden har debatten om grove seksualiserte tekster i russelåtene dukket opp år etter år.

«TIX» mener tematikken i russelåtene endrer seg gradvis.

– Nå er det mye snakk om dop og rus, sier han.

Les også TIX om russelåtene: – Jeg ville bli hørt MGP-vinneren (27) tar et oppgjør med sin gamle låter.

Generasjonsskifte

Musikkekspert og programleder Sandeep Singh tror generasjonen som nå vokser opp er litt ferdige med den grove seksualiseringen som var mer vanlig i russelåtene for noen år siden.

– Den virker nærmest gammeldags nå, mens det å ha et liberalt forhold til rus er noe vi ser mer og mer, sier han.

«TIX» sier at han ser at mange voksne som uttaler seg om russelåter har en tendens til å undervurdere unges evne til å sette egne grenser.

– Det skal gjerne mer til enn noen russelåter for å endre de grensene, sier han.

Damer, dop og slåssing

En av de største produsentene av russelåter de siste årene er duoen Soppgirobygget. Bak navnet står to menn på 25 år fra Østlandet.

Produsentene forteller at russen gjerne sender en liste over ting de vil ha med i låten, men at det er de som til syvende og sist bestemmer hva som passer å ha med.

– Da vi begynte med dette, var det kanskje litt grovere tekster enn nå, sier en av dem.

VG kjenner identiteten deres, men de to vil ikke intervjues under fullt navn fordi de ikke ønsker oppmerksomheten.

– Mer seksualisert?

– Ja, damer, dop og slåssing.

– Hva er populært nå da?

– De vil ha en grov låt fortsatt, men litt mer «low key».

– Skal gjøre folk gira på fest

Soppgirobygget slo for alvor gjennom som russelåtprodusenter for tre år siden med megahiten «Domen 2019». Refrenget går som følger:

«Popp no' molly

Drikk no' Bacardi

Jeg sa, popp no' molly

Ja gutta gjør det daglig»

– Man hører det i alle årets låter, at «coke» (kokain, journ.anm.), og alt det der står høyt på listen over hva russen vil ha med, legger den andre til.

– Tenker dere at det er umoralsk å skrive disse tekstene?

– Jeg tenker at det er gøy. Det er ikke meningen at man skal ta det så veldig seriøst. Det skal bare gjøre folk gira på fest.

– Tenker ikke så mye på tekstene

«Soppgirobygget» anslår at de lager seks til åtte låter i året, men vil ikke si nøyaktig hva det koster russen. VG har snakket med bussen «Penger 2022», som har kjøpt låt av duoen for i overkant av 100.000 kroner i år. Låten har dette refrenget:

«Fest i nesa mi

du ser meg rote med en bitch

det er dama di

nå er det, nå er det

fest i nesa mi

du må ha spenn for å bli

best i russetid»

– Det blir jo mye dop i låtene, siden det fenger. Men vi tenker ikke så mye på tekstene, vi tenker heller på beaten og melodien, sier Tobias Aunvold, en av guttene på bussen.

– 18-åringer har sex

«TIX» tror ikke det er mindre seksualisering i låtene nå enn i 2015, men at det handler om å synge om det på en måte som ikke er klein.

– 18-åringer har sex, så det er jo helt naturlig å synge om det når det er det publikumet du skal treffe.

Han forteller at russelåter speiler det musikkprodusentene observerer.

– Det er dessverre ikke lenger så uvanlig å se dop på fester i 2022. Det betyr ikke at det er vanlig å ta dop, men det er ikke lenger unormalt å se noen andre ta det.

Artisten mener at dop var mer tabu tidligere, og at det ikke var noe folk flest ble eksponert for.

– Jo mer det synges om dop for et større miljø, som russen, jo mer normalisert blir dessverre forholdet man har til det. Da virker det kanskje ikke like fremmed og farlig lenger, og det er synd.

«TIX» påpeker at det ikke bare er i russelåter det synges om dop, men også i andre deler av populærkulturen.

– Jeg tror at miljøet påvirker innholdet i låtene like mye som tekstene i låtene påvirker miljøet, sier han.

– Skal være litt tøffe i trynet

Singh påpeker at de som lager låtene ofte er litt eldre enn russen som bestiller dem, og at de har sine egne måter å tøffe seg på.

– Russelåtene skal være litt tøffe i trynet. Det er nærmest en del av premisset, sier han, og legger til:

– Man har råd til bedre shit, bedre annlegg, og sikkert også bedre dop. Det er en hevdelsesgreie som sikkert ikke alle kommer til å være like stolte av om ti år.

Singh forteller at han syns det er flaut å lese noen av tekstlinjene han selv skrev som russ i 2005.

– Men man må se det i konteksten. På den tiden var russemusikk en intern greie, laget av russen for russen. Det endret seg for omtrent ti år siden. Da ble russemusikk til popmusikk.