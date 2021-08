FUNNET HER: Det var i dette området, i starten av Konows gate, den skadede mannen ble funnet tidlig søndag morgen. Denne gaten strekker seg fra Gamlebyen opp mot Ekeberg. Foto: Sindre Camilo Lode

Mann som ble funnet alvorlig skadet ble fraktet dit: − Funnstedet er ikke åstedet for volden

GAMLEBYEN (VG) Politiet jakter én eller flere gjerningspersoner etter at en mann i 30-årene ble funnet utendørs med alvorlige skader i Gamlebyen i Oslo.

Krimleder Roger Hjertø i Oslo politidistrikt sier til VG søndag ettermiddag at det ikke er fare for mannens liv. Han skal imidlertid ha en rekke bruddskader etter den alvorlige voldshendelsen.

Volden skal ikke ha blitt påført mannen der han ble funnet på åpen gate.







– Funnstedet er ikke åstedet for volden, sier Hjertø til VG.

– Vi vet ikke hvor åstedet er ennå, men mannen har ikke gått dit han ble funnet selv. Vi har indikasjoner på at han er flyttet fra åstedet til der han ble funnet i Konows gate, midt i Gamlebyen.

Mange og alvorlige skader

Politiet fikk melding om hendelsen 04.42 natt til søndag via AMK. Politiet at mannen i 30-årene ble funnet utendørs av forbipasserende.

– Skadene han har er alvorlige. Han har veldig mange brudd og er sendt til Ullevål, sa operasjonsleder Gjermund Stokkli i Oslo politidistrikt til NTB søndag morgen.

Ved 07-tiden forteller Stokkli til VG at mannen var bevisst da nødetatene kom til stedet, og at han ikke er livstruende skadet.

– Vi tror ikke det er snakk om stikk- eller skuddskader, men han har skader som er forenlig med bruk av grov vold, sa Stokkli.

Mannen ble sendt til Ullevål sykehus for behandling.



Søker etter gjerningspersoner

Oslo-politiet har nå satt i gang en bred etterforskning der de søker etter en eller flere gjerningspersoner. Ingen er foreløpig pågrepet i saken.

– Vi har en del opplysninger, men ingen konkrete mistenkte per nå, sa Stokkli.

Politiet har snakket med mannen, men ønsker foreløpig ikke gå ut med hva han har fortalt til politiet.

– Vi etterforsker ut fra flere hypoteser og jobber med å finne et åsted. Vi tror det kan ha skjedd et annet sted enn der mannen ble funnet, sa operasjonslederen.

Det er uklart om det var vitner til hendelsen, ifølge politiet.

Da VG var på stedet ved 07.30-tiden hadde politiet dratt fra stedet hvor mannen ble funnet. Rundt klokken 08.45 opplyser politiet om at de ikke har patruljer ut i aktivt søk etter gjerningspersoner.

– Vi fokuserer nå på etterforskningssporet i saken, sier operasjonsleder Vidar Pedersen til VG.

– Vi jobber med avhør og analyse av sporene vi har innhentet, og det er også helt sentralt å få avhørt fornærmede, sier han.

Leder for Krimvakten ved Oslo politidistrikt Trine Jorkjen forteller til VG i 13-tiden lørdag at det fortsatt ikke er gjort noen pågripelser i saken. Hun opplyser om at politiet ikke ønsker å gå ut med ytterligere opplysninger av hensyn til etterforskningen.

– Ikke tilfeldig vold

Søndag ettermiddag klokken 15.55 sier krimleder Roger Hjertø i Oslo politidistrikt til VG at politiet driver med avhør av fornærmede.

Så langt har politiet ikke tatt ut noen siktelse..

– Han er jo alvorlig skadet, men han er talefør. Vi sikter oss inn mot dem som har gjort dette her.

– Vet han selv hvem det kan være?

–Det kan se sånn ut. Dette er ikke tilfeldig vold. Det er rettet mot én spesiell person og det er ikke fare for publikum. Vi jobber med å finne adressene til dem som har gjort dette, og kartlegge hvem som står bak.

–Er det snakk om én eller flere personer?

– Vi er ikke sikre på antall ennå. Mannen er hardt skadet, vi kan ikke kjøre ham til politistasjonen for avhør. Vi må ta det litt forsiktig.