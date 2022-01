ALVOR: Kjell Ingolf Ropstad mener regjeringen må ha enda flere tiltak for å møte de høye strømprisene.

KrF krever mer strømstøtte: − Ikke forstått alvoret

Støre-regjeringen varslet lørdag i VG at de at de øker strømstøtten fra 55 til 80 prosent til og med mars. KrF mener regjeringen ikke gjør nok for å håndtere de høye strømprisene.

Regjeringen øker strømstøtten fra 55 til 80 prosent til og med mars. Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sier at de vil stille opp også de neste årene, hvis strømkrisen gjentar seg.

Høyre-nestleder Tina Bru sier at Høyre har jobbet med en mer omfordelende strømpakke. Hun gir likevel tommelen opp til regjeringens forslag

– De har vært bakpå, men det bra at de endelig ser dette selv og kommer med forslag til mer hjelp. Det viktigste for Høyre er at folk får rask og god hjelp i en helt ekstraordinær situasjon. Vi er derfor positive til dette forslaget, sier Bru

Høyre-nestleder Tina Bru er positiv til regjeringens forslag.

Bru sier at hun er bekymret for kostandene til næringslivet, frivilligheten og folk som er økonomisk vanskeligstilte.

– Vi kommer fortsatt til å fremme forslaget vårt om en ekstra utbetaling på 1000 kroner til alle som er arbeidsledige, permitterte eller på arbeidsavklaringspenger.

KrF: – Det er skuffende

KrF mener økningen ikke er god nok for å kompensere for de skyhøye strømprisene i landet.

Kjell Ingolf Ropstad i KrF mener strømstøtten burde få tilbakevirkende kraft.

– Det er skuffende at regjeringen heller ikke nå ser ut til å ha fortsatt forstått alvoret. At november og desember fortsatt ikke blir inkludert i denne ordningen er sterkt kritikkverdig.

– KrF foreslo dette før jul, og vi mener fortsatt at de høye regningene for november og desember også må dekkes med 80 %. I tillegg må det være enda flere målrettede tiltak for de som sliter mest med konsekvensene av de høye regningene, sier Kjell Ingolf Ropstad

STØTTER FORSLAGET: Venstre-leder Guri Melby gir grønt lys til regjeringens utvidede strømpakke.

Venstre er fornøyd

Guri Melby i Venstre sier at hun støtter forslaget fra regjeringen.

– Dette forslaget støtter vi. De strømprisene vi har nå er veldig krevende for både private og næringsdrivende, så det var behov for en bedre støtte enn det regjeringen først la opp til, sier hun og legger til:

– Vi frykter at høye strømpriser vil motvirke den grønne omleggingen som vi legger opp til, så dette er viktig.

Lysbakken gir grønt lys til regjeringens økning av strømpakken.

SV støtter økningen

SV-leder Audun Lysbakken sier til VG at SV foreslo en økning allerede i forhandlingene før jul.

– Regjeringen burde hørt på oss da, men det er bra at de gjør det nå. 80 prosent er en solid økning, som SV vil sørge for å få vedtatt i Stortinget, sier han.

Lysbakken sier at de vil ha forhandlinger om energiloven. SV vil ha slutt på at «markedskreftene herjer med folk».

– Vi vil se nøye på beregningene regjeringen kommer med, og vurdere om det bør gjøres mer for folk med dårlig råd, legger han til, og sier at SV vil utfordre regjeringen om å ta kontroll over kraftmarkedet.