Kan bli 4-krav for nye studenter likevel

Gammelt system kan forsinke nye opptaksregler for lærerstudenter, melder Khrono.

Av Maren Olava Ask Hütt

I oktober ble det kjent at Ap og Sp var blitt enige om å fjerne karakterkravet for matte i lærerutdanningen. Regjeringen ønsket at kravet skulle være endret til våren når nye kull skal søke høyere utdanning.

– Det er viktigere at du har fire i snitt, enn at du har fire i akkurat matte, sa høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) til VG i november.

Regjeringens forslag er at de som ønsker å bli lærer ikke trenger karakteren 4 i matte, men heller må ha minst 40 skolepoeng (over 4 i snitt) og minst karakteren 3 i matte og norsk.

Utdaterte systemer etter stopper

Kravet om 4 i matte opprettholdes for dem som ikke har høyt nok snitt.

Målet er å få utdannet flere lærere. Ifølge Kunnskapsdepartementet var det høsten 2021 planlagt 3201 studieplasser, mens bare ble tatt opp 2866 studenter.

Saken har nå vært ute på høring. Det betyr at berørte parter og eksperter får behandle og kommentere saken før den blir stemt over i Stortinget.

I dag, 5. januar, er høringsfristen for endringene i opptaket til grunnskolelærer- og lektorutdanningene.

Unit (Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning) har svart på høringsbrevet. Der kommer det fram at de er bekymret for å ikke få på plass og testet endringene i opptaksreglene før Samordna opptak åpnes 1. februar.

I høringssvaret til Unit viser de til at deres tekniske systemer er gamle, og til dels ikke har vært oppdatert på lenge.

– Det er samlet sett en risiko for at Unit ikke kan innføre denne endringen tidsnok for opptaket til studieåret 2022-2023, og at det kan oppstå uventede feil i regelverket som blir oppdaget underveis i opptaket, skriver Unit i høringssvaret.

Vil ha nytt system til 200 millioner

Unit skriver også at om det automatiske opptaket ikke fungerer, vil det bli behov for mer manuell behandling ved de enkelte lærestedene. Det kan føre til at man ikke rekker å behandle alle søknadene innen Samordna opptaks frist i midten av juli.

Til Khrono sier direktør for utdanningstjenester, Terje Mørland at de ønsker å utvikle et nytt system som kan ta over for det som ligger bak opptakene i dag.

De har beregnet at det vil koste anslagsvis 200 millioner kroner, og er i dialog med Kunnskapsdepartementet både om når og hvordan et slikt prosjekt kan realiseres.

Unit er fra 1. januar delt opp i Sikt (Kunnskapssektorens tjenesteleverandør) og HK-dir (Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse).