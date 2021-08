UT MOT MDG: Kari Elisabeth Kaski, stortingskandidat for SV i Oslo. Foto: Terje Bringedal, VG

Langer ut mot MDG: − Mer opptatt av seg selv enn av klimakampen

SV-toppene Kari Elisabeth Kaski og Lars Haltbrekken vil danne felles miljøfront mot «fossilpartiene» på Stortinget. Samtidig fyrer de løs mot Miljøpartiet De Grønne.

Av Ida Lyngstad Wernø

Nå går de to førstekandidatene for SV sammen ut mot Miljøpartiet De Grønne og det de kaller for «ekstremt harde angrep» den siste uken.

– Det at de bruker ord som «svik» og sier at det bare finnes ett miljøparti er ganske drøyt. Det er et hardt ordskifte, rett og slett, sier Kaski til VG.

Kaski trekker frem at MDGs Arild Hermstad gikk ut i Dagbladet og kalte det for et «svik» at SV ikke stiller ultimatum om slutt i oljeleting.

– Den typen angrep fører ikke til noe annet enn at du risikerer å demobilisere miljøpartiene mens du lar fossilpartiene Ap, Sp, Høyre og Frp slippe unna. Det er de fire partiene som har et historisk ansvar for at vi ikke har lyktes i å kutte klimautslippene i Norge, sier hun.

– Det virker som om MDG er mer opptatt av seg selv enn av klimakampen, sier Haltbrekken.

UT MOT MDG: Lars Haltbrekken, førstekandidat for SV i Sør-Trøndelag. Foto: Gorm Kallestad

Bør heller angripe «fossilpartiene»

Han har en klar oppfordring til MDG:

– Jeg vil invitere dem til å legge frem en sin konkrete plan for hvordan de skal nå klimamålene, og at vi kan ha en debatt om de konkrete klimatiltakene som kan ta oss frem til de utslippskuttene vi trenger innen 2030. Det er det vi trenger nå – ikke smålige og ekstremt harde angrep på alliansepartnere, sier han.

– Men dere kjemper jo om de samme velgerne? Er det ikke valgkamp, da?

– Jo, men poenget er at vi må nå flere velgere samlet sett – flere må bli klimavelgere. Det gjør vi ikke ved å føre en krangel internt mellom klimapartiene, så vi må sammen overbevise flere om å sette klima først når de putter stemmeseddelen i valgurnen, sier Haltbrekken.

Han mener miljøpartiene heller bør bruke tiden på å utfordre «fossilpartiene» – de potensielle regjeringspartnerne Ap og Sp i tillegg til Høyre og Frp – i klimapolitikken og be dem svare for seg.

– Hva bør Ap svare for seg på?

– Ap må svare på er hvordan de i alle dager har tenkt å unngå farlige konsekvenser av klimakrisen med fortsatt storstilt satsing på olje og gass, sier Haltbrekken.

Tror på gjennomslag for letestans

Mandag sa SV-leder Audun Lysbakken at det ikke er aktuelt å stille ultimatum i forhandlinger, men ber likevel Ap om å bli med på en stans i oljeletingen. Det har Arbeiderpartiet blankt avvist.

– Ap-nestleder Hadia Tajik har gått ut og avvist at Ap vil være med på en stans i oljeleting. Hva tenker dere om det?

– Det samme gjorde Ap da vi diskuterte oljeutvinning i Lofoten, Vesterålen og Senja i 2005, 2009 og 2013. Da sa de at de ville sette i gang oljevirksomhet der. SV stilte aldri noe ultimatum på den saken de gangene, men gikk inn i forhandlinger og vant – gang etter gang, sier Haltbrekken.

– Tror dere at dere kan få til det nå også?

– Ja, uten tvil, lyder det kontant fra Kaski.

Gjentar invitasjon til å legge ned veto

– Vi la senest i går fram en konkret liste over krisetiltak mot klimakrisen, og vi tar gjerne den debatten med SV når det skal være, skriver Arild Hermstad, nestleder i MDG og førstekandidat i Hordaland, i en e-post til VG.

Han svarer Kaski og Haltbrekken med å gjenta invitasjonen om å bli med på et absolutt krav om letestans.

– Vi er helt enige i at vi bør stå sammen, det er derfor vi har invitert Venstre, SV, Rødt og KrF til å danne en allianse for å legge ned veto mot mer oljeleting. Det takket de tvert nei til.

UT MOT SV: Arild Hermstad, nestleder i Miljøpartiet De Grønne og førstekandidat i Hordaland. Foto: Naina Helén Jåma / Naina Helén Jåma, VG

Hermstad fortsetter samtidig å rette kritikk mot partiet:

– Alle partiene har ansvar for å hindre klimaendringene, og grunnen til at de store fossilpartiene har fått diktere klimapolitikken, er nettopp fordi partier som SV og Venstre ikke har satt ned foten. Dette har skjedd på deres vakt, i deres regjeringsperioder.

Han mener det kun er MDG «som er villig til å sette hardt mot hardt».

– Forskjellen på oss og SV er at vi mener at klima er den aller viktigste saken, mens SV vil ha den som et av mange forhandlingskort, skriver Hermstad.

Ap: Ikke et fossilparti

Espen Barth Eide, klima- og miljøpolitisk talsperson i Ap, er uenig i SV-politikernes beskrivelser av partiet.

– Jeg opplever at vi er et parti som sier at klima og natur må være rammen om all politikk, og at vi må ta ansvar for å kutte i alle sektorer. Vi skal forsterke klimamålene og vi skal nå dem, sier han til VG.

– Det som er viktigst for Ap, er å erstatte behovet for kull, olje og gass med fornybare energikilder. Det er noe vi har jobbet masse med, og jeg er helt uenig i at det gjør oss til et fossilparti.

IKKE-FOSSIL: Espen Barth Eide, klima- og miljøpolitisk talsperson i Ap, kjenner seg ikke igjen i karakteristikken av partiet som «fossilt». Foto: Håkon Mosvold Larsen

Aps program får frem tydelig at det haster å omstille norsk økonomi og gjøre landet langt mindre oljeavhengig, mener Eide.

– Det gir ingen mening å lete etter olje som du ikke får solgt hvis verden ikke har behov for den. Derfor vil vi i regjeringsposisjon ta ansvar for en petroleumspolitikk som forholder seg til at verden skal redusere bruken av fossile energikilder. Men vi tror ikke at svaret er at Norge ensidig sier «nå er det slutt», sier han.