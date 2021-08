GJERDESITTER: Aleksander Helberg (33) har stemt Høyre i alle år, men i høst er han usikker. Det er han ikke alene om. Skal Erna Solberg ha noen sjanse til å fortsette som statsminister, må hun klare å overbevise Helberg, og de andre av Høyres gjerdesittere. Foto: Terje Bringedal

Aleksander er Ernas siste håp

TROMSØ (VG) 150.000 tidligere Høyre-velgere sitter på gjerdet før årets valg. Aleksander Helberg er en av dem. Skal Høyre ha noen sjanse til valgseier, må de klare å lokke gjerdesitterne ned.

Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Mens Høyres oppslutning stuper til 18,9 prosent på sist VG-måling, viser den samme målingen at 20,4 prosent av velgerne som stemte Høyre sist valg, at de ikke vet hva de skal stemme. Det utgjør omtrent 150.000 tidligere Høyre-velgere som nå sitter på gjerdet i forkant av årets valg.

Deriblant Aleksander Helberg (33).

For rundt ti år siden var han selv aktiv i Høyres studentlag, men han meldte seg ut av paritet etter studiene.

USIKKER: Selv om han har fått potetgull fra Høyres toppkandidat, er Aleksander Helberg usikker på hva han skal stemme. – Men da er hvert fall lørdagsgodt til ungene berget, slår han fast. Foto: Terje Bringedal

– Jeg har stemt Høyre ved tidligere stortingsvalg, men i år er jeg ikke sikker på hva det blir. Jeg synes det er vanskelig å skille mellom partiene, og har ikke bestemt meg for hvem det blir, sier Aleksander Helberg.

Han bor i Tromsø og jobber i bank. Med tre unger, og en mor som er lærer, har han én klar hjertesak.

– Skole er viktigst for meg. Ap snakker om flere lærere i skolen. Det er et budskap som går hjem hos meg. Mens Høyre snakker om kvalitet i skolen, som jo også er viktig. Så det er en avveining jeg må gjøre om hva som er viktigst.

KOM NED! – Hva er det du holder på med? Kom ned! sier Høyres Erlend Svardal Bøe. Høyer-politikeren husker Helberg fra deres tid som aktiv sammen i Høyre på universitetet, og forsøker å lokke sin tidligere partifelle ned fra gjerdet. Foreløpig uten hell. Foto: Terje Bringedal

Fristeren fra Høyre

– Kom ned fra gjerdet, Aleksander!

Den innstendige formaningen kommer fra Høyres førstekandidat i Troms, Erlend Svardal Bøe. Han er nede på kne foran gjerdesitteren, og frister med Høyre-potetgull mens fraser om partiets fortreffelighet kommer på løpende bånd.

– Med åtte år med Høyre i regjering er det flere som fullfører skoleløpet, det er færre som faller fra og resultatene går opp. Og veldig mye av politikken som har ført til det, vil Ap og Senterpartiet reversere. Vi må fortsatt satse på gode lærere, så er du opptatt av skolepolitikk er Høyre partiet for deg, sier Bøe.

Pitchen til tross: Helberg aner ennå ikke om det blir Høyre eller Ap som får hans stemme til valget.

– Jeg synes både Ap og Høyre er blitt veldig like, og skulle ønske det var tydeligere skiller. Men jeg skal bruke den siste måneden på å følge med på debatter og valgkampen, sier trebarnsfaren.

VALGETS KVALER: Etter Aleksander Helberg ble trebarnsfar har han fått et mer nyansert syn på politikk, og er ikke like overbevist om at Høyre er riktig for han som før. Foto: Terje Bringedal

Må få fram skillelinjene

De borgerlige partiene sliter med med oppslutningen en måned før valget. Dermed blir det avgjørende hvor godt de klarer å mobilisere velgerne som tidligere har stemt på partiet.

Bøe mener han han har løsningen for å lokke velgerne ned fra gjerdet:

– Vi må snakke om Høyre-politikk. Kutt i skatter og avgifter, EØS utdanning, politikk for næringslivet.

– Snakker dere ikke om dette allerede?

– Jo, det kan du si. Men vi må bli enda tydeligere på skillelinjene. Men det er vanskelig når Senterpartiet reiser land og strand rundt og kommer med så mange og dyre valgløfter at de aldri vil få råd til å gjennomføre halvparten uten å skru opp skattene dramatisk.

SLIK SKAL DET GJØRES: Erlend Svardal Bøe demonstrerer her for velgerne hvordan man skal komme seg ned fra gjerdet. – Det var vanskeligere enn det ser ut, slår han fast etter en strabasiøs ferd opp og ned gjerdet utenfor valglokalet. Foto: Terje Bringedal

Ny hovedmotstander

Mens Helberg vurderer å stemme Ap, forteller Høyres toppkandidat i Troms at han knapt bruker en kalori på deres tradisjonelle hovedmotstander.

– Senterpartiet er vår hovedmotstander i nord. Ser man på tallene også, bakgrunnstall fra målingene, så er det helt klart. Vi mister mange av våre velgere til Senterpartiet, sier Bøe.

– Vi bruker ikke noe voldsom energi på Ap, det må jeg innrømme. Vi bruker all vår tid og energi på å få fram skillelinjene mellom Høyre og Senterpartiet. For det er jo en tilbakemelding vi får, at flere som før stemte Høyre nå vurderer Senterpartiet.

FÅ FRIVILLIGE: Høyre fikk ingen frivillige til å stille opp på kort varsel, men valgkampmedarbeiderne Julie Aasland og Tonje Nilsen tror mobiliseringen vil dra seg til de neste ukene. Foto: Terje Bringedal

Sliter i nord

Bøe skal straks på valgstand i Tromsø sentrum. Det gjør han foran et slitt, stort trehus i sentrum hvor har Høyre rigget seg til for valgkamp.

Toppkandidaten røper at han allerede begynner å bli sliten.

– Det er klart det er tungt å drive å stå på i oppoverbakke. Men jeg opplever av stemningen i paritet er god, selv om det er klart det er krevende for Høyre i nord. Det er det. Senterpartiet har en enorm fremvekst. Og vi merker regjeringsslitasje etter åtte år i posisjon, forteller han, mens valgboden rigges opp utfor valgkamplokalet, og han viser fram valgplakatene i vinduet.

– Det er rimelig slitt, huset her dere holder til. Det ser vel knapt ut i hverken måneskinn eller midnattssol?

– Nei, nei, nei! Jeg vet hva kommer nå! En eller annen sammenligning om at det er et godt bilde for regjeringens politikk og Høyres oppslutning!

– ... Tanken hadde ikke slått meg.

– Å ja, men da skal ikke jeg gi dere noen ideer. Og det er et fint hus! Men det kunne trengt et strøk med blåmaling, ja.

PREGET: Både valgkamplokalet og Høyre har sett bedre dager i Tromsø. Foto: Terje Bringedal

Rockestjerne i Tromsø

Erna Solberg var i Tromsø sist lørdag og åpnet Høyres valgkamp i Tromsø.

– Vi fikk henne med på utestedet Solid. Hun fortalte at hun måtte være i seng klokken elleve. Men klokken halv to! Da ga vi oss. Det var helt fantastisk. Alle ville snakke med Erna, det var som om hun var en rockestjerne.

Han legger til:

– Jeg skjønner ikke hvorfor vi ikke får flere velgere her. Nesten alle jeg snakker med skal jo stemme Høyre.