ISTINDEN: Barduelva gikk stor tirsdag. I bakgrunnen sees snekledde Istinden, et populært fjell for randonee.

I Bardu er det fare for flom, skred og skogbrann

Ikke alle gode ting er tre. I Bardu er det tirsdag meldt om fare for flom, skred og skogbrann på en og samme dag.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Selv oppsummerer kommunen det slik på sin Facebook-side:

– Beredskapsmessig utfordring i Bardu. Værvarslet for Altevatnet sier fare for flom, snøskred og skogbrann på gult nivå samme dag (31. mai.) Og i tillegg – isen blir dårligere for hver dag ...

Bardu kommune på Facebook

Det er godt og varmt i denne kommunen i Troms på den aller siste dagen i mai.

– Vi har det ganske varmt her nå, 22 grader, sier ordfører Toralf Heimdal (Sp) til VG. Strålende solskinn er det også.

Men Yr melder om at det er både flomfare, jord- og flomskredfare og skogbrannfare på gult nivå. Og selv om det er bart i lavlandet er det fortsatt snø i fjellet. Varsom.no melder at det er moderat snøskredfare i Indre Troms.

Snøras

– Jeg har sett en del snøras, og det er fortsatt en del folk som går i fjellene på randonee, sier Heimdal og legger til at det i forrige uke gikk et stort flakskred i Istinden.

Heimdal forteller at det mer vann enn vanlig i Barduelva som går i nærheten av huset hans.

SNART SLUTT: I morgen, 1. juni, stenges den 45 km lange scooter-løypa over Altevatn. Men de som har hytter innover og dispensasjon kan fortsatt kjøre, ifølge ordføreren.

Scooterløypa over Altevatn har sin siste åpne dag tirsdag, men de som har dispensasjon kan fortsatt bruke den.

– De som bruker scooterløypa er godt vant til situasjonen med is og overvann, så det går nok bra, tror ordføreren.