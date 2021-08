Foto: Hanna Kristin Hjardar

VG-måling: Total kollaps for Carl I. Hagen i Oppland

GJØVIK/ARENDAL (VG) Frp halveres fra forrige stortingsvalg på VGs ferske Oppland-måling. Dermed må Frp-høvding Carl I. Hagen se langt etter en stortingsplass.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Fremskrittspartiet får seg en skikkelig kalddusj på VGs ferske stortingsmåling fra Oppland. Der går partiet mest tilbake av alle sammenlignet med valgresultatet i 2017 – og ville ha blitt mindre enn SV.

Partiet stiller med tidligere Frp-formann Carl I. Hagen på topp i innlandsfylket, etter at han vant en hard nominasjonskamp om førsteplassen på stortingslisten.

I 2017 fikk Frp et direktemandat fra Oppland, men med denne målingen ville ikke Hagen fått stortingsplass.

Senterpartiet går klart mest frem sammenlignet med 2017-valget. Arbeiderpartiet er likevel et hestehode foran Trygve Slagsvold Vedums parti.

Hagen: Tror ikke på tallene

Overfor VG avviser Hagen hele meningsmålingen, som er utført av Respons Analyse.

– Dere får 6,1 prosent på denne målingen. Hva tenker du om det?

– Den tror jeg ikke noe på. Jeg tror mye mer på NRKs måling på 9,9, som hadde flere respondenter. Det er store feilmarginer på denne målingen. Jeg føler at stemningen i Oppland begynner å bli bedre, så den tar jeg ikke alvorlig.

Hagen viser til NRKs Oppland-måling, som ble publisert fredag. Der fikk Frp 9,9 prosent. I likhet med VGs ferske måling, var det 600 respondenter på NRK-målingen.

– Det var 600 respondenter på NRKs måling også?

– Jeg velger å stole på NRKs måling. Men måling er måling, og det er oppslutningen på valgdagen som teller. Vi har fire uker igjen, så jeg er fortsatt optimist. Når vi går ut med det glade og sanne budskap, tror jeg det skal bli bedre.

– I 2017 fikk Frp 12,2 prosent. På denne målingen halveres dere til 6,1 prosent. Er det skuffende?

– Ja, selvsagt.

– Hva er det du håper på ved valget?

– Jeg håper at når jeg får frem veldig mange av mine synspunkter, vil ting endre seg, sier Hagen.

AVFEIENDE: Tidligere Frp-leder Carl I. Hagen tror ikke på tallene i VGs måling. Foto: Hanna Kristin Hjardar

– Vil bli sjokkerte

Hagen sier at han ønsker å bruke 55,5 milliarder kroner i øke oljeinntekter på å sette ned avgiftene på bensin og diesel med 3 kroner, at det skal bli slutt å bruke 60–100 milliarder kroner på å ta imot flyktninger og at velgerne ikke vet at norske utslipp av den «livgivende gassen CO₂» står for kun 0,13 prosent av de globale utslippene.

– Nå jeg får ut dette i Oppland, vil velgerne bli sjokkerte over galskapen øvrige partier holder på med, sier Hagen.

– På denne målingen ser det ikke ut som folk i Oppland ønsker noe comeback for Carl I. Hagen?

– Nei, som sagt stoler jeg ikke på denne målingen. Jeg har vært rundt i Oppland og fått en annen reaksjon fra folk, så dette stoler jeg ikke på. Målinger har tatt grundig feil tidligere.

– Hvorfor trengs Carl I. Hagen på Stortinget?

– Fordi en må tale imot det eliten driver med når det gjelder å ikke sørge for å ivareta interessene til det norske folk, men heller bruke masse tid på å løse problemer verden rundt. Norge først, sier Hagen.

Se flere bilder under fra Carl I. Hagens valgkampåpning i Oppland:

forrige





fullskjerm neste 1 av 4 Foto: Hanna Kristin Hjardar

Sp: – En god måling

Senterpartiets førstekandidat i Oppland, Marit Knutsdatter Strand, gleder seg over tallene.

– Det er en god måling. Vi gleder oss over fremgang fra 2017 og for at folk vil ha en ny regjering og satsing på beredskap, tjenester nær folk og å utvikle hele fylket.

Sps mål er å bli størst i fylket, forteller Strand. Nå kniver hun mot sin foretrukne regjeringspartner Ap om å innta tronen som det største partiet i Oppland.

– Hvorfor skal velgerne i Oppland stemme på Sp fremfor Ap?

– Vi er det tydeligste alternativet til dagens regjering. Dessverre har Ap vært med på noen av de reformene som har sentralisert Norge. Det får Ap svare på selv. Vi er opptatt av at vi er det beste alternativet, så får folk gjøre seg opp et eget valg.

FORNØYD: Senterpartiets førstekandidat Marit Knutsdatter Strand Foto: HELGE MIKALSEN

Ap: – Stemningen har snudd

Oppland Aps førstekandidat Rigmor Aasrud er også fornøyd med målingen,

– Det er gode tall. Det viser at stemningen har snudd og at det går fremover. Så skal vi aldri slå oss til ro med 32,1 prosent i Oppland. Det gjelder å stå på inn slik at vi forhåpentligvis får et bedre resultat.

– Er det litt flaut at Sp har en reell sjanse til å bli større enn Ap i en gammel Ap-bastion som Oppland?

– Nei, det er det ikke. Men det er viktig for oss at vi blir størst. Vi har fortsatt en jobb å gjøre med å prate med flere av velgerne våre om politikk som er bra for dem.

FORNØYD: Arbeiderpartiets førstekandidat Rigmor Aasrud. Foto: Mattis Sandblad

Dette viser VGs måling