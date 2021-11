ADVARER: Det svenske togselskapet SJ har levert tilbud om å ta store deler av togtrafikken på Østlandet fra Vy. De vil ha raskt svar på om konkurransen avlyses, påpeker konstituert administrerende direktør i SJ, Lena Angela Nesteby.

Togkampen på Østlandet: − Det begynner å haste

Det kan bli bråstopp for det svenske togselskapet SJs ambisjoner i Norge. De advarer den nye regjeringen mot å avlyse togkonkurransen på Østlandet.

Publisert: Nå nettopp

For Norges nye samferdselsminister fra Arbeiderpartiet har sagt at han helst vil avlyse konkurransene om togtrafikken på Østlandet – og direktetildele jobben til Vy.

Mens tidligere statsminister Erna Solberg slapp utenlandske togselskaper inn på det norske markedet for å konkurrere med Vy (tidligere NSB), vil den nye Ap/Sp-regjeringen ha konkurransestopp.

– Hvis de mener de skal avlyse dette, får de gjøre det ganske snart, sier Lena Angela Nesteby, som er konstituert administrerende direktør i SJ Norge.

Det svenske selskapet danket ut Vy i konkurransen om togtrafikken for nord og skal kjøre blant annet Dovrebanen, Nordlandsbanen og Rørosbanen til 2030.

Men de vil også ta over Østlandet fra Vy.

– Da vi kom inn på det norske markedet fra Sverige for to år siden, var det jo med tanke på at det skulle komme flere pakker fremover. Det er aldri noen garanti for at du blir valgt og vinner dem, men det er en mulighet. Når det ikke ligger der i det hele tatt, ser verden annerledes ut, påpeker hun.

Togtrafikken på Østlandet er selve rosinen i pølsen på det norske markedet. Konkurransen om strekningene på kartet har allerede startet – og SJ bekrefter at de har levert tilbud:

ETTERTRAKTET: På disse linjene ble det foretatt 28,6 millioner reiser i 2019. Konkurransen om å kjøre disse togstrekningen kalles trafikkpakke 4. Så skulle det komme en pakke 5 med mer fra Østlandet.

Mens regjeringen ser på hvordan de skal avlyse denne konkurransen, sitter Jernbanedirektoratet og selskapene i forhandlingsrunder.

Derfor ber SJ om en rask avklaring.

– Det som er viktig for oss er forutsigbarhet. At vi vet hva som skjer fremover, sier Nesteby.

– Det ligger et tidsløp for fremdrift og tildeling i mars. Det er en del aktivitet som skal skje frem mot den tildelingen og derfor begynner det å haste, sier SJ-toppen.

Bakgrunn: Dette handler togkampen om Høyre- og venstresiden i den norske politikken er sterkt uenig i hvordan man får det beste togtilbudet.

Høyresiden mener det er bra at flere selskaper får konkurrere om å levere det beste togtilbudet. Under Erna Solbergs regjering ble togtrafikken for nord, sør og vest i Norge konkurranseutsatt – og SJ og Go-Ahead kom inn på det norske markedet.

Nå gjenstår konkurransen for Østlande t (kalt pakke 4 og 5) – som den nye regjeringen fra Ap/Sp ønsker å avlyse. De vil heller gi oppdraget direkte til et norsk, statseid selskap (som Vy altså er).

En joker er at Norge har bundet seg til nye EU-regler som enkelt forklart sier at togtrafikken i hovedsak skal konkurranseutsettes. Ap/Sp-regjeringen har ennå ikke bestemt seg for om de skal be om unntak fra disse reglene. Vis mer

– Dere vet jo ikke om dere kan levere det beste tilbudet på Østlandet?

– Det vet vi ikke, det er flere tilbydere og mange konkurrenter her. Det med forutsigbarhet gjelder alle som har levert tilbud, om vi skal vente lenge før konkurransen avlyses eller ikke, svarer SJ-toppen.

Svarer ikke på når

Regjeringen svarer ikke på spørsmål om når en avklaring kommer. Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) sier de nå må se på handlingsrommet og hvordan en stans i konkurransen kan foregå.

– Målet for denne regjeringen er å lage en best mulig jernbane for alle. Vi må ha et jernbanetilbud som er forutsigbart, enkelt å forholde seg til og som sørger for at det er attraktivt å velge toget fremfor bilen. Det vil være det viktigste for oss når vi nå undersøker hvordan en stans i anbudsutsettingen kan gjennomføres, skriver samferdselsministeren i en e-post til VG.

IKKE AVKLART: Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) ønsker å avlyse togkonkurransene, men skal først undersøke konsekvensene.

SJ hevder det er for tidlig å si at konkurranseutsettingen av togtrafikken i Norge ikke har fungert.

– Vi begynte å selge billetter to dager før Norge stengte ned. Vi har ikke fått gjennomført alt det vi ville gjøre. Vi har ikke fått operere i en normalsituasjon, når folk under pandemien har blitt advart mot å reise, sier SJ-toppen.

– Det gjelder jo også for Go-Ahead, som begynte desember i året før. Og for Vy som kjører Bergensbanen. De har ikke fått vist hva de er gode for i denne perioden, sier Nesteby.