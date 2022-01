BEGRENSET ANTALL: Her fra intensvien på Oslo Universitetssykehus Ullevål.

Dokument: Så mange intensivplasser kan Norge skaffe

Et nytt dokument viser hvordan intensivplassene kan fordeles i de ulike helseregionene ved en krisesituasjon.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det kommer frem i et dokument VG har fått innsyn i. Dokumentet ble onsdag sendt fra Helse Nord til Helse - og omsorgsdepartementet. De regionale sykehusene er bedt av Helse- og omsorgsdepartementet om å gi en status for hvilken intensivkapasitet det er realistisk å kunne trappe opp til på kort sikt.

Antallet er 647.

Ifølge VGs coronaspesial er det i dag, 7. januar 280 personer innlagt på sykehus i Norge. 92 av dem er innlagt på intensiven.

Men får man 647 intensivpasienter, går det utover andre funksjoner, ifølge dokumentet.

Slik fordeles intensivplassene i de ulike helseregionene:

Info Antall intensivplasser i regionene Helse Nord: 80 Helse Vest: 106 Helse Midt Norge: 118 Helse Sør Øst: 343 Totalt: 647 Vis mer

I dokumentet står det også:

Tilstrekkelig antall personell med kompetanse innen intensiv medisin er

hovedutfordringen. I motsetning til under første del av pandemien, er det ikke problemer med tilgang på smittevernutstyr, respiratorer, dialysekapasitet, forbruksmateriell til MTU eller lokaler som kan brukes eller omgjøres», skriver Helse Nord i dokumentet.

– En andel av disse vil være såkalte intermediærplasser med en enklere innretning og lavere bemanning enn fullverdige intensivplasser. Høyere antall senger vil medføre dårligere standard enn vi har i dag. Det er en situasjon vi ikke ønsker å havne i, sier Ingvild Kjerkol til VG.

I hele Norge er det innført strenge coronatiltak for å bremse smittespredningen. Begrunnelsen for disse tiltakene er blant annet sterkt press på helsetjenesten.

Torsdag krevde byrådsleder Raymond Johansen svar på hvor presset sykehusenes intensivplasser egentlig er.

– Er sykehuskapasiteten faktisk så presset at vi må holde flere titalls tusen i en bransje – restaurantene og utelivet – borte fra arbeidsplassene sine? spurte byrådslederen.

INTENSIV: Sykehusene i Norge kan trappe opp antall intensivplasser, men det sier helseminister går utover andre funksjoner.

Hun legger til at de heller ikke kan ta lett på at sykehusene må utsette planlagte operasjoner over flere uker for å frigjøre kapasitet til intensivpasientene.

Helseministeren opplyser om at fastleger og legevakter i kommunene har høy belastning og at kommunene bruker mye ressurser på testing, smittesporing og vaksinering.

Kjerkol mener det er kapasiteten i hele helsetjenesten som er utfordret.

– Høy smitte og sykdom i befolkningen vil føre til høyt sykefravær blant ansatte i helsetjenesten, men også i andre sektorer. Det kan ramme flere samfunnskritiske funksjoner.

Slik ser utviklingen innleggelser ved norske sykehus ut:

Vil bestemme tiltak selv

Ifølge oversikten kan Helse Nord i en krisesituasjon ha 80 intensivpasienter - de har i dag to. I en normalsituasjon har de plass til 26.

– Det er vanskelig å forklare for folk at tiltakene er forholdsmessige, når totalt ni er innlagt med to på intensivavdelingen og vi har kapasitet på 80, sier ordføreren i Tromsø, Gunnar Wilhelmsen.

Tromsø-ordføreren mener kommunene selv vet hvilke tiltak som er mest forholdsmessige.

– Jeg mener tiltak skal besluttes lokalt, i nært samarbeid med myndighetene, sier Wilhelmsen.

Han viser tilbake til november da kommunen selv tok tak og innførte strenge tiltak.

De nasjonale tiltakene går hardt utover uteliv og turisme i Tromsø. Det er høysesong for Nordlys-turisme nå.

LOKALT: Ordføreren i Tromsø vil at kommunene skal beslutte coronatiltak lokalt.

Karl Kristian Bekeng, statssekretær i helse- og omsorgsdepartementet, sier til dagsnytt 18 på NRK at regjeringen lenge holdt tilbake i høst og ønsket å bruke lokale tiltak.

– Det var når man fikk stor spredning av omikron at man endelig måtte trå til med nasjonale tiltak. Her har vi holdt igjen også av hensyn til næring og andre interesser, sier han.