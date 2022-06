UT PÅ PERM: Her spaserer Stig Millehaugen ut av Trondheim fengsel onsdag.

Fengselsleder om avtalt permisjon: Skulle ikke ut av Trondheim

Dobbeltdrapsdømte Stig Millehaugen hadde lagt en klar plan med fengselet om hva han skulle gjøre i de seks timene han fikk permisjon på onsdag.

Nå er 53-åringen internasjonalt etterlyst etter at han ikke møtte opp etter permisjonen og det foregår en intens klappjakt for å få tak ham.

Politiet mener han har fløyet fra Værnes lufthavn til Oslo Lufthavn i 12-tiden onsdag formiddag, og deretter tatt flytoget til Oslo S.

– Han skulle møte noen personer og skulle oppholde seg på bestemte steder i Trondheim sentrum, sier fengselsleder Egil Gabrielsen ved Trondheim fengsel til VG.

Utgangspunktet var at han skulle bruke kollektivtransport, og det er både buss og taxistopp like ved fengselet, forteller fengselslederen.

– Med andre ord ikke avtalt at han skulle reise ut av Trondheim?

– Nei, det var ikke avtalt. Det ligger i når man har såpass begrenset tid.

– Det er lite sannsynlig at han ville fått permisjon for å dra til Oslo. Da måtte permisjonen strukket seg over lengre tid og det er andre elementer som taler imot.

Seks permisjoner siste året

Politiet sier «de holder alle muligheter åpne» for hvor 53-åringen nå kan befinne seg.

En mann er siktet for å ha bistått ham med å rømme, men nekter for å ha hjulpet den dømte dobbeltdrapsmannen. Ifølge VGs opplysninger er det en nær relasjon mellom Millehaugen og den siktede mannen.

Millehaugen har før dette hatt fem permisjoner: Fire av dem var på fire timer, og en var på seks timer.

Hvis det hadde gått som tiltenkt, ville det blitt aktuelt å utvide dette, også kanskje til overnatting.

Under hans tidligere permisjoner har det vært tilsvarende formål med permisjonen som denne gangen, men også andre formål.

Ifølge en dom fra 2002 har Millehaugen rømt minst tre ganger før.

Millehaugen rømte fra Berg kretsfengsel i juli 1992 der han sonet for grovt ran.

Da han ble varetektsfengslet for disse nye ranene, rømte han fra Sarpsborg fengsel i desember 1992.

I oktober 2000 uteble han fra permisjon ved Ullersmo landsfengsel og rømte sammen med kjæresten sin. Han ble først pågrepet i juni 2001.

– Vi har gjort en risikovurdering med bakgrunn i kjennskapen vi har til ham og hvordan han har oppført seg i fengselet her i nesten 10 år og ut fra hva som har skjedd med permisjonene. Da mente vi det var forsvarlig å gi permisjon. Det er alltid en viss risiko ved det.

Alle seks permisjonene er fordelt på det siste året, siden sommeren i fjor.

– Det var da vi kom til det punktet at det var aktuelt å innvilge permisjon.

– I ettertid er det naturlig å tenke at han planla å følge vilkårene i permisjonen og skape tillit hos dere så dere ikke skulle få mistanke?

– Det er fullt mulig å tenke på den måte, og spesielt i ettertid. Men det er vår jobb å drive tilbakeføringsarbeid.

Slik er vilkårene i permisjon

– Det er flere forvaringsdømte som er på et stadium der man får permisjoner med overnatting.

Han forteller at det ofte er geografiske begrensninger under permisjon.

– Det er ikke ofte man kan sette seg på fly, men det skjer, og da gjerne i forbindelse med lenger permisjon.

– Ordinær perm som Millehaugen fikk, hva slags restriksjoner blir man underlagt?

– Da er det først og fremst formål med permisjonen, og gjøre det som er avtalt og komme tilbake. Så settes det vilkår som varierer. Og man blir testet etter rusmidler når man kommer.

– Måtte han sende melding under permisjonen?

– Han var ikke pålagt det i dette tilfellet.

– Blir det en endring i permisjonsregler for andre forvaringsinnsatte som følge av dette?

– Nei, det vil det ikke være, men vi vil gjøre en evaluering og gjennomgang av hvordan vi har vurdert forskjellige ting.