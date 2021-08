VGs dom: Listhaug og Lysbakken vant debatten

Vinnerne av valgkampens første partilederdebatt står på hver sin side i norsk politikk, mener VGs kommentatorer.

SV-leder Audun Lysbakken og Frp-leder Sylvi Listhaug får hver sin femmer av VG.

NRKs partilederdebatt i Arendal er valgkampens første – og den første for både Listhaug og Venstre-leder Guri Melby. Men kun én av de to debattdebutantene briljerte i kveld, mener VGs kommentatorer.

To av tre statsministerkandidater får en firer, mens Vedum må nøye seg med en treer. Aller lavest score går til Rødt-leder Bjørnar Moxnes og KrFs Kjell Ingolf Ropstad.

Under kan du lese hvem VG-kommentatorene Hanne Skartveit og Tone Sofie Aglen synes var best – og dårligst.

Hva synes du? Under kan du selv trille terningen.

Debatten: 3

Klima er viktig, men dette ble for langt og for teknisk. Et under om seerne klarte å henge med, for ikke å snakke om å se forskjellen på politikerne. For mange folk i panelet, men det kan ikke NRK lastes for. Duellen mellom Sylvi og Audun var kveldens høydepunkt. Godt ledet av Fredrik Solvang. Stiller gode og poengterte spørsmål, men her burde noen planlagt debatten bedre. Vanskelig for alle å markere seg.